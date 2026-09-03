Lo steering committee si apre con una dashboard rassicurante. Le attività previste risultano completate, il budget è ancora dentro la soglia approvata e il rilascio riporta la data indicata nel piano. Eppure, dietro “il verde dei semafori”, il progetto può avere già cominciato a perdere valore: una parte degli utenti continua a lavorare con procedure parallele, un’integrazione decisiva è stata rinviata, il mercato è cambiato oppure i benefici economici poggiano su ipotesi che nessuno ha più verificato.