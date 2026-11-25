Un’impresa con mille dipendenti e 100 milioni di dollari di fatturato che raddoppia o triplica i ricavi senza ampliare l’organico. È lo scenario che Gene Alvarez, Distinguished Vice President Analyst di Gartner, utilizza per descrivere il potenziale impatto degli agenti AI sulle organizzazioni.
Nell’esempio, a crescere è la componente digitale della forza lavoro: sistemi autonomi in grado di eseguire compiti, prendere decisioni entro limiti definiti e collaborare con persone e altre applicazioni.
La costruzione di una forza lavoro agentica richiede, però, richiede nuove forme di governo. Le organizzazioni devono stabilire quali attività delegare agli agenti, quali autorizzazioni concedere e come esercitare supervisione e controllo sulle loro azioni. Per i CIO, questo significa estendere la gestione dell’IT dalla tecnologia ai comportamenti dei sistemi autonomi e alle responsabilità che ne derivano.
Gartner raccoglie queste sfide e opportunità in dieci trend tecnologici per il 2027, raggruppati in tre aree: modelli AI capaci di elaborare numeri, voce e ambienti fisici; strumenti per governare e controllare gli agenti autonomi; tecnologie pensate per rafforzare resilienza, flessibilità e continuità operativa. La selezione offre ai CIO una bussola per individuare le priorità di investimento e valutare gli sviluppi destinati a influenzare l’evoluzione delle imprese nei prossimi anni.
Indice degli argomenti
Trend tecnologici 2027: gli agenti AI entrano nella forza lavoro aziendale
Nella visione di Alvarez, gli agenti AI potrebbero arrivare a superare numericamente i dipendenti e a sostenere una quota crescente delle attività aziendali. Non si tratta necessariamente di una riduzione degli organici, quanto di una trasformazione del rapporto tra forza lavoro e capacità operativa, la cui evoluzione dipenderà dal numero di attività effettivamente automatizzabili e dalla capacità delle organizzazioni di integrare il lavoro degli agenti con quello delle persone.
Alvarez collega questo scenario a una profonda redistribuzione delle responsabilità tra esseri umani e sistemi autonomi. «Le organizzazioni che prospereranno avranno una forza lavoro agentica», afferma. «Potranno sollevare i dipendenti dalle attività di routine e consentire loro di concentrarsi maggiormente sul pensiero strategico, sulla supervisione dei lavoratori digitali e sull’individuazione di nuove opportunità di crescita per l’organizzazione».
Il vantaggio competitivo non deriverà soltanto dall’adozione degli agenti AI, ma dalla capacità di orchestrare efficacemente persone e sistemi autonomi, assegnando a ciascuno le attività per cui offre il maggiore valore.
I nuovi modelli di intelligenza artificiale
Il ricorso a una forza lavoro agentica implica anche un’evoluzione dei modelli su cui questa si basa. Gartner individua tre tecnologie che estendono le capacità dell’AI oltre le applicazioni testuali: i large quantitative models (LQM), gli speech reasoning models e i world models.
1. Large quantitative models: analisi numeriche e previsioni
I large quantitative models (LQM) sono progettati per elaborare dati numerici, scientifici e di simulazione. Gartner li indica per attività come la previsione della domanda, l’analisi dei rischi e la valutazione di scenari. Il loro impiego può affiancare quello dei grandi modelli linguistici (LLM), che consentono di interagire in linguaggio naturale con informazioni e risultati.
2. Speech reasoning models: il ragionamento vocale per il customer service
Gli speech reasoning models elaborano direttamente l’audio e seguono il contesto della conversazione per interpretare le richieste e determinare come proseguire. Alvarez suggerisce di osservarne fin da oggi le applicazioni nell’assistenza clienti, dove incomprensioni, interruzioni e richieste di passare a un operatore mettono alla prova i sistemi automatizzati.
«Dobbiamo riconoscere ciò che le persone dicono e il tono con cui lo dicono. Quando interrompono l’agente, dobbiamo riconoscere che l’agente sta andando nella direzione sbagliata, per riavviare la conversazione», spiega. La possibilità di interpretare le inflessioni della voce e le interruzioni può incidere sulla capacità di estendere l’automazione del customer service a conversazioni più articolate, nelle imprese come nei servizi pubblici.
3. World models: simulare gli eventi prima di decidere
I world models rappresentano ambienti e relazioni fisiche per simulare ciò che potrebbe accadere in seguito a un’azione. Alvarez ricorre all’esempio di un veicolo autonomo che comincia a sbandare: il sistema deve valutare come il mezzo può reagire prima di intervenire.
L’analista estende questa prospettiva alla pianificazione aziendale, indicando nelle simulazioni uno strumento per confrontare alternative e prepararsi a condizioni diverse. «Integrare quindi l’adattabilità nella pianificazione strategica dell’organizzazione, usando modelli come i world model per fare simulazioni, vi permetterà di valutare le opzioni future», osserva Alvarez.
Governance degli agenti AI: contesto, identità e controlli
All’aumento delle capacità degli agenti deve corrispondere la possibilità di governarne il comportamento. Gartner individua strumenti per fornire il contesto aziendale, verificare il codice generato, gestire identità e autorizzazioni e correggere le vulnerabilità.
4. AI Context Platform: la conoscenza aziendale a disposizione degli agenti
Le AI Context Platform alimentano gli agenti AI con conoscenze aziendali, regole operative e dati di processo. In questo modo forniscono il contesto necessario per comprendere le richieste, prendere decisioni pertinenti ed eseguire le attività assegnate in linea con gli obiettivi dell’organizzazione.
Per Alvarez, affidare agli agenti AI attività essenziali per il business implica anche la responsabilità di governarne il comportamento. «Se avete un agente che svolge una funzione critica per la vostra azienda e agisce in modo improprio, oppure non conosce policy e procedure finendo per violarle, sappiate che la responsabilità ricade comunque sull’organizzazione», avverte l’analista.
5. AI Coding Agent Harness: il controllo dello sviluppo software
Gli agenti di coding richiedono un ambiente in grado di governarne l’attività durante l’intero ciclo di sviluppo. È il ruolo dell’AI Coding Agent Harness, un sistema che applica vincoli operativi, verifica i risultati prodotti e fornisce feedback continui per orientare o correggere il lavoro dell’agente. L’obiettivo è garantire che il codice generato rispetti i requisiti, gli standard qualitativi e le policy di sicurezza dell’organizzazione.
«Dobbiamo assicurarci che gli agenti che scrivono codice per noi producano software che ci aiuti e non ci danneggi», osserva Alvarez. Per le aziende, la sfida consiste quindi nel preservare qualità, affidabilità e sicurezza del software anche quando una parte crescente delle attività di sviluppo viene affidata a sistemi autonomi.
6. AI Agent Identity: identità e autorizzazioni degli agenti
L’identità digitale degli agenti (AI Agent Identity) comprende i meccanismi con cui un’organizzazione identifica e autentica i propri agenti AI, assegna loro autorizzazioni specifiche e rende tracciabili le azioni che compiono, associandole a identità verificabili.
La gestione delle identità diventa quindi un elemento centrale anche per la sicurezza delle interazioni tra sistemi autonomi. Un agente esterno, infatti, non dovrebbe poter accedere alle risorse aziendali semplicemente perché riesce a dialogare con un agente interno. Alvarez richiama proprio questo scenario: un agente dell’organizzazione che concede involontariamente l’accesso a un altro agente controllato da un attaccante, senza essere in grado di verificarne l’identità o le autorizzazioni. In un ecosistema popolato da agenti autonomi, autenticazione, autorizzazione e tracciabilità diventano quindi requisiti essenziali per limitare i rischi di compromissione.
7. Autonomous exposure remediation: la correzione autonoma delle vulnerabilità
Le attività affidate all’AI possono estendersi anche agli aggiornamenti dei sistemi. L’Autonomous Exposure Remediation (AER) combina intelligenza artificiale e automazione per individuare le vulnerabilità, valutarne la priorità e applicare gli interventi correttivi necessari. La tecnologia è in grado di testare e distribuire patch di sicurezza negli ambienti aziendali, con l’obiettivo di ridurre il tempo durante il quale sistemi e applicazioni restano esposti alle minacce.
Secondo Alvarez, tuttavia, la supervisione deve accompagnare l’intero ciclo operativo degli agenti. Non basta governarne le decisioni e le azioni: occorre anche garantire l’affidabilità delle tecnologie e delle infrastrutture da cui dipende il funzionamento dell’impresa. Strumenti come l’AER puntano ad automatizzare le attività di remediation senza rinunciare a controllo, sicurezza e continuità operativa.
Continuità operativa e autonomia
La terza area individuata da Gartner riguarda la capacità delle organizzazioni di mantenere la propria operatività e adattare le infrastrutture IT al mutare delle esigenze di business, delle condizioni geopolitiche e delle risorse disponibili.
8. SovereignTech: sovranità digitale e continuità operativa
Una delle questioni è la sovranità digitale, declinata attraverso il concetto di SovereignTech (SovTech). L’attenzione si concentra sulle conseguenze che potrebbero derivare da un’interruzione dei rapporti commerciali o geopolitici tra Paesi, con possibili ripercussioni sulla disponibilità dei servizi IT e sull’accesso a tecnologie considerate strategiche.
«La tecnologia sovrana è un piano per garantire la continuità operativa dell’organizzazione. Bisogna avere una strategia di uscita per l’intero stack tecnologico», spiega Alvarez. Secondo l’analista, le aziende dovrebbero individuare alternative ai fornitori più critici e verificare in anticipo le condizioni tecniche, contrattuali e operative necessarie per una loro eventuale sostituzione. La strategia di uscita non riguarda quindi solo il cloud o una singola piattaforma, ma l’intero ecosistema tecnologico dell’impresa, comprese infrastrutture, software, dati, modelli AI e servizi esterni da cui dipendono i processi di business.
9. Disposable applications: progettare anche la dismissione del software
La possibilità di generare applicazioni in tempi sempre più rapidi rende ancora più importante decidere quali mantenere e quali eliminare. Alvarez paragona l’accumulo di software aziendale alle app inutilizzate che restano installate sugli smartphone: pur non generando più valore, continuano a consumare risorse e ad aumentare la complessità da gestire.
In questo senso si inserisce il concetto di disposable applications, applicazioni progettate per rispondere a un’esigenza di business specifica e temporanea, la cui dismissione viene pianificata fin dalla fase di sviluppo. «Ora, con le piattaforme di sviluppo del codice basate sull’AI, possiamo inserire una data di scadenza nel programma stesso, affinché, quando smette di generare valore per il business, si dismetta da solo», spiega Alvarez.
Secondo l’analista, eliminare il software che non produce più benefici consente di liberare risorse economiche, tecnologiche e operative da destinare a nuove iniziative. Perché questo avvenga in sicurezza, però, la dismissione non può essere improvvisata: occorre stabilire in anticipo quali dati conservare, quali trasferire e quali applicazioni o processi dipendano dal sistema che verrà rimosso. In quest’ottica, il fine vita del software diventa una fase da progettare con la stessa attenzione riservata al suo sviluppo, integrandola nel ciclo di vita dell’applicazione fin dall’origine.
10. Wetware as a service: accesso al calcolo biologico
Su quale delle tecnologie emergenti considerate le imprese sono oggi meno preparate? Alvarez indica il Wetware as a Service (WaaS), un modello che prevede l’accesso remoto a sistemi di calcolo basati su componenti biologiche viventi o sintetiche. L’interesse per questa tecnologia nasce anche dalla ricerca di alternative ai crescenti consumi energetici richiesti dall’intelligenza artificiale.
Per spiegare il potenziale di questo approccio, Alvarez richiama spesso il cervello umano, che opera con un consumo energetico di circa 20 watt. Il paragone non riguarda una capacità già dimostrata da piattaforme AI commerciali, ma evidenzia l’elevata efficienza che i sistemi biologici potrebbero raggiungere rispetto alle architetture di calcolo tradizionali. Secondo l’analista, la difficoltà per le aziende risiede soprattutto nel cambio di paradigma richiesto da un modello distante dalle infrastrutture digitali costruite finora attorno ai semiconduttori e al silicio.
«Oggi camminiamo nei data center controllando gli alimentatori per assicurarci che tutte le luci siano accese. Forse in futuro cammineremo nei data center controllando i livelli di glucosio», osserva Alvarez. Una provocazione che riassume la portata del cambiamento: se queste tecnologie dovessero maturare, le imprese potrebbero trovarsi a gestire risorse computazionali con caratteristiche più vicine ai sistemi biologici che all’hardware tradizionale.
FAQ: agenti AI
Cosa sono gli agenti AI e come funzionano?
Gli agenti AI sono sistemi autonomi intelligenti alimentati dall’intelligenza artificiale e progettati per eseguire compiti specifici in modo indipendente, senza necessità di intervento umano. Utilizzano tipicamente il machine learning (ML) e l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per gestire conversazioni, prendere decisioni informate e intraprendere azioni mirate per raggiungere obiettivi specifici. Il loro funzionamento segue un ciclo di percezione, ragionamento e azione: percepiscono l’ambiente attraverso diversi canali, pianificano una sequenza logica di azioni e interagiscono attivamente con i sistemi aziendali. A differenza dell’AI tradizionale, gli agenti AI possono autoapprendere e migliorare continuamente le loro prestazioni, operando con una comprensione semantica profonda e capacità di azione sui sistemi di backend.
Quali sono le differenze tra agenti AI, chatbot tradizionali e AI generativa?
Gli agenti AI, i chatbot tradizionali e l’AI generativa differiscono significativamente nelle loro capacità e applicazioni. Gli agenti AI sono sistemi autonomi in grado di prendere decisioni, eseguire azioni complesse e apprendere dalle esperienze passate. Possono orchestrare processi end-to-end e utilizzare diversi strumenti per raggiungere obiettivi. I chatbot tradizionali sono più limitati, progettati principalmente per rispondere a domande predefinite senza vera comprensione o capacità di apprendimento autonomo. L’AI generativa, invece, si concentra sulla creazione di contenuti (testo, immagini, audio) basandosi su pattern appresi, ma tipicamente non ha la capacità di eseguire azioni nel mondo reale o di orchestrare processi complessi come fanno gli agenti AI.
Quali sono i principali casi d’uso degli agenti AI nelle aziende?
Gli agenti AI vengono utilizzati in vari settori aziendali per migliorare i processi e automatizzare i compiti. Nel customer service, possono gestire richieste di supporto e risolvere problemi in modo autonomo, come dimostrato da Banca d’Asti che ha ridotto a tre minuti il tempo medio di gestione delle richieste. Nelle vendite e marketing, orchestrano campagne, generano lead e personalizzano le esperienze cliente, come nel caso di Capri Group che ha implementato agenti AI per la consulenza di stile personalizzata. Nella gestione delle operazioni IT, automatizzano il monitoraggio dei sistemi e la risoluzione di problemi tecnici. Nello sviluppo software, gli sviluppatori li utilizzano per automatizzare attività ripetitive come codifica e debug. Nell’analisi dei dati, estraggono insight da grandi volumi di informazioni e nella gestione delle risorse umane ottimizzano i processi di reclutamento e formazione.
Quali sono i vantaggi e le limitazioni degli agenti AI?
Gli agenti AI offrono numerosi vantaggi tra cui l’automazione di compiti ripetitivi, liberando risorse umane per attività più complesse e strategiche; l’aumento della produttività grazie alla capacità di operare 24/7 senza interruzioni; la riduzione degli errori umani; e la capacità di processare grandi volumi di dati per generare insight significativi. Tuttavia, presentano anche alcune limitazioni: possono incontrare difficoltà con situazioni ambigue o nuove non presenti nei loro dati di addestramento; la qualità del loro funzionamento dipende fortemente dalla qualità dei dati su cui sono stati addestrati; richiedono una governance attenta per evitare bias o decisioni eticamente problematiche; e necessitano di un’infrastruttura tecnologica adeguata per funzionare efficacemente.
Quali sono i diversi tipi di agenti AI?
Gli agenti AI possono essere classificati in vari tipi basati sulle loro caratteristiche e funzionalità. I principali includono: agenti reattivi, che rispondono a stimoli immediati senza memoria del passato; agenti basati su modello, che mantengono una rappresentazione interna del mondo; agenti basati su obiettivi, che prendono decisioni per raggiungere specifici traguardi; agenti basati sull’utilità, che valutano le azioni in base al loro valore atteso; e agenti di apprendimento, che migliorano le loro prestazioni attraverso l’esperienza. Esistono anche classificazioni basate sul dominio applicativo, come agenti per il servizio clienti, agenti per l’analisi dei dati, agenti per marketing e vendite, e agenti per lo sviluppo software.
Come implementare efficacemente gli agenti AI in un’organizzazione?
Implementare efficacemente gli agenti AI richiede un approccio strategico che consideri vari fattori. È fondamentale iniziare con una chiara definizione degli obiettivi di business e identificare i processi che potrebbero beneficiare maggiormente dell’automazione. La qualità dei dati è cruciale: occorre assicurarsi che i dati siano puliti, strutturati e rappresentativi. È importante scegliere la tecnologia giusta in base alle esigenze specifiche, considerando fattori come il costo, la specializzazione del modello e la compatibilità con l’infrastruttura esistente. L’implementazione dovrebbe seguire un approccio incrementale, partendo con progetti pilota circoscritti e ad alto potenziale di impatto. Fondamentale è anche stabilire una governance chiara con ruoli e responsabilità ben definiti, e investire nella formazione del personale per sviluppare le competenze necessarie.
Quali piattaforme e strumenti sono disponibili per costruire agenti AI?
Numerose piattaforme e strumenti sono disponibili per costruire agenti AI. Tra questi troviamo framework come LangChain, LlamaIndex e BeeAI, che offrono componenti modulari per la creazione di agenti. Le principali aziende tecnologiche forniscono soluzioni complete: Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications consente di creare, testare e distribuire agenti AI personalizzati su scala aziendale; IBM ha integrato il Model Context Protocol nel suo ambiente watsonx.ai, con policy di sicurezza che isolano i tool e ne monitorano l’uso; Exprivia ha sviluppato Stratega, una piattaforma agentica dotata di un orchestratore centrale che coordina team di agenti specializzati. Salesforce Agentforce è un’altra piattaforma che sta guadagnando popolarità, con casi di successo in diverse aziende italiane.
Come gli agenti AI stanno cambiando il ruolo degli sviluppatori software?
Gli agenti AI stanno rivoluzionando il modo di lavorare degli sviluppatori, rendendo lo sviluppo del software più veloce ed efficiente. Secondo un recente report di Salesforce, oltre il 90% degli sviluppatori è positivo riguardo all’impatto dell’AI sul proprio lavoro, e il 96% prevede un miglioramento nell’esperienza di sviluppo grazie all’AI. Più di quattro sviluppatori su cinque ritengono che gli agenti AI diventeranno strumenti essenziali quanto le tradizionali applicazioni software. Gli sviluppatori vedono negli agenti AI un’opportunità per focalizzarsi meno su attività ripetitive come codifica e debug, e più su compiti strategici e di maggior valore. Piattaforme agentiche specializzate stanno emergendo per orchestrare progetti complessi e ridurre il time-to-market, consentendo di gestire l’intero ciclo di vita del software, dalla definizione dei requisiti alla generazione del codice fino al testing.
Cos’è il Model Context Protocol (MCP) e come facilita l’integrazione degli agenti AI?
Il Model Context Protocol (MCP) è un protocollo open source introdotto da Anthropic nel 2024, progettato per standardizzare la comunicazione tra modelli AI e strumenti esterni. MCP consente agli agenti AI di accedere a funzionalità aziendali – come database, API REST, ambienti di sviluppo, sistemi legacy – senza dover scrivere codice personalizzato per ogni integrazione. La sua forza risiede nella modularità e nella riutilizzabilità: un server MCP può essere configurato una sola volta e poi utilizzato da diversi modelli e agenti AI, riducendo drasticamente i costi di sviluppo e manutenzione. MCP introduce un linguaggio comune tra modelli AI e strumenti aziendali, evitando soluzioni ad hoc e facilitando l’integrazione tra sistemi eterogenei. Questo approccio favorisce la creazione di librerie di strumenti aziendali condivisi tra team e consente di implementare controlli granulari su ogni tool per facilitare la compliance con policy aziendali e normative.
Quali sono i tre elementi fondamentali per creare un ecosistema di agenti AI nei processi aziendali?
Per creare un ecosistema di agenti AI nei processi aziendali, è fondamentale considerare tre fattori ispirati alla mente umana: reasoning, skillset e memoria. Il reasoning rappresenta la capacità dell’agente di elaborare informazioni e prendere decisioni logiche basate su dati e contesto. Lo skillset definisce le competenze specifiche che l’agente può utilizzare per eseguire compiti, come l’accesso a sistemi esterni, l’elaborazione di documenti o l’interazione con altri software aziendali. La memoria consente all’agente di mantenere il contesto delle interazioni passate e di apprendere dalle esperienze precedenti, migliorando progressivamente le sue prestazioni. L’elemento cruciale non è più solo la capacità di costruire sistemi avanzati, ma soprattutto la possibilità di integrare le soluzioni di Agentic AI nei processi aziendali in modo scalabile, governato e conforme alle normative emergenti.
Qual è l’importanza della qualità dei dati per il successo degli agenti AI?
La qualità del dato è un prerequisito tecnologico fondamentale per il successo degli agenti AI. Il vecchio mantra informatico “garbage in – garbage out” è oggi più attuale che mai: non importa quanto sia sofisticato l’algoritmo, tutto dipende dalla qualità e dalla sicurezza scientifica dei dati di ingresso. Dati scorretti producono risultati di nessun valore, a volte perfino pericolosi se portano a processi decisionali errati. La preparazione dei dati può richiedere fino all’80% del tempo in un progetto di data science, includendo attività come correzione di errori, gestione dei valori mancanti, rimozione di duplicati e armonizzazione dei formati. Per supportare efficacemente l’intelligenza artificiale, è necessario abbattere i silos di dati che impediscono di avere una visione d’insieme e limitano il potenziale dell’AI. Un’architettura dati abilitante per l’AI deve essere progettata per democratizzare l’accesso ai dati, facilitare la sperimentazione rapida e supportare il ciclo di vita completo dei modelli di machine learning.
Come creare un motore di ricerca basato su agenti AI per i dati aziendali?
Per creare un motore di ricerca basato su agenti AI per i dati aziendali, è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali. Innanzitutto, occorre registrarsi alle API di un Large Language Model (LLM) esistente come ChatGPT, Claude o Gemini, ottenendo il token di autenticazione necessario per accedere alle funzionalità. La scelta del LLM deve considerare fattori come il costo, le differenze di pricing tra diverse versioni e la specializzazione del modello in base alle esigenze specifiche. Successivamente, si procede con l’addestramento del modello sui dati aziendali, inventariando il materiale digitale (documentazione, immagini, file di progetti) e definendo una pipeline di training che normalizzi i dati e li etichetti con label appropriate. Particolare attenzione va dedicata alla procedura di validazione per evitare over fitting. Infine, si sviluppa l’interfaccia utente del prompt, gestendo la logica per scomporre le richieste in token significativi e valutando la qualità del feedback da restituire all’utente, considerando sempre i costi dell’impiego di ulteriori chiamate alle API.
Quali sono le preoccupazioni di sicurezza legate agli agenti AI e come affrontarle?
La agent security è il nuovo baluardo della protezione dati. Gli agenti di intelligenza artificiale si diffondono in azienda e ampliano a dismisura la superficie esposta mostrando tutti i limiti degli strumenti di difesa tradizionali. Gli attaccanti hanno già imparato a sfruttare le debolezze intrinseche dell’agentic AI attraverso meccanismi di sfruttamento malevolo dei framework, falsificazione delle identità agentiche e dirottamento delle sessioni, che trasformano questi sistemi in veri e propri vettori d’attacco. Un agente AI è un ibrido tra uomo e macchina complesso da profilare a livello di identità, e questo crea grossi problemi di fiducia. Non ha sessioni utente classiche, non genera log nel senso tradizionale del termine e può agire in modo autonomo su diverse decine di sistemi contemporaneamente. Per affrontare queste sfide, è necessario implementare soluzioni di sicurezza specifiche per l’AI, che includano la protezione delle identità, la gestione degli accessi e l’osservabilità estesa dei sistemi.
Come gli agenti AI stanno trasformando il customer service e l’esperienza cliente?
Gli agenti AI stanno rivoluzionando il customer service, trasformandolo da un modello reattivo a uno proattivo e orientato all’obiettivo. A differenza dei chatbot basati su alberi decisionali rigidi, gli agenti AI operano con una comprensione semantica profonda e capacità di azione sui sistemi di backend. Ad esempio, Banca d’Asti ha implementato un contact center evoluto che ha ridotto a tre minuti il tempo medio di gestione delle richieste e a due giorni il tempo di onboarding delle nuove risorse, rispetto al mese precedentemente necessario. Lene, digital company di Enel, ha creato Goffredo, un agente AI che gestisce autonomamente il 75% dei contatti con i clienti, con un tasso di conversione del 40% dei lead generati. Capri Group ha implementato gli agenti AI Michael e Taylor per gestire le richieste di assistenza clienti, con risultati impressionanti: il 99% delle richieste di primo livello viene gestito in completa autonomia.
Qual è la relazione tra gli agenti AI e la RPA (Robotic Process Automation)?
Gli agenti AI e la RPA (Robotic Process Automation) sono tecnologie complementari piuttosto che sostitutive. Mentre la RPA è efficace per l’automazione di processi ripetitivi e basati su regole rigide, gli agenti AI eccellono nella gestione di situazioni che richiedono comprensione contestuale, adattabilità e capacità decisionale. Gli agenti AI dovrebbero essere introdotti quando serve prendere decisioni, mentre per i flussi di lavoro ordinari la RPA è spesso sufficiente. L’integrazione di RPA e AI permette di ottenere un valore superiore rispetto all’uso separato delle due tecnologie. Ad esempio, strumenti di AI generativa o machine learning possono potenziare i processi automatizzati, migliorando la capacità di risposta o altri aspetti operativi. La combinazione delle due tecnologie nelle varie fasi operative può liberare risorse umane da attività ripetitive per concentrarsi su attività di maggior valore, come la relazione con i clienti.
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