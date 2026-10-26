Un data center è un sistema complesso nel quale struttura edilizia, alimentazione elettrica, raffreddamento, reti, sicurezza e controllo devono funzionare come parti di un’unica infrastruttura. Una scelta progettuale compiuta nelle prime fasi può condizionare per anni i consumi, la disponibilità dei servizi, la capacità di espansione e i costi di gestione. Per questo, accanto ai produttori di apparecchiature e alle imprese che realizzano gli impianti, assume un ruolo importante l’ingegneria che coordina le diverse discipline e traduce gli obiettivi del committente in un progetto realizzabile.