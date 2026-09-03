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Perché i progetti IT falliscono ancora: dove si perde valore e come accorgersene in tempo

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Una dashboard “verde” può segnalare milestone rispettate e spesa sotto controllo senza rivelare se l’investimento produce ancora il valore atteso. Business case, rapidità delle decisioni, adozione e colli di bottiglia legati all’AI sono gli indicatori da monitorare per intervenire in tempo

Pubblicato il 3 set 2026
Modernizzazione ERP, perché i progetti IT falliscono
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Lo steering committee si apre con una dashboard rassicurante. Le attività previste risultano completate, il budget è ancora dentro la soglia approvata e il rilascio riporta la data indicata nel piano. Eppure, dietro “il verde dei semafori”, il progetto può avere già cominciato a perdere valore: una parte degli utenti continua a lavorare con procedure parallele, un’integrazione decisiva è stata rinviata, il mercato è cambiato oppure i benefici economici poggiano su ipotesi che nessuno ha più verificato.

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