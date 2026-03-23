NordVPN ha messo online uno scam checker anti phishing gratuito. Si tratta di uno strumento che funziona analizzando sia testo sia immagini. Consente a chiunque di analizzare e-mail, messaggi diretti e SMS sospetti per individuare possibili tentativi di frode, senza necessità di registrazione o abbonamento, semplicemente copiando e incollando uno screenshot o il contenuto sospetto.
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Scam checker gratuito con AI: come riconoscere phishing e truffe online
Lo specialista di cybersecurity NordVPN ha messo online uno strumento free e senza obbligo di registrazione per analizzare messaggi sospetti, URL, e-mail e numeri di telefono attraverso un semplice copia-incolla di immagini o testi
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