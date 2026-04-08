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Change management, cos’è la fase “Desire” del modello ADKAR

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La fase Desire del modello ADKAR mette al centro motivazione e coinvolgimento. Le cose da sapere: dal ruolo dei leader ai digital champion, fino agli strumenti per misurare e sostenere l’adozione del cambiamento. Con una checklist di domande autoriflessive

Pubblicato il 8 apr 2026
Nicole Mantegari

Controller & Innovation Consultant

Marco Perona

Professore ordinario – Università degli studi di Brescia

Modello Adkar

Questo articolo è l’ottavo contributo di una piccola serie, realizzata da docenti e professionisti, sul tema della gestione del cambiamento tecnologico in ambito industriale, combinando conoscenze teoriche ed esperienze vissute sul campo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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