Questo articolo è l’ottavo contributo di una piccola serie, realizzata da docenti e professionisti, sul tema della gestione del cambiamento tecnologico in ambito industriale, combinando conoscenze teoriche ed esperienze vissute sul campo.
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Change management, cos’è la fase “Desire” del modello ADKAR
La fase Desire del modello ADKAR mette al centro motivazione e coinvolgimento. Le cose da sapere: dal ruolo dei leader ai digital champion, fino agli strumenti per misurare e sostenere l’adozione del cambiamento. Con una checklist di domande autoriflessive
Controller & Innovation Consultant
Professore ordinario – Università degli studi di Brescia
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