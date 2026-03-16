Exprivia Group: al SAP Connect Day for Supply Chain va in scena il magazzino intelligente

Supportare il dialogo tra ERP e piattaforme logistiche dando finalmente vita a una supply chain intelligente oggi si può, grazie all’integrazione di SAP EWM con SAP S/4HANA Cloud, Private e Public Edition. Non si tratta semplicemente di implementare un ecosistema sincronizzato e unificato ma di mettere a fattor comune ciò che accade fisicamente in magazzino e ciò che viene rappresentato a livello amministrativo e direzionale garantendo la continuità semantica a tutti i livelli dell’organizzazione.

Questo approccio diventa imprescindibile per monitorare, elaborare e predire gli effetti che ciascun movimento fisico di merce genera realmente sui dati finanziari, sugli indicatori di performance e, in ultima analisi, sulle decisioni tattiche e strategiche.

Per aiutare i responsabili della catena logistica a cogliere appieno queste dinamiche – e per aiutarli a comprendere in che modo una soluzione come SAP EWM può supportare anche la loro impresa – SAP ha organizzato a Milano la tappa italiana dell’edizione 2026 del SAP Connect Day for Supply Chain. L’evento andrà in scena il 16 aprile presso gli East End Studios e costituirà un momento di confronto strategico dedicato a professionisti, decision maker e manager che ogni giorno sono chiamati a governare reti logistiche distribuite, ecosistemi applicativi articolati e modelli operativi sempre più esposti a variabilità della domanda, pressione sui margini e requisiti normativi sempre più sfidanti.

SAP EWM, ora anche il magazzino diventa intelligente

Tra i protagonisti dell’evento ci saranno dunque anche casi sviluppati su SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM), l’applicazione di SAP progettata per ottimizzare e digitalizzare la gestione dei magazzini e dei centri di distribuzione.

Nel contesto dell’ecosistema digitale SAP, SAP Extended Warehouse Management è parte integrante di SAP S/4HANA Cloud, Private e Public Edition, e supporta un modello di intelligent warehousing attraverso un’integrazione nativa con i processi aziendali core e con una piattaforma dati unica: questa integrazione permette di semplificare il landscape IT migliorando prestazioni e velocità di elaborazione, sfruttare innovazioni come l’analisi in-memory e interfacce utente evolute, gestendo i processi logistici in tempo reale in stretta connessione con gli altri processi aziendali. SAP EWM può essere implementato sia in modalità embedded all’interno di S/4HANA Cloud, Private e Public Edition, sia in modalità decentralizzata per scenari di magazzini complessi o ad alto volume, favorendo una convergenza più ampia dei processi di supply chain all’interno della piattaforma SAP.

Lo sanno bene Theras Group e Natuzzi, due realtà produttive estremamente differenti tra loro che, attraverso un progetto di integrazione di SAP EWM con S/4HANA Cloud, Private e Public Edition supportato da Exprivia, sono riuscite a operare una vera e propria revisione strutturale del modello operativo del magazzino.

E sarà proprio in occasione del SAP Connect Day for Supply Chain che Exprivia condividerà con il pubblico degli analisti e degli addetti ai lavori i risultati ottenuti grazie al percorso di trasformazione avviato con questi due importanti clienti.

Theras Group: ripensare la logistica per sostenere la crescita

Per Theras Group, realtà attiva nel settore dei dispositivi medicali, la crescita del business e l’evoluzione del portafoglio prodotti hanno reso necessario ripensare in modo profondo l’organizzazione della logistica. L’apertura di una nuova sede e l’integrazione di nuove linee di prodotto hanno infatti portato a gestire flussi sempre più articolati, con requisiti stringenti di tracciabilità, controllo delle scadenze e piena coerenza tra operazioni di magazzino e sistemi ERP.

Da questa esigenza è nato un percorso di trasformazione sviluppato insieme a Exprivia, che ha portato all’introduzione di SAP Extended Warehouse Management integrato con SAP S/4HANA. Il progetto ha permesso di costruire un modello logistico più strutturato e scalabile, capace di sostenere la crescita futura del gruppo. Durante il SAP Connect Day for Supply Chain sarà raccontato nel dettaglio come questo cambiamento ha ridefinito l’organizzazione del magazzino e quali risultati ha già prodotto in termini di visibilità operativa, controllo dei processi e capacità di governo della complessità.

Natuzzi: garantire la continuità della supply chain in una trasformazione globale

L’altra realtà che Exprivia presenterà al SAP Connect Day for Supply Chain è Natuzzi, società specializzata in arredo di design.

Per un gruppo industriale globale come Natuzzi, leader internazionale nel settore dell’arredamento, la supply chain rappresenta un elemento strategico che connette produzione, distribuzione e mercati internazionali. In un contesto caratterizzato da elevata variabilità di configurazioni prodotto e da una rete produttiva distribuita su più continenti, la logistica diventa il punto di equilibrio tra complessità industriale e puntualità commerciale. È in questo scenario che si inserisce il percorso di trasformazione intrapreso dal gruppo con la conversione a SAP S/4HANA. L’obiettivo era evolvere l’architettura gestionale preservando al tempo stesso la continuità operativa dei flussi logistici governati da SAP Extended Warehouse Management, cuore dell’esecuzione fisica della supply chain.

Durante il SAP Connect Day for Supply Chain verrà raccontato come Natuzzi ed Exprivia hanno affrontato questa sfida, garantendo stabilità operativa durante la transizione e creando le basi per future evoluzioni verso automazione e intelligenza artificiale applicata alla gestione del magazzino.

Appuntamento al SAP Connect Day for Supply Chain

Chi si occupa di supply chain management sa bene che oggi le catene di fornitura devono essere al tempo stesso flessibili e affidabili, globali ma localmente controllabili, digitali ma solidamente ancorate ai processi industriali reali.

Come dimostrano le roadmap sviluppate da Exprivia per Theras Group e Natuzzi, la trasformazione della supply chain non può dunque essere ridotta a un progetto IT isolato ma richiede una visione integrata su cui far convergere esecuzione fisica, rappresentazione contabile, governance dei dati e capacità evolutiva verso modelli predittivi e agentici.

Un approccio perfettamente esemplificato dalle esperienze di Theras Group e Natuzzi, che il 16 aprile al SAP Connect Day for Supply Chain condivideranno due storie diverse ma accomunate da una scelta strategica netta: evolvere verso una logistica che faccia sempre più leva sul modello di intelligent warehousing.