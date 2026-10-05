Le supply chain operano oggi in uno scenario segnato da continue discontinuità. L’incertezza geopolitica, l’evoluzione degli scambi commerciali, le nuove aspettative dei clienti e i rapidi progressi dell’intelligenza artificiale stanno cambiando il modo in cui le aziende guardano alla tecnologia.
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Così i CIO possono costruire supply chain resilienti e pronte per l’AI
L’AI può generare valore nella supply chain solo se poggia su dati di qualità, sistemi integrati, piattaforme sicure e processi ben governati. Al Chief Information Officer il compito di coordinare questi elementi per diventare un “direttore d’orchestra delle piattaforme” ed evolvere da abilitatore tecnologico a business partner
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