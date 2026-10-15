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Cybersecurity, si riduce il divario tra PMI e grandi imprese

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L’EY Cyber Barometer rileva livelli di maturità più vicini tra organizzazioni di dimensioni diverse. Restano differenze nei presìdi più complessi: solo il 7% del campione raggiunge capacità avanzate nella gestione degli incidenti informatici. Controlli ancora parzialmente integrati nei processi decisionali

Pubblicato il 15 ott 2026
cybersecurity PMI
Davide Benevolo, Partner e Technology Risk Quality Leader di EY Europe West e Francesco Suffredini, Partner e Technology Risk Italian Leader di EY
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Le piccole e medie imprese italiane si avvicinano alle grandi organizzazioni nella maturità della cybersecurity: le prime raggiungono un livello medio di circa il 46,5%, le seconde si attestano intorno al 50%. Il divario risulta più contenuto rispetto al passato, secondo l’EY Cyber Barometer, il report realizzato nell’ambito di EY Hub Risk che analizza la maturità digitale di oltre 300 società italiane nel 2025.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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