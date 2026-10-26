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Campus data center e interconnessione: come si sviluppa l’ecosistema Equinix

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A Milano Equinix ha costruito un campus di colocation e interconnessione che va dagli IBX storici ai moduli xScale per i grandi cloud provider. Un modello basato su neutralità, densità di reti e accesso diretto agli hyperscaler tramite fabric, oggi esteso anche ai carichi di AI

Pubblicato il 26 ott 2026
equinix data center italia res
Credits: Shutterstock
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Per chi cerca capacità di colocation e connettività a Milano, il nome che ricorre più spesso è Equinix. Il capoluogo lombardo è il cuore dell’offerta Equinix data center Italia: un sistema di edifici IBX (International Business Exchange) cresciuto nel tempo, che oggi si estende dalla colocation retail agli ambienti xScale pensati per i grandi cloud provider.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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