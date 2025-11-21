Gruppo FS e Microsoft hanno annunciato una nuova collaborazione che punta a integrare l’intelligenza artificiale nei processi del Gruppo, con l’obiettivo di rafforzare produttività, efficienza e sostenibilità.
Case history
AI e produttività, firmato l’accordo tra Gruppo FS e Microsoft
Microsoft 365 Copilot diventerà l’assistente quotidiano di oltre 50mila dipendenti, affiancato da programmi di formazione per favorire l’adozione responsabile della tecnologia.
Argomenti
Canali
Speciale Digital Awards e CIOsumm.it