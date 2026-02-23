SearchSecurity SearchDataCenter Internet4Things Big Data Intelligenza Artificiale VitaDaCIO Agile4Executive

AI agentica

Da Oracle nuovi agenti AI per le aree marketing, vendite e servizi

I nuovi tool sono precostruiti e integrati nativamente in Oracle Fusion Applications senza costi aggiuntivi 

Pubblicato il 23 feb 2026
Oracle agenti AI

Oracle amplia le funzionalità di intelligenza artificiale all’interno di Oracle Fusion Cloud Applications con una nuova serie di agenti AI, integrati nella suite Customer Experience (CX). L’annuncio è stato dato in occasione dell’Oracle AI World.

Gli agenti sono stati sviluppati con Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications e sono progettati per operare direttamente nei flussi di lavoro di marketing, vendite e servizi. L’obiettivo è supportare le organizzazioni nell’automazione dei processi, nell’analisi dei dati unificati e nella generazione di insight predittivi, con un impatto su produttività e risultati di business.

Basati su Oracle Cloud Infrastructure, gli agenti sono precostruiti e integrati nativamente in Oracle Fusion Applications, senza costi aggiuntivi. Operano all’interno dei processi esistenti, con l’obiettivo di velocizzare le attività operative e supportare decisioni più informate.

Di seguito, il dettaglio dei nuovi agenti annunciati per l’area CX.

AI e knowledge base: come cambia la gestione delle IT Operations

Marketing: pianificazione, segmentazione e contenuti guidati dai dati

Per i team marketing, Oracle ha introdotto una serie di agenti orientati alla pianificazione, all’orchestrazione delle campagne e alla personalizzazione.

  • Program Planning Agent: supporta la pianificazione e l’ottimizzazione di programmi di cross-selling e up-selling, definendo obiettivi, target e narrativa delle campagne. 
  • Program Brief Agent: automatizza la creazione di brief sintetici, allineando marketing, prodotto e vendite su obiettivi, audience, messaggi chiave, requisiti di contenuto e tattiche suggerite. 
  • Program Orchestration Agent: traduce i brief in azioni operative, trasformando narrative e linee guida in tattiche e asset concreti. 
  • Buying Group Agent: individua e segmenta i gruppi di acquisto, suggerendo chi includere nel target e identificando i clienti con maggiore propensione all’acquisto. 
  • Customer Insights Agent: analizza dati come stato dei pagamenti, rinnovi e interazioni con il servizio clienti per fornire una visione aggiornata e contestualizzata del cliente. 
  • Audience Analysis Agent: automatizza la segmentazione valutando copertura delle personas, livello di engagement e fase del percorso di acquisto, e suggerisce strategie di investimento. 
  • Copywriting Agent: genera bozze di email, landing page e contenuti web coerenti con le linee guida del brand, riducendo attività manuali e tempi di esecuzione. 
  • Image Picker Agent: seleziona le immagini più adatte per le campagne sulla base di asset approvati, obiettivi tattici e standard grafici. 
Oracle AI World 2025: l’intelligenza artificiale diventa il cuore del cloud e dei dati

Vendite: priorità, preventivi e rinnovi automatizzati

Nell’area sales, gli agenti sono orientati al supporto operativo dei venditori e alla gestione proattiva delle opportunità.

  • Contact Insights Agent: fornisce informazioni operative su contatti, relazioni e ruolo nell’organizzazione cliente, aiutando a stabilire priorità e pianificare le attività. 
  • Quote Generation Agent: analizza input come email o documenti tecnici, seleziona configurazioni e modelli adeguati e applica il pricing corretto per generare preventivi in modo più rapido. 
  • Renewal Agent: monitora contratti, margini e trend di utilizzo, segnala rischi e suggerisce azioni di rinnovo e upselling, generando briefing per i venditori. 
  • My Territory Agent: evidenzia rischi, opportunità di espansione e variazioni di performance nel territorio assegnato, sintetizzando i cambiamenti rispetto alle analisi precedenti. 

Servizi: pianificazione e assistenza con supporto AI

Per l’area servizi, Oracle propone agenti focalizzati su efficienza operativa e qualità dell’esperienza cliente.

  • Start-of-Day Agent: genera riepiloghi personalizzati per i tecnici sul campo, con l’obiettivo di migliorare il tasso di risoluzione al primo intervento. 
  • Work Order Scheduling Agent: pianifica gli ordini di lavoro allineando disponibilità del cliente, competenze del tecnico e ricambi, per ridurre ritardi e migliorare la puntualità. 
  • Customer Self Service Agent: risponde alle richieste dei clienti, apre e monitora ticket e, quando necessario, instrada la richiesta a un operatore umano. 
  • Attachment Processing Agent: estrae e sintetizza le informazioni rilevanti dalla documentazione allegata ai ticket, fornendo agli operatori un contesto più completo per accelerare la risoluzione. 

Oltre agli agenti predefiniti, Oracle mette a disposizione AI Agent Studio for Fusion Applications, piattaforma che consente a clienti e partner di creare, testare e distribuire agenti AI personalizzati e team di agenti su scala aziendale.

Con o Senza – Galaxy AI per il business

