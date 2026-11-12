Server già acquistati, GPU in attesa di dati che storage e rete non trasferiscono abbastanza rapidamente, rack vuoti che gli impianti non riescono ad alimentare o raffreddare… È così che un’azienda può avere capacità pagata ma inutilizzabile mentre valuta un altro acquisto di infrastruttura.



La capacità si paga anche quando resta bloccata.



E mentre l’AI spinge ad aggiungere infrastruttura, il primo ostacolo da rimuovere può trovarsi dentro quella che l’azienda possiede già.

Per chi decide gli investimenti IT, la domanda viene prima del preventivo. Quale risorsa impedisce al carico di lavoro di funzionare come serve?

Aggiungere server senza risolvere quel vincolo può aumentare capitale immobilizzato e costi di gestione inutilmente.



La capacità produttiva del data center dipende dall’equilibrio fra impianti, sistemi e applicazioni e va misurata rispetto al servizio da erogare.

La soluzione del problema richiede di comprendere la distinzione tra infrastruttura installata e risorse effettivamente utilizzabili dai workload: due grandezze che un inventario di rack e processori, da solo, non permette di mappare e confrontare.

Il collo di bottiglia può essere lontano dal server

Un data center funziona come un sistema di dipendenze reciproche. Per eseguire un’applicazione servono potenza di calcolo, memoria, accesso ai dati e connessioni. L’hardware deve, poi, ricevere energia ed essere raffreddato. Quando una componente limita il servizio, una parte delle altre resta in attesa. La capacità bloccata, o stranded capacity, è la quota di risorse presenti che quel vincolo impedisce di impiegare per il lavoro previsto.

La conseguenza cambia con il punto in cui si crea l’ostacolo. Se manca potenza elettrica disponibile, il limite riguarda l’installazione o l’accensione di nuovi sistemi. Se lo storage alimenta lentamente le GPU, il limite emerge durante l’esecuzione. Una bassa percentuale di utilizzo del processore, quindi, richiede una diagnosi puntuale, perché può segnalare poca domanda, riserve deliberate oppure attese dovute ad altre componenti.

Un esempio aiuta a leggere il problema. Un’impresa può avere rack liberi in una sala progettata per applicazioni tradizionali e volerli destinare a un cluster AI ad alta densità. Il nuovo hardware richiede una verifica della distribuzione elettrica e della capacità di assorbire e asportare calore. Finché questi requisiti non sono soddisfatti, lo spazio resta disponibile solo sulla carta.

L’AI mette alla prova l’intera infrastruttura

Questa distanza fra disponibilità fisica e lavoro eseguibile diventa più evidente quando cambia il profilo delle applicazioni.

L’addestramento di grandi modelli richiede acceleratori che collaborano, connessioni adeguate e accesso rapido ai dati, oltre a impianti compatibili con la densità dei sistemi. L’inferenza, cioè l’uso di un modello già addestrato, presenta esigenze diverse in relazione a tipologia di modello, utenti simultanei e tempi di risposta attesi. La capacità AI va qualificata rispetto ai workload.

Anche il software contribuisce al risultato. Un servizio può lasciare gli acceleratori in attesa durante i trasferimenti di dati o altre operazioni della pipeline. Il risultato operativo dipende, dunque, dal percorso completo della richiesta, oltre che dalla velocità dell’acceleratore.

Per i servizi che consultano documenti aziendali prima di generare una risposta, quel percorso comprende più passaggi: trasformazione della domanda in un vettore, recupero dei contenuti, riordino dei risultati e generazione. Le prestazioni dipendono dall’intera catena e una GPU più veloce non basta se gli altri passaggi creano rallentamenti.

Quanto costa la capacità che resta bloccata

Le attese tecniche hanno un riflesso economico perché l’azienda ha già sostenuto investimenti in server, storage, rete, gruppi di continuità e impianti di condizionamento. A questi si sommano manutenzione, personale e connettività. Parte di queste spese è fissa e indipendente dai carichi di lavoro.

Si manifesta, dunque, anche quando l’infrastruttura produce poco lavoro utile perché è il costo del capitale già impegnato che il servizio riesce a valorizzare soltanto in parte.

Il vincolo può, inoltre, ridurre il rendimento di più investimenti insieme. Se la rete rallenta l’accesso ai dati, anche la capacità di calcolo acquistata per elaborarli resta meno produttiva. Per un operatore di colocation, rack vuoti ma incompatibili con i requisiti elettrici del cliente possono tradursi in ricavi mancati. L’effetto più immediato può essere il rinvio di un servizio o la necessità di acquistare capacità aggiuntiva altrove. Il costo opportunità nasce dalla domanda che quelle risorse non riescono a servire.

Recuperarle richiede però un altro investimento, da valutare nella sua interezza. Adeguare un impianto per il raffreddamento a liquido, per esempio, può comportare interventi idraulici, verifiche sul sito e autorizzazioni. Il costo totale di possesso, o TCO, deve includere acquisto, adeguamenti e gestione lungo il periodo considerato. Il prezzo delle GPU rappresenta soltanto una componente del confronto.

Misurare lavoro utile, tempi di risposta ed energia

Per confrontare il costo del recupero con il risultato atteso serve una misura del servizio. Per un’elaborazione batch può essere il numero di processi completati entro la finestra prevista; per un servizio interattivo, invece, le richieste servite rispettando il tempo di risposta. Nell’AI generativa, i token prodotti al secondo descrivono il volume di output, ma vanno letti insieme alla latenza e alla qualità richiesta.

I benchmark MLPerf Inference: Datacenter di MLCommons definiscono scenari e metriche e associano a ogni prova un dataset e un obiettivo di qualità. Quando sono presenti misure energetiche, il consumo è riferito al sistema e allo specifico test. Per un confronto aziendale, questo suggerisce di tenere espliciti modello, configurazione e condizioni di servizio perché un risultato ottenuto con un carico diverso non descrive automaticamente il proprio.

Anche le unità contano. I token al secondo per kilowatt mettono in rapporto velocità di produzione e potenza; i token per kilowattora esprimono, invece, l’output ottenuto rispetto all’energia consumata. Sono due modi coerenti di osservare l’efficienza se misure e intervalli corrispondono.

Occorre, inoltre, definire il perimetro energetico adottato: GPU, server o intero sito producono denominatori diversi. Senza questa precisazione, il confronto può attribuire un vantaggio a una semplice differenza di misurazione.

Resta, poi, la capacità tenuta libera intenzionalmente. Ridondanza, manutenzione e picchi di domanda richiedono di fissare dei margini più ampi: trattarli tutti come spreco spingerebbe a recuperare risorse che sostengono, in realtà, la continuità del servizio. La valutazione deve distinguere riserva necessaria e capacità bloccata, verificando quale parte può essere liberata senza compromettere i livelli di servizio.

Prima dell’acquisto, mettere alla prova il vincolo

Una volta chiarito che cosa il data center deve produrre, la modernizzazione può essere confrontata con le altre alternative disponibile. Un sito può continuare a servire bene applicazioni tradizionali e ospitare alcuni carichi di inferenza, mentre una conversione completa per l’addestramento ad alta densità richiede interventi troppo estesi rispetto alla domanda prevista. La destinazione dei workload determina, dunque, la misura dell’adeguamento richiesto.

Per trasformare questa valutazione in una decisione d’investimento, il confronto deve rispondere a cinque domande operative:

Quale servizio deve crescere? Definire carichi, domanda attesa, qualità e tempi di risposta, includendo i picchi e i margini necessari alla continuità.

Definire carichi, domanda attesa, qualità e tempi di risposta, includendo i picchi e i margini necessari alla continuità. Quale risorsa lo limita? Collegare le misure di applicazioni, calcolo, memoria, storage e rete con quelle di alimentazione e raffreddamento.

Collegare le misure di applicazioni, calcolo, memoria, storage e rete con quelle di alimentazione e raffreddamento. Che cosa libera l’intervento? Verificare su un carico rappresentativo il lavoro aggiuntivo ottenibile e l’eventuale comparsa di un nuovo collo di bottiglia.

Verificare su un carico rappresentativo il lavoro aggiuntivo ottenibile e l’eventuale comparsa di un nuovo collo di bottiglia. Quanto costa renderlo utilizzabile? Includere adeguamenti, fermate pianificate, esercizio e gestione, oltre al prezzo dell’hardware.

Includere adeguamenti, fermate pianificate, esercizio e gestione, oltre al prezzo dell’hardware. Quale alternativa serve meglio la domanda? Confrontare recupero del sito, aggiornamento selettivo e capacità esterna sulla stessa durata e sugli stessi requisiti.

Il risultato può essere un acquisto rinviato, un aggiornamento di rete o un investimento negli impianti anziché nei processori. Può anche confermare che serve nuova capacità, quando il sito esistente non soddisfa i requisiti a un costo sostenibile.