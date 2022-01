Edge computing, cos’è, come funziona e come implementarlo

Edge computing, ovvero l’ennesima tecnologia che entra in gioco, e fa discutere molto di sé, nell’inarrestabile turbinio di sviluppo della trasformazione digitale, oscillando tra speculazioni, valutazioni e analisi di peso differente. Qualcuno, come Peter Levine, general partner della società di venture capital Andreessen Horowitz, prevede addirittura che l’edge computing decreterà presto la fine del cloud computing. Qualcun altro, più prudentemente, si limita a spiegare che serve a decentralizzare la nuvola. Libera certe applicazioni ‘time-sensitive’ dalla stretta dipendenza con i data center remoti, fornendo ad esse, come vedremo, la capacità, tramite l’uso di risorse di computing locali, di elaborare i dati direttamente sul campo.

Edge computing significato, cos’è e come funziona

A livello macroscopico un’architettura di edge computing si presenta come un’architettura IT distribuita e decentralizzata. La società di analisi di mercato IDC la definisce come “una rete mesh di micro data center, in grado di elaborare e memorizzare dati critici localmente, e di trasmettere tutti i dati ricevuti e/o elaborati a un data center centrale o a un repository di cloud storage”.

In sostanza, questa topologia di rete, anche sfruttando la disponibilità sul mercato di componenti e sistemi elettronici SFF (small form factor) di costo decrescente, porta i componenti base di elaborazione, storage e networking più vicino alle fonti che generano i dati.

Il caso d’uso tipico è quello dei dispositivi e delle implementazioni IoT. Questi spesso devono fronteggiare problemi di latenza, mancanza di banda, affidabilità, non indirizzabili attraverso il modello cloud convenzionale. Qui l’architettura di edge computing è in grado di ridurre la mole di dati da inviare nel cloud. Essa elabora i dati critici, sensibili alla latenza, nel punto di origine, tramite uno smart device. Oppure invia tali dati a un server intermedio, localizzato in prossimità.

I dati meno ‘time-sensitive’ possono invece essere trasmessi all’infrastruttura cloud o al data center dell’impresa, per consentire elaborazioni più complesse. Si intende a questo proposito per esempio l’analisi di big data; le attività di training per affinare l’apprendimento degli algoritmi di machine learning (ML); lo storage di lungo periodo; l’analisi di dati storici.



Cloud to the edge, la nuova era individuata da Gartner

Il fenomeno edge computing sta raggiungendo una fase critica di maturità. Più si espande il numero di dispositivi intelligenti connessi al cloud, più si differenziano e moltiplicano le opportunità applicative degli ‘smart device’ nel mondo business, nell’industria, nella Sanità. E più sale la pressione a far evolvere l’architettura di rete della Internet of Things (IoT), e della IIoT (Industrial IoT), per metterla in grado di rispondere alle nuove esigenze e modalità di gestione dei dati. Nei mesi scorsi Gartner ha fatto il punto sulle evoluzioni di questo mercato. In particolare, enumerando quelli che erano i dieci trend tecnologici strategici per imprese e organizzazioni nel 2018, Gartner poneva il fenomeno ‘Cloud to the Edge’ in quinta posizione.

Le aziende, secondo la società di analisi, dovrebbero cominciare a utilizzare schemi di progettazione improntati sui paradigmi dell’edge computing nelle proprie architetture infrastrutturali. Specie in quelle che sono contraddistinte da una significativa presenza di componenti IoT. Nello specifico, Gartner stima che entro il 2022 la metà delle grandi organizzazioni avrà integrato questa tecnologia nei propri progetti.

Edge computing e fog computing

Scendendo ancora più in profondità a livello architetturale, è da rilevare una differenza tra il concetto di edge computing e quello di fog computing. Secondo il consorzio OpenFog, fondato da ARM, Cisco, Dell EMC, Intel, Microsoft e dal Princeton University Edge Laboratory, anche se il termine fog computing è spesso erroneamente utilizzato per indicare le architetture di edge computing. In realtà vi sono differenze chiave.

OpenFog spiega che, diversamente dall’edge computing, architettura limitata a un piccolo numero di layer, il fog computing ha una topologia di rete più complessa. Una rete gerarchica, che è costituita da molteplici layer (nodi fog). Una rete in grado di gestire, oltre alle operazioni di elaborazione, anche funzionalità di networking, storage, controllo e accelerazione.

Stando ad alcuni costruttori di prodotti per il controllo industriale e di piattaforme IoT, come Opto 22, e fornitori di soluzioni di computing embedded, come WinSystems.

La differenza chiave tra le due architetture sta nel punto in cui l’intelligenza e la capacità di elaborazione viene collocata. Nel fog computing viene portata a livello della rete LAN, dove i dati provenienti da sensori ed endpoint vengono elaborati da un nodo fog o da un gateway IoT. Nell’edge computing la capacità computazionale viene integrata nei dispositivi e piattaforme embedded di elaborazione.

La varietà delle soluzioni implementative di volta in volta adottate dalle organizzazioni fa sì che, comunque, la differenza tra edge e fog computing non risulti sempre così chiara e netta.

Il significato dell’IoT per l’edge

“Una famiglia di tecnologie che distribuiscono dati e servizi applicativi in modo da ottimizzarne gli effetti in un crescente insieme di risorse interconnesse. Il che include elementi infrastrutturali e di software analitico”. È la definizione di edge computing secondo Forrester.

Come si è visto, tra i casi tipici di utilizzo attualmente vi è l’IoT , ossia la possibilità di portare l’elaborazione sul campo. Più vicino, quindi, a dove le informazioni vengono effettivamente raccolte. Si parla di sensori, sistemi industriali, telecamere, POS, ‘smart meter’ per elettricità, gas, acqua, e quanti altri dispositivi intelligenti e device embedded si possono oggi immaginare connessi al cloud.

Internet sta diventando sempre più ‘Outernet’, dal cyberspazio è penetrata nel mondo fisico, a suon di app mobili, realtà aumentata (AR), ‘geotagging’, applicazioni ‘context-aware’, servizi e advertising ‘location-based’, algoritmi di riconoscimento facciale, ‘digital twin’ che abilitano la manutenzione predittiva di impianti e macchinari, veicoli a guida autonoma, reti radiomobili 5G. Tale transizione, dal mondo virtuale a quello fisico, sta generando un’enormità di dati nella periferia della rete. In molti degli scenari e casi d’uso accennati, dove le informazioni vanno elaborate in ‘near real-time’, quando non addirittura in tempo reale, risulta davvero irrealistico pensare che ciascuno di questi edge device, e applicazioni sul campo, possa sempre contare su un canale stabile di connessione e comunicazione dati costante con il cloud.

Tecnologia edge e sicurezza

“Molti dispositivi periferici come, per esempio, i dispositivi medicali o i dispositivi IoT come i frigoriferi intelligenti – ha affermato Joe Skorupa, vicepresidente e analista di Gartner – non possono essere protetti”.

Come abbiamo visto, la tecnologia edge offre un approccio che supporta qualunque smart object. La sfida alla sicurezza che l’IT deve raccogliere è quindi non solo quella della progettazione e della governance degli edge data center che devono supportare uffici remoti e filiali ma anche quella dei numerosissimi device intelligenti connessi.

In sintesi, in primo luogo è necessario mappare tutti gli oggetti e verificare se autorizzarli a essere nella rete. Serve poi installare un gateway edge che rappresenti una barriera tra l’IoT e la rete aziendale il che significa ridurre la superficie di attacco.

Edge computing esempi di implementazione

Vi sono molteplici applicazioni fruttuose dell’edge computing, esempi tratti da vari ambiti industriali d’adozione. Pensiamo a tutte quelle attività che richiedono coordinamento e scambio di informazioni tra aree geografiche molto lontane fra loro. Così come quando occorre elaborare dati in tempo reale sul territorio. Concreti esempi di utilizzo dell’edge computing riguardano i droni usati per esempio in raffinerie e industrie chimiche. Oppure il funzionamento dei veicoli a guida autonoma e così via.

Ma entriamo più nel dettaglio di due possibili implementazioni tecniche di infrastrutture edge.

Uso dei dispositivi perimetrali

Una prima soluzione è implementare e gestire lo stack software di edge computing negli ambienti IT esistenti. E questo utilizzando l’infrastruttura hardware di cui dispone l’utente, che può essere dedicata, o condivisa con altri servizi. I dispositivi edge che amministrano le comunicazioni con i sensori e la connettività con il cloud possono essere costituiti da sistemi embedded a basso consumo (low power) basati, ad esempio, su chip ASIC (application-specific integrated circuit), FPGA (field-programmable gate array), CPU o, ancora, su SoC FPGA, (system-on-chip FPGA), ossia piattaforme embedded che combinano i vantaggi di un processore e un FPGA integrandoli in un singolo dispositivo.

Un esempio di implementazione IoT nella rete edge che sfrutta i dispositivi perimetrali esistenti può essere rappresentato anche dal servizio Microsoft Azure IoT Edge. Esso permette di estendere l’intelligenza e la capacità di elaborazione nei device, nuovi o preesistenti, installati nell’ambiente IT locale.

Il cloud edge

L’altra strada è scegliere un ‘cloud edge’ gestito e manutenuto da un public cloud provider. Il cloud edge rappresenta in sostanza un’estensione della nuvola pubblica, in grado di svincolarla dalla stretta appartenenza a una data regione geografica. E distribuirla in molte altre location attraverso vari ‘edge data center’. Un esempio, in questo caso, può essere costituito dal servizio AWS Lambda@Edge di Amazon Web Services. Questo fornisce la possibilità di eseguire il codice applicativo in una location AWS in prossimità dell’utente finale. L’obiettivo di ridurre i problemi di latenza e di erogare contenuti più ricchi e personalizzati.

Intanto nel mercato cresce il fermento. Tra i player emergenti impegnati nella costruzione di un’infrastruttura per il cloud edge, attraverso lo sviluppo di soluzioni di edge data center, c’è Vapor IO. La società ha proposto Project Volutus, un’iniziativa che abilita cloud provider, wireless carrier e imprese del settore a fornire applicazioni edge computing ‘cloud-based’. E questo sfruttando una rete di micro data center installati in prossimità delle stazioni radio base degli operatori.

Intelligent edge, perché se ne parla sempre di più?

Con l’intelligent edge, in pratica, si porta l’intelligenza artificiale a lavorare a livello locale.

Guardando all’intelligent edge le aziende vedono quindi la preziosa opportunità di fruire della possibilità di fare analisi avanzata dei dati. E di fare sviluppo di soluzioni nel luogo in cui i dati stessi sono prodotti.

Gartner conferma l’interesse generale verso l’intelligent edge. Essa stima che entro il 2022 il 75% dei dati generati dalle aziende sarà elaborato fuori dal data center.

Un vendor del calibro di HPE individua tre categorie di intelligent edge ovvero edge di tecnologia operativa, edge informatici e edge IoT.

Cosa sono i dispositivi edge?

Quando si parla di dispositivi edge ci si riferisce in ogni caso a dispositivi IoT. Ma, a differenza di questi ultimi, i dispositivi edge (grazie all’edge computing) sono in grado di fornire maggiori risorse di elaborazione rispetto ad una rete IoT.

Questo fa sì che la latenza di comunicazione tra dispositivi IoT e le reti centrali sia minore.

In poche parole ciò che cambia tra dispositivi edge e semplici dispositivi IoT è la capacità dei primi di analizzare i dati direttamente all’interno delle applicazioni IoT, prima ancora del loro invio o della loro ricezione.