Le assunzioni nei data center europei stanno vivendo una stagione di crescita che il resto del mercato tech può solo osservare da lontano.
mercato del lavoro IT
L’AI «accende» la caccia ai talenti da impiegare nei data center
Gli annunci di lavoro per ruoli da impiegare nelle sale server superano i livelli pre-pandemia in dieci economie europee, con l’Italia medaglia d’argento dietro la Spagna. Il comparto IT paga fino al 65% in più rispetto ad altri altri settori, ma la carenza di competenze potrebbe frenare il boom dell’AI. I dati di Indeed Hiring Lab
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