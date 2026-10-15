Le piccole e medie imprese italiane si avvicinano alle grandi organizzazioni nella maturità della cybersecurity: le prime raggiungono un livello medio di circa il 46,5%, le seconde si attestano intorno al 50%. Il divario risulta più contenuto rispetto al passato, secondo l’EY Cyber Barometer, il report realizzato nell’ambito di EY Hub Risk che analizza la maturità digitale di oltre 300 società italiane nel 2025.
il report
Cybersecurity, si riduce il divario tra PMI e grandi imprese
L’EY Cyber Barometer rileva livelli di maturità più vicini tra organizzazioni di dimensioni diverse. Restano differenze nei presìdi più complessi: solo il 7% del campione raggiunge capacità avanzate nella gestione degli incidenti informatici. Controlli ancora parzialmente integrati nei processi decisionali
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