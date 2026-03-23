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Scam checker gratuito con AI: come riconoscere phishing e truffe online

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Lo specialista di cybersecurity NordVPN ha messo online uno strumento free e senza obbligo di registrazione per analizzare messaggi sospetti, URL, e-mail e numeri di telefono attraverso un semplice copia-incolla di immagini o testi

Pubblicato il 23 mar 2026
amo anti phishing

NordVPN ha messo online uno scam checker anti phishing gratuito. Si tratta di uno strumento che funziona analizzando sia testo sia immagini. Consente a chiunque di analizzare e-mail, messaggi diretti e SMS sospetti per individuare possibili tentativi di frode, senza necessità di registrazione o abbonamento, semplicemente copiando e incollando uno screenshot o il contenuto sospetto.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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