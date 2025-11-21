Case history Vendor Selection CIO & Innovation Analytics Cloud Computing Edge Computing Sostenibilità Industria 4.0 Intelligenza Artificiale Software TechTarget Resource Center

Case history

AI e produttività, firmato l’accordo tra Gruppo FS e Microsoft

Microsoft 365 Copilot diventerà l’assistente quotidiano di oltre 50mila dipendenti, affiancato da programmi di formazione per favorire l’adozione responsabile della tecnologia. 

Pubblicato il 21 nov 2025
Vincenzo Esposito, AD di Microsoft Italia e Stefano Donnarumma, AD del gruppo FS
Vincenzo Esposito, AD di Microsoft Italia e Stefano Donnarumma, AD del gruppo FS

Gruppo FS e Microsoft hanno annunciato una nuova collaborazione che punta a integrare l’intelligenza artificiale nei processi del Gruppo, con l’obiettivo di rafforzare produttività, efficienza e sostenibilità.  

  • analisi

    Strategia vs pianificazione: la vera sfida per i CIO nell’era digitale

    23 Mag 2025

    di Gianluca Ferrari

  • GenAI tool

  • Tecnologie

    GenAI, un tool gratuito da SAS per mappare il grado di adozione nelle aziende

    11 Apr 2025

    di Redazione

  • Data virtualization o data fabric

  • Opinioni

    Data virtualization o data fabric: come sfruttare il valore dei dati?

    20 Mar 2025

    di Giovanni Mazzucato

  • supercalcolo

  • Strategie

    HPE e la rivoluzione del supercalcolo, fra cloud e sostenibilità

    07 Gen 2025

    di Vincenzo Zaglio

