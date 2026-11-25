Un’impresa con mille dipendenti e 100 milioni di dollari di fatturato che raddoppia o triplica i ricavi senza ampliare l’organico. È lo scenario che Gene Alvarez, Distinguished Vice President Analyst di Gartner, utilizza per descrivere il potenziale impatto degli agenti AI sulle organizzazioni.

Nell’esempio, a crescere è la componente digitale della forza lavoro: sistemi autonomi in grado di eseguire compiti, prendere decisioni entro limiti definiti e collaborare con persone e altre applicazioni.

La costruzione di una forza lavoro agentica richiede, però, richiede nuove forme di governo. Le organizzazioni devono stabilire quali attività delegare agli agenti, quali autorizzazioni concedere e come esercitare supervisione e controllo sulle loro azioni. Per i CIO, questo significa estendere la gestione dell’IT dalla tecnologia ai comportamenti dei sistemi autonomi e alle responsabilità che ne derivano.

Gartner raccoglie queste sfide e opportunità in dieci trend tecnologici per il 2027, raggruppati in tre aree: modelli AI capaci di elaborare numeri, voce e ambienti fisici; strumenti per governare e controllare gli agenti autonomi; tecnologie pensate per rafforzare resilienza, flessibilità e continuità operativa. La selezione offre ai CIO una bussola per individuare le priorità di investimento e valutare gli sviluppi destinati a influenzare l’evoluzione delle imprese nei prossimi anni.

Trend tecnologici 2027: gli agenti AI entrano nella forza lavoro aziendale

Nella visione di Alvarez, gli agenti AI potrebbero arrivare a superare numericamente i dipendenti e a sostenere una quota crescente delle attività aziendali. Non si tratta necessariamente di una riduzione degli organici, quanto di una trasformazione del rapporto tra forza lavoro e capacità operativa, la cui evoluzione dipenderà dal numero di attività effettivamente automatizzabili e dalla capacità delle organizzazioni di integrare il lavoro degli agenti con quello delle persone.

Alvarez collega questo scenario a una profonda redistribuzione delle responsabilità tra esseri umani e sistemi autonomi. «Le organizzazioni che prospereranno avranno una forza lavoro agentica», afferma. «Potranno sollevare i dipendenti dalle attività di routine e consentire loro di concentrarsi maggiormente sul pensiero strategico, sulla supervisione dei lavoratori digitali e sull’individuazione di nuove opportunità di crescita per l’organizzazione».

Il vantaggio competitivo non deriverà soltanto dall’adozione degli agenti AI, ma dalla capacità di orchestrare efficacemente persone e sistemi autonomi, assegnando a ciascuno le attività per cui offre il maggiore valore.

Trend tecnologici Gartner 2027 Modelli AI Large quantitative models Previsioni e analisi dei rischi Speech reasoning models Assistenza clienti vocale World models Simulazione di scenari Governance AI Context Platform Contesto e regole aziendali AI Coding Agent Harness Controllo del codice AI Agent Identity Identità e autorizzazioni Autonomous Exposure Remediation Correzione delle vulnerabilità Continuità operativa SovereignTech Strategie di uscita dai fornitori Disposable applications Dismissione del software Wetware as a service Accesso al calcolo biologico

I nuovi modelli di intelligenza artificiale

Il ricorso a una forza lavoro agentica implica anche un’evoluzione dei modelli su cui questa si basa. Gartner individua tre tecnologie che estendono le capacità dell’AI oltre le applicazioni testuali: i large quantitative models (LQM), gli speech reasoning models e i world models.

1. Large quantitative models: analisi numeriche e previsioni

I large quantitative models (LQM) sono progettati per elaborare dati numerici, scientifici e di simulazione. Gartner li indica per attività come la previsione della domanda, l’analisi dei rischi e la valutazione di scenari. Il loro impiego può affiancare quello dei grandi modelli linguistici (LLM), che consentono di interagire in linguaggio naturale con informazioni e risultati.

2. Speech reasoning models: il ragionamento vocale per il customer service

Gli speech reasoning models elaborano direttamente l’audio e seguono il contesto della conversazione per interpretare le richieste e determinare come proseguire. Alvarez suggerisce di osservarne fin da oggi le applicazioni nell’assistenza clienti, dove incomprensioni, interruzioni e richieste di passare a un operatore mettono alla prova i sistemi automatizzati.

«Dobbiamo riconoscere ciò che le persone dicono e il tono con cui lo dicono. Quando interrompono l’agente, dobbiamo riconoscere che l’agente sta andando nella direzione sbagliata, per riavviare la conversazione», spiega. La possibilità di interpretare le inflessioni della voce e le interruzioni può incidere sulla capacità di estendere l’automazione del customer service a conversazioni più articolate, nelle imprese come nei servizi pubblici.

3. World models: simulare gli eventi prima di decidere

I world models rappresentano ambienti e relazioni fisiche per simulare ciò che potrebbe accadere in seguito a un’azione. Alvarez ricorre all’esempio di un veicolo autonomo che comincia a sbandare: il sistema deve valutare come il mezzo può reagire prima di intervenire.

L’analista estende questa prospettiva alla pianificazione aziendale, indicando nelle simulazioni uno strumento per confrontare alternative e prepararsi a condizioni diverse. «Integrare quindi l’adattabilità nella pianificazione strategica dell’organizzazione, usando modelli come i world model per fare simulazioni, vi permetterà di valutare le opzioni future», osserva Alvarez.

Governance degli agenti AI: contesto, identità e controlli

All’aumento delle capacità degli agenti deve corrispondere la possibilità di governarne il comportamento. Gartner individua strumenti per fornire il contesto aziendale, verificare il codice generato, gestire identità e autorizzazioni e correggere le vulnerabilità.

4. AI Context Platform: la conoscenza aziendale a disposizione degli agenti

Le AI Context Platform alimentano gli agenti AI con conoscenze aziendali, regole operative e dati di processo. In questo modo forniscono il contesto necessario per comprendere le richieste, prendere decisioni pertinenti ed eseguire le attività assegnate in linea con gli obiettivi dell’organizzazione.

Per Alvarez, affidare agli agenti AI attività essenziali per il business implica anche la responsabilità di governarne il comportamento. «Se avete un agente che svolge una funzione critica per la vostra azienda e agisce in modo improprio, oppure non conosce policy e procedure finendo per violarle, sappiate che la responsabilità ricade comunque sull’organizzazione», avverte l’analista.

5. AI Coding Agent Harness: il controllo dello sviluppo software

Gli agenti di coding richiedono un ambiente in grado di governarne l’attività durante l’intero ciclo di sviluppo. È il ruolo dell’AI Coding Agent Harness, un sistema che applica vincoli operativi, verifica i risultati prodotti e fornisce feedback continui per orientare o correggere il lavoro dell’agente. L’obiettivo è garantire che il codice generato rispetti i requisiti, gli standard qualitativi e le policy di sicurezza dell’organizzazione.

«Dobbiamo assicurarci che gli agenti che scrivono codice per noi producano software che ci aiuti e non ci danneggi», osserva Alvarez. Per le aziende, la sfida consiste quindi nel preservare qualità, affidabilità e sicurezza del software anche quando una parte crescente delle attività di sviluppo viene affidata a sistemi autonomi.

6. AI Agent Identity: identità e autorizzazioni degli agenti

L’identità digitale degli agenti (AI Agent Identity) comprende i meccanismi con cui un’organizzazione identifica e autentica i propri agenti AI, assegna loro autorizzazioni specifiche e rende tracciabili le azioni che compiono, associandole a identità verificabili.

La gestione delle identità diventa quindi un elemento centrale anche per la sicurezza delle interazioni tra sistemi autonomi. Un agente esterno, infatti, non dovrebbe poter accedere alle risorse aziendali semplicemente perché riesce a dialogare con un agente interno. Alvarez richiama proprio questo scenario: un agente dell’organizzazione che concede involontariamente l’accesso a un altro agente controllato da un attaccante, senza essere in grado di verificarne l’identità o le autorizzazioni. In un ecosistema popolato da agenti autonomi, autenticazione, autorizzazione e tracciabilità diventano quindi requisiti essenziali per limitare i rischi di compromissione.

7. Autonomous exposure remediation: la correzione autonoma delle vulnerabilità

Le attività affidate all’AI possono estendersi anche agli aggiornamenti dei sistemi. L’Autonomous Exposure Remediation (AER) combina intelligenza artificiale e automazione per individuare le vulnerabilità, valutarne la priorità e applicare gli interventi correttivi necessari. La tecnologia è in grado di testare e distribuire patch di sicurezza negli ambienti aziendali, con l’obiettivo di ridurre il tempo durante il quale sistemi e applicazioni restano esposti alle minacce.

Secondo Alvarez, tuttavia, la supervisione deve accompagnare l’intero ciclo operativo degli agenti. Non basta governarne le decisioni e le azioni: occorre anche garantire l’affidabilità delle tecnologie e delle infrastrutture da cui dipende il funzionamento dell’impresa. Strumenti come l’AER puntano ad automatizzare le attività di remediation senza rinunciare a controllo, sicurezza e continuità operativa.

Continuità operativa e autonomia

La terza area individuata da Gartner riguarda la capacità delle organizzazioni di mantenere la propria operatività e adattare le infrastrutture IT al mutare delle esigenze di business, delle condizioni geopolitiche e delle risorse disponibili.

8. SovereignTech: sovranità digitale e continuità operativa

Una delle questioni è la sovranità digitale, declinata attraverso il concetto di SovereignTech (SovTech). L’attenzione si concentra sulle conseguenze che potrebbero derivare da un’interruzione dei rapporti commerciali o geopolitici tra Paesi, con possibili ripercussioni sulla disponibilità dei servizi IT e sull’accesso a tecnologie considerate strategiche.

«La tecnologia sovrana è un piano per garantire la continuità operativa dell’organizzazione. Bisogna avere una strategia di uscita per l’intero stack tecnologico», spiega Alvarez. Secondo l’analista, le aziende dovrebbero individuare alternative ai fornitori più critici e verificare in anticipo le condizioni tecniche, contrattuali e operative necessarie per una loro eventuale sostituzione. La strategia di uscita non riguarda quindi solo il cloud o una singola piattaforma, ma l’intero ecosistema tecnologico dell’impresa, comprese infrastrutture, software, dati, modelli AI e servizi esterni da cui dipendono i processi di business.

9. Disposable applications: progettare anche la dismissione del software

La possibilità di generare applicazioni in tempi sempre più rapidi rende ancora più importante decidere quali mantenere e quali eliminare. Alvarez paragona l’accumulo di software aziendale alle app inutilizzate che restano installate sugli smartphone: pur non generando più valore, continuano a consumare risorse e ad aumentare la complessità da gestire.

In questo senso si inserisce il concetto di disposable applications, applicazioni progettate per rispondere a un’esigenza di business specifica e temporanea, la cui dismissione viene pianificata fin dalla fase di sviluppo. «Ora, con le piattaforme di sviluppo del codice basate sull’AI, possiamo inserire una data di scadenza nel programma stesso, affinché, quando smette di generare valore per il business, si dismetta da solo», spiega Alvarez.

Secondo l’analista, eliminare il software che non produce più benefici consente di liberare risorse economiche, tecnologiche e operative da destinare a nuove iniziative. Perché questo avvenga in sicurezza, però, la dismissione non può essere improvvisata: occorre stabilire in anticipo quali dati conservare, quali trasferire e quali applicazioni o processi dipendano dal sistema che verrà rimosso. In quest’ottica, il fine vita del software diventa una fase da progettare con la stessa attenzione riservata al suo sviluppo, integrandola nel ciclo di vita dell’applicazione fin dall’origine.

10. Wetware as a service: accesso al calcolo biologico

Su quale delle tecnologie emergenti considerate le imprese sono oggi meno preparate? Alvarez indica il Wetware as a Service (WaaS), un modello che prevede l’accesso remoto a sistemi di calcolo basati su componenti biologiche viventi o sintetiche. L’interesse per questa tecnologia nasce anche dalla ricerca di alternative ai crescenti consumi energetici richiesti dall’intelligenza artificiale.

Per spiegare il potenziale di questo approccio, Alvarez richiama spesso il cervello umano, che opera con un consumo energetico di circa 20 watt. Il paragone non riguarda una capacità già dimostrata da piattaforme AI commerciali, ma evidenzia l’elevata efficienza che i sistemi biologici potrebbero raggiungere rispetto alle architetture di calcolo tradizionali. Secondo l’analista, la difficoltà per le aziende risiede soprattutto nel cambio di paradigma richiesto da un modello distante dalle infrastrutture digitali costruite finora attorno ai semiconduttori e al silicio.

«Oggi camminiamo nei data center controllando gli alimentatori per assicurarci che tutte le luci siano accese. Forse in futuro cammineremo nei data center controllando i livelli di glucosio», osserva Alvarez. Una provocazione che riassume la portata del cambiamento: se queste tecnologie dovessero maturare, le imprese potrebbero trovarsi a gestire risorse computazionali con caratteristiche più vicine ai sistemi biologici che all’hardware tradizionale.