Scam checker gratuito con AI: come riconoscere phishing e truffe online

NordVPN ha messo online uno scam checker anti phishing gratuito. Si tratta di uno strumento che funziona analizzando sia testo sia immagini. Consente a chiunque di analizzare e-mail, messaggi diretti e SMS sospetti per individuare possibili tentativi di frode, senza necessità di registrazione o abbonamento, semplicemente copiando e incollando uno screenshot o il contenuto sospetto.