Ultimi articoli Intelligenza Artificiale Big Data Cybersecurity Data Center Internet4Things VitaDaCIO Agile4Executive

vita da cio

«Osare con metodo»: la vision del Global IT Director di Angelini Technologies – Fameccanica

Commenta l'articolo
Indirizzo copiato

La preparazione tecnica è solo una parte del bagaglio necessario: servono anche capacità di indirizzo strategico, attitudine alla guida, concretezza nell’attuazione e conoscenza delle dinamiche aziendali. Ecco come il gruppo manifatturiero sta costruendo il proprio ecosistema digitale

Pubblicato il 29 ott 2026
Francesco Scarrico

Global IT Director di Angelini Technologies – Fameccanica

AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti
Francesco Scarrino
Francesco Scarrico, Global IT Director di Angelini Technologies – Fameccanica
Aggiungi tra i preferiti su Google

Punti chiave

  • Espansione e cambio di scala: Angelini Technologies – Fameccanica evolve da tecnologie per beni di consumo a robotica e produzione di batterie, con ricavi +60% nel 2025.
  • Piattaforma digitale integrata: cinque principi (standardizzazione, scalabilità, sicurezza, integrazione, valorizzazione del dato), hybrid cloud, API-first, SAP S/4HANA e BTP, e soluzioni AI agentiche.
  • Governance e persone: la cybersecurity è pilastro, il CIO orchestra innovazione; investimenti in competenze, Lean Six Sigma e KPI per misurare resilienza, qualità e adozione.
Riassunto generato con AI

In un contesto manifatturiero sempre più competitivo e globale, le tecnologie digitali a supporto del business non rappresentano più un semplice strumento operativo, ma un fattore abilitante della crescita, dell’innovazione e della sostenibilità dell’impresa.

In Angelini Technologies – Fameccanica, azienda attiva nello sviluppo di tecnologie industriali avanzate, l’IT è parte integrante della strategia e contribuisce direttamente all’evoluzione del modello operativo e alla creazione di valore.

Dalla fondazione nel 1975, l’azienda ha realizzato oltre 1.300 linee produttive installate in 72 Paesi e oggi opera tra Italia, Stati Uniti e Cina. A questa proiezione internazionale, già connotata da una considerevole complessità industriale e geografica, si accompagna un profondo percorso di trasformazione: dalla leadership nelle tecnologie per la produzione di beni di largo consumo per la cura della persona e della casa verso una piattaforma industriale e tecnologica attiva anche nella robotica applicata alla logistica e nelle soluzioni per la produzione di batterie. L’evoluzione verso nuovi mercati ha determinato anche un significativo cambio di scala: nel 2025 i ricavi sono cresciuti di circa il 60%, raggiungendo quasi 400 milioni di euro.

I cinque principi del footprint digitale di Angelini Technologies – Fameccanica

L’IT è chiamato a sostenere questo nuovo perimetro e la maggiore velocità di sviluppo dell’azienda, assicurando coerenza, integrazione e scalabilità tra attività, processi e geografie differenti.

Il footprint digitale di Angelini Technologies – Fameccanica si fonda su cinque principi:

  • standardizzazione,
  • scalabilità,
  • sicurezza,
  • integrazione
  • valorizzazione del dato.

La componente infrastrutturale combina ambienti cloud e on-premise secondo una logica ibrida, per contemperare flessibilità, resilienza e controllo. ERP, CRM, piattaforme collaborative per i fornitori, sistemi PLM e CAD, analytics e soluzioni MES per la produzione operano in un ecosistema integrato, al servizio dell’intera catena del valore: dalla progettazione delle macchine ai servizi post-vendita.

Sul piano applicativo, l’approccio API-first consente di superare i silos informativi e alimentare flussi di dati continui orientato all’integrazione end to end dei processi.

La cybersecurity costituisce un altro pilastro imprescindibile della nostra strategia: investiamo costantemente nel rafforzamento delle capacità di protezione, monitoraggio e gestione del rischio cyber, affiancando agli aspetti tecnologici attività di sensibilizzazione e formazione delle persone.

SAP S/4HANA e BTP: una piattaforma digitale per la crescita

La recente evoluzione dell’ERP costituisce un passaggio determinante di questo percorso. L’adozione di RISE with SAP e SAP S/4HANA Cloud Private Edition non ha rappresentato un mero aggiornamento tecnologico, bensì la costruzione di una piattaforma digitale integrata e scalabile sulla quale innestare lo sviluppo futuro dell’azienda.

La modernizzazione dell’ERP non è tuttavia un punto di arrivo, ma la base per le successive direttrici di evoluzione dell’ecosistema digitale. Parallelamente, infatti, è iniziato un percorso di valorizzazione di una delle innovazioni più interessanti dell’ecosistema SAP, la SAP Business Technology Platform (SAP BTP). L’adozione sarà su due livelli, sia come piattaforma di integrazione, in grado di connettere in modo efficace applicazioni e processi aziendali, sia come ambiente per lo sviluppo di nuove soluzioni digitali e applicazioni AI.

La BTP rappresenta così uno snodo strategico della dorsale digitale dell’azienda, funzionale ad accrescere l’automazione, accelerare l’innovazione e rispondere con maggiore agilità alle esigenze del business.

Per una realtà impegnata in ambiti industriali diversi, una piattaforma moderna consente di integrare cloud, automazione, analytics e intelligenza artificiale e di accompagnarne l’evoluzione in modo coerente.

Dalla sperimentazione all’AI agentica: il primo caso applicativo

L’intelligenza artificiale esprime pienamente il proprio valore quando entra nei processi quotidiani e migliora la qualità del lavoro. Ne è un esempio la prima applicazione agentica sviluppata in Angelini Technologies – Fameccanica, e premiata ai SAP Quality Awards 2026 nella categoria “Joule Agents and Joule Assistants”. La soluzione applica AI e automazione agli ordini clienti ricevuti in formato PDF, interpretandone il contenuto ed estraendo prodotti, quantità e riferimenti commerciali.

L’integrazione tra AI, automazione ed ERP rende il processo più rapido, uniforme e tracciabile, riduce il rischio di errori e solleva gli operatori dalle attività ripetitive, consentendo loro di concentrarsi sulle anomalie e sul rapporto con il cliente.

L’esperienza riflette un orientamento preciso: non moltiplicare sperimentazioni isolate, ma individuare casi d’uso concreti e accompagnarli verso l’adozione, verificandone risultati, affidabilità e sostenibilità.

Solidità del dato, integrazione dei sistemi e governance del processo decisionale precedono l’algoritmo: sono queste le condizioni necessarie per tradurre il potenziale tecnologico in benefici tangibili e duraturi per l’organizzazione.

Il CIO come orchestratore di innovazione e cambiamento

Anche il ruolo dell’IT è profondamente mutato. Affidabilità dei sistemi e continuità operativa rimangono responsabilità irrinunciabili, ma la funzione è oggi chiamata a contribuire alla strategia e all’evoluzione del modello di business. In Angelini Technologies – Fameccanica, il confronto con le diverse aree aziendali accompagna la trasformazione digitale lungo l’intera catena del valore.

Il CIO assume così il ruolo di orchestratore di innovazione, competenze e cambiamento.

L’invito del CEO ad “osare con metodo” sintetizza l’approccio che adottiamo: alle competenze tecnologiche devono affiancarsi visione strategica, leadership, capacità di esecuzione e comprensione del business. Osare significa esplorare possibilità nuove; farlo con metodo richiede priorità, responsabilità, metriche e risultati attesi.

La tecnologia, tuttavia, da sola non produce trasformazione. Da qui l’investimento nelle competenze del team ICT e in una cultura fondata sull’apprendimento continuo, sulla collaborazione e sulla contaminazione interdisciplinare. Le professionalità necessarie spaziano dall’architettura cloud alla cybersecurity, dalla gestione dei dati all’intelligenza artificiale, fino alle metodologie Agile e al change management.

Gestione del cambiamento e resistenza nelle organizzazioni, i passi da fare

Misurare per migliorare: KPI e performance management nell’IT

Il miglioramento continuo costituisce un principio guida nella gestione della funzione. L’approccio Lean Six Sigma, consolidato attraverso la certificazione Green Belt, ha rafforzato una visione orientata alla qualità dei processi e alla misurazione dei risultati, secondo un assunto semplice: ciò che non viene misurato non può essere migliorato.

Su queste basi è stato introdotto nei processi di lavoro ICT un modello di performance management fondato su KPI. Il monitoraggio mensile riguarda resilienza cyber, business continuity, qualità dei servizi, esecuzione dei progetti e adozione dell’innovazione.

Le scorecard consentono di evidenziare le priorità, tradurre i dati in decisioni operative e monitorare nel tempo la capacità dell’organizzazione di conseguire gli obiettivi strategici.

Il profilo – Dalla fabbrica al tavolo da gioco: ascolto, metodo e capacità di adattamento

Quasi ventotto anni di carriera nell’ICT, maturati in settori diversi, dal fashion ai beni di largo consumo, fino al beauty, mi hanno permesso di osservare processi e organizzazioni da molteplici prospettive. Il mio percorso mi ha condotto infine in Angelini Technologies – Fameccanica, un contesto in cui innovazione digitale e tecnologia industriale dialogano quotidianamente. Ogni esperienza ha contribuito a formare il patrimonio di competenze con cui oggi interpreto il ruolo dell’IT.

La principale fonte di ispirazione rimane, tuttavia, l’azienda stessa. Credo nel valore di vivere la fabbrica e di essere presenti dove ogni giorno prendono forma prodotti, processi e soluzioni. Osservare un processo e ascoltare chi opera sul campo consente spesso di riconoscere opportunità di miglioramento che nessuna tecnologia potrebbe suggerire autonomamente.

Altrettanto importante è valorizzare i talenti presenti nell’organizzazione, creando le condizioni affinché competenze e idee possano emergere. Le soluzioni più efficaci nascono dall’incontro tra esperienze e sensibilità differenti, soprattutto quando la curiosità delle nuove generazioni dialoga con la conoscenza maturata dai professionisti più esperti. Compito della leadership è favorire questo confronto e offrire alle persone lo spazio per contribuire, sperimentare e apprendere.

Anche la mia esperienza come atleta tesserato di tennis tavolo ha influenzato il mio approccio al lavoro. Questa disciplina richiede concentrazione, rapidità decisionale, adattamento e allenamento costante. Ogni punto impone di osservare, reagire e, se necessario, modificare la strategia in tempo reale. Sono dinamiche affini a quelle del CIO: la preparazione è indispensabile, ma la differenza risiede spesso nella velocità di esecuzione, nella resilienza e nella capacità di apprendere dagli errori.

Il valore delle soluzioni digitali non risiede soltanto negli strumenti, ma nella capacità di mettere le persone nelle condizioni di esprimere il proprio potenziale. Quando competenze, curiosità, dati e innovazione procedono nella stessa direzione, la trasformazione digitale diventa un fattore concreto di crescita, competitività e sviluppo sostenibile per l’intera organizzazione. È questa la sfida che guida il nostro percorso: creare un ecosistema digitale capace di connettere persone, processi e conoscenze e di accompagnare l’evoluzione continua di Angelini Technologies – Fameccanica

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

S
Francesco Scarrico
Global IT Director di Angelini Technologies – Fameccanica

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest
0 Commenti
Più recenti Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Argomenti

Canali

DATA CENTER HUB

Tutti
I PROTAGONISTI
GUIDE
RICERCHE
APPROFONDIMENTI
Leggi l'articolo Continuità elettrica nei data center: le soluzioni FIAMM tra UPS e accumulo energetico
l'identikit
Continuità elettrica nei data center: le soluzioni FIAMM tra UPS e accumulo energetico
Leggi l'articolo Data center, gestione dell’energia e architetture critiche con Schneider Electric
l'identikit
Data center, gestione dell’energia e architetture critiche con Schneider Electric
Leggi l'articolo Data center, la region Azure in Italia di Microsoft
l'identikit
Data center, la region Azure in Italia di Microsoft
Leggi l'articolo Sviluppo dei data center, l’approccio integrato di Deerns
l'identikit
Sviluppo dei data center, l’approccio integrato di Deerns
Leggi l'articolo Campus data center e interconnessione: come si sviluppa l’ecosistema Equinix
l'identikit
Campus data center e interconnessione: come si sviluppa l’ecosistema Equinix
Leggi l'articolo Continuità elettrica per i data center: le soluzioni di Riello UPS
l'identikit
Continuità elettrica per i data center: le soluzioni di Riello UPS
Leggi l'articolo Data center, le 50 parole chiave
glossario
Data center, le 50 parole chiave
Leggi l'articolo Equans, un approccio end-to-end per i nuovi data center
l'identikit
Equans, un approccio end-to-end per i nuovi data center
Leggi l'articolo Munters, il raffreddamento che sostiene l’evoluzione dei data center
l'identikit
Munters, il raffreddamento che sostiene l’evoluzione dei data center
Leggi l'articolo Elettrificazione e distribuzione elettrica ad alta efficienza secondo ABB
L'identikit
Elettrificazione e distribuzione elettrica ad alta efficienza secondo ABB
Leggi l'articolo Dallo staffaggio alla protezione antincendio: l’offerta Hilti per i data center
l'identikit
Dallo staffaggio alla protezione antincendio: l’offerta Hilti per i data center
Leggi l'articolo Come HiRef ottimizza il raffreddamento e l’efficienza energetica dei data center
l'identikit
Come HiRef ottimizza il raffreddamento e l’efficienza energetica dei data center
Leggi l'articolo Data center in Italia: come cambia l’ecosistema della filiera
VADEMECUM
Data center in Italia: come cambia l’ecosistema della filiera
Leggi l'articolo La corsa all’AI fa esplodere la domanda energetica dei data center
Lo studio
La corsa all’AI fa esplodere la domanda energetica dei data center
Leggi l'articolo Dal data center all’AI factory: cosa serve sapere prima di investire
Vademecum
Dal data center all’AI factory: cosa serve sapere prima di investire
Leggi l'articolo Consumi AI data center: ABB scommette sulla corrente continua
Energy efficiency
Consumi AI data center: ABB scommette sulla corrente continua
Leggi l'articolo Data center, cresce l’appeal del mercato italiano per i capitali
L'analisi
Data center, cresce l’appeal del mercato italiano per i capitali
Leggi l'articolo Data center “lights-out”: quanto manca all’infrastruttura autonoma
vademecum
Data center “lights-out”: quanto manca all’infrastruttura autonoma
Leggi l'articolo Etichetta UE per i data center: più trasparenza sui consumi
L'approfondimento
Etichetta UE per i data center: più trasparenza sui consumi
Leggi l'articolo Data center, Becker: “La sovranità digitale passa dalla dimensione regionale”
L'intervista
Data center, Becker: “La sovranità digitale passa dalla dimensione regionale”
Leggi l'articolo Continuità elettrica nei data center: le soluzioni FIAMM tra UPS e accumulo energetico
l'identikit
Continuità elettrica nei data center: le soluzioni FIAMM tra UPS e accumulo energetico
Leggi l'articolo Data center, gestione dell’energia e architetture critiche con Schneider Electric
l'identikit
Data center, gestione dell’energia e architetture critiche con Schneider Electric
Leggi l'articolo Data center, la region Azure in Italia di Microsoft
l'identikit
Data center, la region Azure in Italia di Microsoft
Leggi l'articolo Sviluppo dei data center, l’approccio integrato di Deerns
l'identikit
Sviluppo dei data center, l’approccio integrato di Deerns
Leggi l'articolo Campus data center e interconnessione: come si sviluppa l’ecosistema Equinix
l'identikit
Campus data center e interconnessione: come si sviluppa l’ecosistema Equinix
Leggi l'articolo Continuità elettrica per i data center: le soluzioni di Riello UPS
l'identikit
Continuità elettrica per i data center: le soluzioni di Riello UPS
Leggi l'articolo Data center, le 50 parole chiave
glossario
Data center, le 50 parole chiave
Leggi l'articolo Equans, un approccio end-to-end per i nuovi data center
l'identikit
Equans, un approccio end-to-end per i nuovi data center
Leggi l'articolo Munters, il raffreddamento che sostiene l’evoluzione dei data center
l'identikit
Munters, il raffreddamento che sostiene l’evoluzione dei data center
Leggi l'articolo Elettrificazione e distribuzione elettrica ad alta efficienza secondo ABB
L'identikit
Elettrificazione e distribuzione elettrica ad alta efficienza secondo ABB
Leggi l'articolo Dallo staffaggio alla protezione antincendio: l’offerta Hilti per i data center
l'identikit
Dallo staffaggio alla protezione antincendio: l’offerta Hilti per i data center
Leggi l'articolo Come HiRef ottimizza il raffreddamento e l’efficienza energetica dei data center
l'identikit
Come HiRef ottimizza il raffreddamento e l’efficienza energetica dei data center
Leggi l'articolo Data center in Italia: come cambia l’ecosistema della filiera
VADEMECUM
Data center in Italia: come cambia l’ecosistema della filiera
Leggi l'articolo La corsa all’AI fa esplodere la domanda energetica dei data center
Lo studio
La corsa all’AI fa esplodere la domanda energetica dei data center
Leggi l'articolo Dal data center all’AI factory: cosa serve sapere prima di investire
Vademecum
Dal data center all’AI factory: cosa serve sapere prima di investire
Leggi l'articolo Consumi AI data center: ABB scommette sulla corrente continua
Energy efficiency
Consumi AI data center: ABB scommette sulla corrente continua
Leggi l'articolo Data center, cresce l’appeal del mercato italiano per i capitali
L'analisi
Data center, cresce l’appeal del mercato italiano per i capitali
Leggi l'articolo Data center “lights-out”: quanto manca all’infrastruttura autonoma
vademecum
Data center “lights-out”: quanto manca all’infrastruttura autonoma
Leggi l'articolo Etichetta UE per i data center: più trasparenza sui consumi
L'approfondimento
Etichetta UE per i data center: più trasparenza sui consumi
Leggi l'articolo Data center, Becker: “La sovranità digitale passa dalla dimensione regionale”
L'intervista
Data center, Becker: “La sovranità digitale passa dalla dimensione regionale”

VITA DA CIO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Francesco Cardinale Devoteam

  • Digital360 awards

    Diventare un’azienda AI-driven: processi e leadership

    29 Ott 2026

    Condividi
    The Information Lab Point of View
  • GenBI

  • sponsored story

    Dati, AI e GenBI: dall’opportunità al valore concreto

    21 Ott 2026

    di Annalisa Casali

    Condividi
  • Statistica bayesiana: cos’è e come aiuta il processo decisionale

  • Big data

    BigQuery: cos'è e e perché è il motore della data strategy aziendale

    24 Mar 2026

    di Mirella Castigli

    Condividi
  • Oracle agenti AI

  • AI security

    Adversarial testing, come rafforzare la sicurezza dei chatbot

    23 Dic 2025

    di Mattia Lanzarone

    Condividi