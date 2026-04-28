Industrial IoT, così il manufacturing punta al data-driven

Il panorama industriale italiano sta attraversando una fase di trasformazione profonda, dove la connessione degli asset produttivi non rappresenta più un’opzione, ma il prerequisito per la sopravvivenza economica.

Durante il recente convegno «IoT meets AI: nuove opportunità, nuove responsabilità», organizzato dall’Osservatorio Internet of Things degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, esperti e leader d’azienda si sono confrontati sullo stato dell’arte dell’Industrial IoT.

Come sottolineato in apertura da Giovanni Miragliotta, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio, il tema centrale resta la capacità di generare valore: «Uno degli indicatori dello stato di salute dell’economia di un Paese avanzato è la produttività del lavoro, misurata come PIL per ora lavorata». Secondo Miragliotta, l’industria è il motore principale di questa crescita, poiché è il comparto capace di trasformare il capitale umano in elevato valore aggiunto.

Il nodo della “schizofrenia normativa” e il Piano Transizione 5.0

Un ostacolo significativo alla diffusione dell’Industrial IoT in Italia è rappresentato dall’instabilità del quadro degli incentivi. Miragliotta ha parlato apertamente di una «schizofrenia normativa» che rende estremamente complesso il lavoro delle imprese.

La difficoltà risiede nell’instabilità di un sistema che impedisce una pianificazione degli investimenti a lungo termine. Giulio Salvadori, Direttore dell’Osservatorio IoT, ha fornito dati precisi su questo fenomeno, spiegando come il biennio 2024-2025 sia stato segnato da incertezze legate ai fondi PNRR.

Le imprese hanno segnalato diverse criticità nell’approcciarsi ai piani di incentivazione:

La complessità delle procedure burocratiche, lamentata dal 36% dei rispondenti alla survey dell’Osservatorio.

La difficoltà tecnica nel misurare e certificare i risparmi energetici ottenuti, riscontrata dal 29% delle aziende.

La chiusura improvvisa della piattaforma del GSE il 7 novembre per esaurimento fondi, che ha lasciato molte realtà in un limbo operativo.

Nonostante queste frizioni, le prospettive per l’Industrial IoT appaiono solide grazie allo stanziamento di 9,8 miliardi di euro per il nuovo Piano Transizione 5.0 nel triennio 2026-2028. Le novità includono l’estensione dell’iperammortamento ai servizi cloud in modalità Software as a Service e l’eliminazione del vincolo dei fornitori europei, una mossa pensata per rispondere meglio alle reali necessità del mercato.

I numeri del mercato: l’integrazione tra sensori e intelligenza artificiale

I dati presentati da Giulio Salvadori durante il convegno evidenziano che l’adozione di progetti di Industrial IoT coinvolge ormai il 70% delle grandi imprese e il 60% delle medie aziende italiane. Tuttavia, la crescita quantitativa tra il 2024 e il 2025 è stata contenuta, con un incremento di appena l’1% o 2% a causa dell’incertezza normativa.

La vera evoluzione è qualitativa: l’intelligenza artificiale sta entrando prepotentemente nelle fabbriche. Tre grandi imprese su dieci hanno già integrato l’AI nei loro progetti IoT, segnando un aumento di 11 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Per le medie imprese, la percentuale è arrivata al 12%, raddoppiando in soli dodici mesi.

Sotto il profilo applicativo, l’Industrial IoT potenziato dall’AI viene utilizzato principalmente per:

Potenziare la cybersecurity e la sicurezza dei dati industriali (55% dei casi).

e la sicurezza dei dati industriali (55% dei casi). Effettuare il riconoscimento delle immagini per il controllo qualità automatizzato.

Implementare sistemi di manutenzione predittiva e ottimizzazione dei consumi energetici dei macchinari.

Nonostante questi progressi, la maturità strategica rimane un punto debole. Solo il 14% delle grandi imprese possiede una strategia pervasiva che coinvolge direttamente il board aziendale. Al contrario, il 41% delle grandi e ben il 69% delle medie imprese procede ancora attraverso sperimentazioni una tantum o progetti “spot”.

Verso il Co-piloting: l’esperienza di Philip Morris International

Un esempio concreto di come l’Industrial IoT possa evolvere grazie alla tecnologia è stato presentato da Fabrizio Ciaramella, Senior Industrial IoT Engineering Lead di Philip Morris International.

L’azienda ha strutturato un percorso in tre fasi per trasformare la propria infrastruttura digitale.

La prima fase, definita “Foundation”, è stata dedicata alla creazione di un’infrastruttura proprietaria capace di standardizzare l’accesso ai dati provenienti da macchinari di produttori diversi, eliminando l’estrazione manuale tramite USB.

Il secondo step si è concentrato sulla visualizzazione dei dati in tempo reale, permettendo un approccio reattivo tramite notifiche automatiche che avvisano gli operatori in caso di problemi sulla linea, senza la necessità di presidiare fisicamente le macchine.

La terza fase, attualmente in corso di industrializzazione, riguarda il Co-piloting tramite Generative AI. L’obiettivo è passare da una gestione reattiva a una proattiva. Ciaramella ha mostrato modelli avanzati come lo «Stop Prediction», basato su AI, che vanta un’accuracy del 70% nel predire un fermo macchina nei 5-10 minuti successivi.

Philip Morris sta inoltre implementando uno «Smart Search», un sistema basato su modelli LLM che permette agli operatori di interrogare migliaia di pagine di documentazione tecnica ottenendo risposte immediate e precise. Come spiegato da Ciaramella, il sistema guida l’operatore passo dopo passo attraverso un chatbot multilingue, assicurando che le procedure estratte siano affidabili e verificate.

La trasformazione digitale di Bianchi Bicycles: dalla tradizione alla Smart Factory

Anche una realtà storica come Bianchi Bicycles ha intrapreso un deciso cambio di rotta tecnologico. Mauro Panigatti, Group Manufacturing and Logistics Director dell’azienda, ha descritto la trasformazione avviata nel 2021 con la costruzione di un nuovo stabilimento digitalizzato. Grazie all’Industrial IoT, Bianchi ha interconnesso le linee di assemblaggio utilizzando tag RFID per riconoscere automaticamente ogni bicicletta in lavorazione.

Il sistema connette i dati del telaio con l’ordine di produzione, mostrando all’operatore istruzioni di lavoro digitali personalizzate (video e immagini) nel momento esatto in cui il prodotto arriva alla stazione di lavoro. Un aspetto innovativo riguarda la gestione delle competenze: il sistema alimenta in tempo reale una Skill Matrix, aumentando il rating dell’operatore in base alle fasi completate.

Panigatti ha sottolineato come questo elimini la gestione obsoleta su file Excel: «la nostra si aggiorna in tempo reale, giorno dopo giorno». Oggi, l’azienda utilizza l’AI come un vero e proprio “Copilot” della produzione, consentendo di interrogare il database dell’impianto per ottenere analisi approfondite e correggere prontamente le criticità.

PMI e distributori: la sfida della servitizzazione e dell’efficienza energetica

La prospettiva per le piccole e medie imprese è stata analizzata da Benedetta Ragazzola, Strategy Advisor di Comoli Ferrari. L’approccio all’Industrial IoT è spesso più passivo rispetto ai grandi end-user. Ragazzola ha evidenziato come la mancanza di competenze interne rappresenti una barriera significativa: «riscontriamo forti resistenze interne legate alla difficoltà di fare qualcosa di diverso».

Il monitoraggio energetico emerge come il principale driver di adozione per le PMI, con il 70% dei clienti che lo identifica come bisogno primario. L’obiettivo dei fornitori è ora accompagnare i produttori di macchinari (OEM) verso la servitizzazione, ovvero il passaggio dalla vendita del prodotto fisico alla vendita del servizio connesso. Questo permette di trasformare l’assistenza tecnica da un centro di costo a un valore aggiunto strutturato attraverso contratti di service. Ragazzola ha citato la loro «regola dei 15 giorni» per mantenere alto l’interesse dei clienti attraverso risposte rapide e strutturate.

L’integrazione tra Industrial IoT e intelligenza artificiale sta ridefinendo i flussi di lavoro, portando la fabbrica verso un modello proattivo. Tuttavia, come rilevato dai dati dell’Osservatorio, il successo di questa transizione dipenderà dalla capacità delle imprese di superare la logica dei progetti isolati per adottare strategie organiche supportate da competenze adeguate e da un quadro normativo finalmente stabile.