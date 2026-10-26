Un data center può disporre di server ad alte prestazioni, reti ridondate e sistemi di raffreddamento sofisticati, ma resta esposto a un punto critico: la disponibilità dell’alimentazione elettrica. Anche una breve interruzione o un’anomalia della tensione può compromettere il funzionamento delle apparecchiature, interrompere i servizi digitali e attivare procedure di ripristino che coinvolgono l’intera infrastruttura. È in questo segmento che si colloca Riello UPS, specializzata nei sistemi di continuità dell’alimentazione destinati alle applicazioni critiche.

Chi è Riello UPS come si colloca nella filiera

Nei data center, gli UPS costituiscono una barriera tra la rete elettrica e i carichi informatici: intervengono quando l’alimentazione viene meno o presenta caratteristiche non compatibili con le esigenze delle apparecchiature, mantenendo disponibile l’energia per il tempo necessario all’intervento dei sistemi di emergenza o al ripristino della rete.

La proposta di Riello UPS comprende soluzioni per infrastrutture di dimensioni differenti, dai piccoli data center e dagli ambienti IT distribuiti fino alle installazioni di maggiore potenza.

Il dimensionamento non dipende soltanto dalla potenza assorbita dai server, ma anche dal livello di ridondanza, dall’autonomia richiesta, dalla crescita prevista e dagli spazi tecnici disponibili.

Come dimensionare correttamente i sistemi Riello UPS

Il dimensionamento di questi sistemi non dipende soltanto dalla potenza assorbita dai server, ma anche dal livello di ridondanza, dall’autonomia richiesta, dalla crescita prevista e dagli spazi tecnici disponibili.

La progettazione di questa componente richiede, quindi, un equilibrio fra affidabilità, ingombri, efficienza e possibilità di manutenzione.

L’UPS deve garantire protezione senza diventare un limite alla crescita del sito, evitando sia un dimensionamento insufficiente sia un eccesso di capacità installata che può penalizzare i costi iniziali e quelli di esercizio.

La proposta di Riello UPS comprende soluzioni per infrastrutture di dimensioni differenti, dai piccoli data center e dagli ambienti IT distribuiti fino alle installazioni di maggiore potenza.

UPS modulari: continuità elettrica e crescita della potenza

La modularità è uno degli elementi più importanti per le infrastrutture che devono espandersi senza interrompere il servizio.

In un sistema tradizionale, l’aumento della potenza disponibile può richiedere interventi importanti sul gruppo di continuità o la sostituzione dell’apparato.

Un’architettura modulare permette, invece, di partire da una configurazione adeguata al carico iniziale e aggiungere capacità in funzione dell’evoluzione del data center, compatibilmente con i limiti e la configurazione del sistema installato.

Efficienza energetica e contenimento dei costi operativi

Un UPS è progettato per proteggere il carico, ma il suo funzionamento ha conseguenze anche sul bilancio energetico del data center. Una parte dell’energia in ingresso viene, infatti, dissipata durante la conversione e deve essere smaltita dai sistemi di raffreddamento. Ragion per cui l’efficienza elettrica è una variabile tecnica ed economica che incide sui consumi, sul calore generato nei locali tecnici e sul costo complessivo di esercizio dell’infrastruttura.

Batterie al piombo e agli ioni di litio

Riello UPS propone batterie VRLA (Valve Regulated Lead Acid) al piombo e batterie agli ioni di litio per rispondere a esigenze diverse di autonomia, densità energetica, durata e ingombro.

Le batterie al piombo rappresentano una tecnologia consolidata, mentre quelle al litio offrono maggiore densità energetica e tempi di ricarica rapidi, con caratteristiche di manutenzione e durata che devono essere valutate in funzione dell’applicazione.

La scelta dipende anche dalla temperatura di esercizio, dalla strategia di manutenzione, dal numero di cicli previsto e dal costo totale di proprietà.

Supervisione e manutenzione

I servizi di monitoraggio consentono di tenere sempre sotto controllo lo stato dell’UPS, le condizioni operative e gli eventuali allarmi, agevolando la diagnosi e la pianificazione degli interventi.

Nei data center, ambienti in cui la continuità operativa dipende dall’interazione fra più sottosistemi, le informazioni provenienti dagli apparati elettrici devono essere integrate nelle procedure di gestione dell’impianto. L’obiettivo è ridurre la probabilità che un’anomalia non rilevata si trasformi in un problema di disponibilità, senza confondere il monitoraggio con una garanzia automatica di continuità: servono configurazioni corrette, manutenzione, test e procedure coerenti con i livelli di servizio richiesti.

La proposta di Riello UPS si inserisce, dunque, in una componente decisiva dell’infrastruttura, perché permette di assicura assicurare che la potenza destinata ai server sia disponibile anche quando la rete elettrica presenta anomalie.

La combinazione fra architetture modulari, batterie, efficienza e controllo permette di affrontare questa esigenza in modo scalabile, adattando il sistema alle caratteristiche dell’impianto e alla sua evoluzione nel tempo.