Da Oracle nuovi agenti AI per le aree marketing, vendite e servizi

Oracle amplia le funzionalità di intelligenza artificiale all’interno di Oracle Fusion Cloud Applications con una nuova serie di agenti AI, integrati nella suite Customer Experience (CX). L’annuncio è stato dato in occasione dell’Oracle AI World.

Gli agenti sono stati sviluppati con Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications e sono progettati per operare direttamente nei flussi di lavoro di marketing, vendite e servizi. L’obiettivo è supportare le organizzazioni nell’automazione dei processi, nell’analisi dei dati unificati e nella generazione di insight predittivi, con un impatto su produttività e risultati di business.

Basati su Oracle Cloud Infrastructure, gli agenti sono precostruiti e integrati nativamente in Oracle Fusion Applications, senza costi aggiuntivi. Operano all’interno dei processi esistenti, con l’obiettivo di velocizzare le attività operative e supportare decisioni più informate.

Di seguito, il dettaglio dei nuovi agenti annunciati per l’area CX.

Marketing: pianificazione, segmentazione e contenuti guidati dai dati

Per i team marketing, Oracle ha introdotto una serie di agenti orientati alla pianificazione, all’orchestrazione delle campagne e alla personalizzazione.

Program Planning Agent: supporta la pianificazione e l’ottimizzazione di programmi di cross-selling e up-selling, definendo obiettivi, target e narrativa delle campagne.

Program Brief Agent: automatizza la creazione di brief sintetici, allineando marketing, prodotto e vendite su obiettivi, audience, messaggi chiave, requisiti di contenuto e tattiche suggerite.

Program Orchestration Agent: traduce i brief in azioni operative, trasformando narrative e linee guida in tattiche e asset concreti.

Buying Group Agent: individua e segmenta i gruppi di acquisto, suggerendo chi includere nel target e identificando i clienti con maggiore propensione all’acquisto.

Customer Insights Agent: analizza dati come stato dei pagamenti, rinnovi e interazioni con il servizio clienti per fornire una visione aggiornata e contestualizzata del cliente.

Audience Analysis Agent: automatizza la segmentazione valutando copertura delle personas, livello di engagement e fase del percorso di acquisto, e suggerisce strategie di investimento.

Copywriting Agent: genera bozze di email, landing page e contenuti web coerenti con le linee guida del brand, riducendo attività manuali e tempi di esecuzione.

Image Picker Agent: seleziona le immagini più adatte per le campagne sulla base di asset approvati, obiettivi tattici e standard grafici.

Vendite: priorità, preventivi e rinnovi automatizzati

Nell’area sales, gli agenti sono orientati al supporto operativo dei venditori e alla gestione proattiva delle opportunità.

Contact Insights Agent: fornisce informazioni operative su contatti, relazioni e ruolo nell’organizzazione cliente, aiutando a stabilire priorità e pianificare le attività.

Quote Generation Agent: analizza input come email o documenti tecnici, seleziona configurazioni e modelli adeguati e applica il pricing corretto per generare preventivi in modo più rapido.

Renewal Agent: monitora contratti, margini e trend di utilizzo, segnala rischi e suggerisce azioni di rinnovo e upselling, generando briefing per i venditori.

My Territory Agent: evidenzia rischi, opportunità di espansione e variazioni di performance nel territorio assegnato, sintetizzando i cambiamenti rispetto alle analisi precedenti.

Servizi: pianificazione e assistenza con supporto AI

Per l’area servizi, Oracle propone agenti focalizzati su efficienza operativa e qualità dell’esperienza cliente.

Start-of-Day Agent: genera riepiloghi personalizzati per i tecnici sul campo, con l’obiettivo di migliorare il tasso di risoluzione al primo intervento.

Work Order Scheduling Agent: pianifica gli ordini di lavoro allineando disponibilità del cliente, competenze del tecnico e ricambi, per ridurre ritardi e migliorare la puntualità.

Customer Self Service Agent: risponde alle richieste dei clienti, apre e monitora ticket e, quando necessario, instrada la richiesta a un operatore umano.

Attachment Processing Agent: estrae e sintetizza le informazioni rilevanti dalla documentazione allegata ai ticket, fornendo agli operatori un contesto più completo per accelerare la risoluzione.

Oltre agli agenti predefiniti, Oracle mette a disposizione AI Agent Studio for Fusion Applications, piattaforma che consente a clienti e partner di creare, testare e distribuire agenti AI personalizzati e team di agenti su scala aziendale.