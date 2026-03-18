La agent security è il nuovo baluardo della protezione dati. Gli agenti di intelligenza artificiale si diffondono in azienda e ampliano a dismisura la superficie esposta mostrando tutti i limiti degli strumenti di difesa tradizionali.
AI SECURITY
Come prevenire gli attacchi cyber nell’era dall’AI agentica
Gli agenti di intelligenza artificiale operano bypassando i controlli tradizionali e così facendo moltiplicano la superficie d’attacco. Palo Alto Networks risponde alle nuove sfide con una piattaforma che integra tutela delle identità, protezione degli endpoint agentici e osservabilità estesa
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