Ultimi articoli Intelligenza Artificiale Big Data Cybersecurity Data Center Internet4Things VitaDaCIO Agile4Executive

l'analisi

Dal “cloud first” alla scelta consapevole: come cambia la strategia delle imprese

Indirizzo copiato

Secondo la ricerca del Politecnico di Milano, il 53% delle aziende più avanzate abbandona le strategie predefinite e valuta di volta in volta il mix migliore tra cloud pubblico, privato e infrastrutture dedicate. Controllo della spesa e carenza di competenze complicano la gestione

Pubblicato il 4 nov 2026
strategie cloud
Foto generata con ChatGPT
Aggiungi tra i preferiti su Google

Valutare ogni nuovo progetto prima di decidere dove realizzarlo: è l’approccio indicato dal 53% delle 73 grandissime imprese trend setter analizzate nella ricerca 2026 dell’Osservatorio Cloud Ecosystem & Sovereignty del Politecnico di Milano. Il 4% adotta invece una strategia cloud only, che prevede il ricorso esclusivo al cloud per i nuovi progetti.

FAQ: Cloud Computing

Il cloud computing è una tecnologia che permette di utilizzare risorse informatiche come server, storage, database, rete, software e altro ancora tramite internet, invece di doverle possedere e gestire fisicamente. Funziona come una “nuvola” di servizi e risorse disponibili online a cui accedere quando se ne ha bisogno, in modo flessibile e scalabile, senza la necessità di gestire l’infrastruttura IT in prima persona. Il termine deriva dall’uso di un simbolo a forma di nuvola per rappresentare Internet nei diagrammi di rete. Oggi, circa l’80% delle aziende utilizza servizi cloud per ottimizzare le proprie operazioni e ridurre i costi di gestione dell’infrastruttura IT. Il cloud computing si basa sulla virtualizzazione dei centri di calcolo accessibili attraverso Internet, un percorso iniziato negli anni Sessanta con le prime architetture di rete che permettevano di collegare diversi terminali al processore principale.

Esistono diverse tipologie di cloud computing, ciascuna con caratteristiche specifiche:

1. Cloud Privato: un’architettura dedicata a un singolo utente o organizzazione, con accesso completamente isolato e alto livello di personalizzazione e controllo delle risorse. Può essere ospitato in una struttura apposita o nel datacenter locale.

2. Cloud Pubblico: un’architettura in cui tutto il back end è di proprietà del fornitore, che lo gestisce e se ne assume la responsabilità. Le risorse sono condivise con altri utenti e messe a disposizione “on-demand”.

3. Cloud Ibrido: combina elementi di cloud pubblico e privato, permettendo di spostare le risorse tra l’azienda e la “nuvola” a seconda delle esigenze.

4. Community Cloud: cloud a disposizione di più soggetti con attività o business in comune.

5. Multicloud: l’utilizzo di più “nuvole” da parte della stessa azienda, noleggiando servizi diversi da fornitori diversi.

Secondo l’Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano, il 46% delle grandi organizzazioni adotta strategie ibride e mirate, mentre l’approccio Cloud First è in calo.

I principali modelli di servizio nel cloud computing sono:

1. SaaS (Software as a Service): un modello di distribuzione del software in cui il programma viene eseguito su cloud e reso disponibile on-demand attraverso una connessione Internet. Gli utenti accedono alle applicazioni tramite interfacce web senza preoccuparsi dell’infrastruttura sottostante.

2. PaaS (Platform as a Service): un ambiente di sviluppo memorizzato ed eseguito in cloud che include server, spazio di archiviazione, reti, strumenti di sviluppo e hosting. Permette agli sviluppatori di concentrarsi sulla creazione di applicazioni senza gestire l’infrastruttura.

3. IaaS (Infrastructure as a Service): fornisce accesso on-demand a risorse di infrastruttura come server virtuali, storage e reti. Le aziende possono gestire le proprie risorse di calcolo in modalità distribuita senza preoccuparsi dell’hardware fisico.

4. Serverless Computing: un modello in cui il provider cloud gestisce automaticamente l’allocazione delle risorse, permettendo agli sviluppatori di concentrarsi solo sul codice.

Secondo i dati dell’Osservatorio Cloud Transformation, in Italia l’Infrastructure as a Service (IaaS) ha raggiunto 2,63 miliardi di euro (+23%) e rappresenta il 45% del mercato cloud.

Nel settore del cloud computing, ci sono quattro player principali che dominano il mercato globale con circa il 60% della quota complessiva:

1. Amazon Web Services (AWS): pioniere e leader del settore, offre un’ampia gamma di servizi cloud.

2. Microsoft Azure: particolarmente forte nelle soluzioni enterprise e nell’integrazione con altri prodotti Microsoft.

3. Google Cloud Platform (GCP): noto per le sue capacità in ambito di big data e machine learning.

4. Alibaba Cloud: dominante nel mercato asiatico, in particolare in Cina.

Altri attori significativi nel mercato includono IBM Corporation, Oracle, Rackspace Hosting, Inc., Fujitsu Ltd., DELL EMC Corporation (EMC) e VMware Inc. Questi provider offrono vari servizi classificabili nelle tre categorie principali: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) e Software as a Service (SaaS), ciascuno con caratteristiche e vantaggi specifici per diversi tipi di esigenze aziendali.

Il cloud computing offre numerosi vantaggi per le aziende:

1. Riduzione dei costi: elimina la necessità di investimenti iniziali in hardware e software, passando da spese in conto capitale (CAPEX) a spese operative (OPEX).

2. Scalabilità e flessibilità: permette di aumentare o diminuire rapidamente le risorse in base alle esigenze, pagando solo per ciò che si utilizza (pay-per-use).

3. Accessibilità globale: consente l’accesso ai dati e alle applicazioni da qualsiasi luogo con una connessione internet.

4. Continuità operativa: offre soluzioni di backup e disaster recovery più efficienti rispetto ai sistemi tradizionali.

5. Aggiornamenti automatici: il provider gestisce gli aggiornamenti software e hardware, garantendo sempre le versioni più recenti.

6. Innovazione accelerata: facilita l’adozione di nuove tecnologie come AI, IoT e big data analytics.

Secondo una ricerca di AWS e Accenture, entro il 2030 le micro, piccole e medie imprese che utilizzano il cloud potrebbero generare un incremento annuo di produttività pari a 161 miliardi di dollari e sostenere circa 95,8 milioni di posti di lavoro nei settori della sanità, dell’istruzione e dell’agricoltura.

L’intelligenza artificiale e il cloud computing si integrano in modo sinergico, creando un ambiente ideale per lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni AI. Il cloud fornisce la potenza di calcolo, lo storage e la scalabilità necessari per addestrare e eseguire modelli di AI complessi, mentre l’intelligenza artificiale offre nuove capacità ai servizi cloud.

Le principali modalità di integrazione includono:

1. AI-as-a-Service: i provider cloud offrono API e servizi di intelligenza artificiale pronti all’uso, come riconoscimento vocale, analisi delle immagini e elaborazione del linguaggio naturale.

2. Piattaforme di sviluppo AI: ambienti cloud che forniscono strumenti e framework per creare, addestrare e implementare modelli di machine learning.

3. Analisi predittiva: combinazione di big data e AI per prevedere tendenze e comportamenti.

Secondo l’Osservatorio Cloud Transformation, nel 2025 il 25% delle grandi imprese utilizza API di AI-as-a-Service, il 23% applicazioni pronte all’uso e il 16% piattaforme per sviluppatori. Tuttavia, solo il 30% affida i progetti di AI interamente al Public Cloud, mentre la maggioranza preferisce ambienti Private o on-premise per garantire maggiore controllo e conformità.

Il cloud computing presenta diverse sfide di sicurezza che le organizzazioni devono affrontare:

1. Centralizzazione dei dati: il cloud concentra grandi quantità di dati in un unico luogo, rendendoli un bersaglio attraente per gli attacchi informatici.

2. Responsabilità condivisa: la sicurezza è una responsabilità condivisa tra il provider cloud e l’utente, richiedendo una chiara comprensione di chi gestisce quali aspetti della sicurezza.

3. Minacce in evoluzione: il panorama delle minacce informatiche è in continua evoluzione, richiedendo adattamenti rapidi.

4. Rischi comuni includono:
– Configurazioni errate dei servizi cloud
– Errori umani, come l’invio di credenziali a terzi
– Minacce interne da utenti autorizzati

Per mitigare questi rischi, vengono implementate misure come:
Crittografia dei dati in transito e a riposo
– Autenticazione a più fattori
– Monitoraggio continuo delle attività
– Backup e procedure di ripristino regolari
– Conformità alle normative come il GDPR

Secondo recenti studi, il 72% delle imprese ha avviato progetti di cybersecurity, mentre il 37% lavora sull’adeguamento normativo alle nuove direttive europee come NIS2, DORA e AI Act.

Il mercato del cloud computing in Italia sta vivendo una forte accelerazione, con una crescita del 20% nel 2025 rispetto all’anno precedente, raggiungendo un valore complessivo di 8,13 miliardi di euro. Secondo i dati dell’Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano, la spesa continua a concentrarsi sul Public & Hybrid Cloud (5,83 miliardi, +21%), con l’Infrastructure as a Service (IaaS) che rappresenta il 45% del mercato (2,63 miliardi, +23%).

Si osserva un cambiamento nelle strategie di adozione: il 46% delle grandi organizzazioni preferisce approcci ibridi e mirati (+10 punti rispetto al 2024), mentre l’approccio Cloud First è in calo dal 39% al 32%. Anche la Pubblica Amministrazione sta rafforzando il proprio percorso verso il cloud attraverso i progetti previsti dalla Strategia Cloud Italia e dal Polo Strategico Nazionale.

Tra le priorità emergenti vi sono la sovranità digitale, la sicurezza e l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi di business. La sicurezza in particolare sta guadagnando terreno rispetto all’innovazione, con il 72% delle imprese che ha avviato progetti di cybersecurity e il 37% che lavora sull’adeguamento normativo alle nuove direttive europee.

La compliance e la regolamentazione nel cloud sono aspetti fondamentali che richiedono particolare attenzione. Le organizzazioni devono rispettare diverse normative e framework, tra cui:

1. GDPR (General Data Protection Regulation): regola il trattamento dei dati personali nell’UE, con implicazioni significative per la gestione dei dati nel cloud, inclusi requisiti per il trasferimento internazionale dei dati.

2. Standard ISO 27000: fornisce raccomandazioni per le best practice nella protezione dei sistemi informativi, con standard specifici per il cloud come ISO 27017 e ISO 27018.

3. Direttiva NIS2 e Regolamento DORA: impongono requisiti di sicurezza e resilienza che i fornitori di servizi cloud devono soddisfare.

4. AI Act: stabilisce obblighi normativi per i Cloud Service Provider che offrono piattaforme che ospitano o distribuiscono sistemi di intelligenza artificiale.

5. PCI DSS: standard di sicurezza per le organizzazioni che elaborano pagamenti con carta.

Per garantire la compliance, le organizzazioni dovrebbero implementare pratiche come:
– Comprendere il modello di responsabilità condivisa con il provider
– Implementare solidi controlli di sicurezza
– Condurre audit e valutazioni regolari
– Utilizzare la crittografia per proteggere i dati sensibili
– Documentare tutte le misure di compliance

Secondo i dati, il 37% delle imprese sta lavorando sull’adeguamento normativo alle nuove direttive europee, evidenziando l’importanza crescente di questi aspetti.

Il cloud computing nel settore bancario è passato dall’essere una visione astratta a un prerequisito indispensabile per guidare la trasformazione digitale. Secondo una rilevazione di CIPA (Convenzione Interbancaria per l’Automazione), l’utilizzo del cloud è già parte integrante della strategia del 58% delle banche italiane, sebbene poche abbiano completamente esternalizzato i propri processi nel cloud.

I vantaggi principali includono maggiore semplicità e velocità operativa, stabilità, sicurezza e convenienza economica, oltre a fornire agli sviluppatori un’esperienza innovativa. Tuttavia, per un’implementazione di successo, le banche devono considerare diversi aspetti:

1. Modelli di fatturazione: valutare attentamente tra contratti a uso vincolato (con forti sconti ma impegni pluriennali) e modelli pay-as-you-go (più flessibili ma costosi).

2. Maturità tecnica: analizzare se l’infrastruttura e i processi esistenti sono pronti per il cloud, considerando che le applicazioni legacy raramente sono progettate per infrastrutture distribuite.

3. Gestione del cambiamento: coinvolgere gli sviluppatori fin dall’inizio e acquisire le competenze necessarie.

4. Evitare il lock-in: utilizzare servizi portabili per non legarsi eccessivamente a un singolo fornitore.

Una strategia di cloud ibrido aperto, supportata da una piattaforma di container enterprise, rappresenta un approccio efficace per bilanciare innovazione e sicurezza, mantenendo la flessibilità nella scelta delle future opzioni cloud.

FAQ generate con l'AI, a cura della Redazione
@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Mattia Lanzarone
Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

DATA CENTER HUB

Tutti
RICERCHE
I PROTAGONISTI
GUIDE
APPROFONDIMENTI
Leggi l'articolo Data center in Italia, la corsa si gioca sull’energia: 95 GW di richieste a Terna
l'analisi
Data center in Italia, la corsa si gioca sull’energia: 95 GW di richieste a Terna
Leggi l'articolo Data center, gestione dell’energia e architetture critiche con Schneider Electric
l'identikit
Data center, gestione dell’energia e architetture critiche con Schneider Electric
Leggi l'articolo Data center, la region Azure in Italia di Microsoft
l'identikit
Data center, la region Azure in Italia di Microsoft
Leggi l'articolo Sviluppo dei data center, l’approccio integrato di Deerns
l'identikit
Sviluppo dei data center, l’approccio integrato di Deerns
Leggi l'articolo Campus data center e interconnessione: come si sviluppa l’ecosistema Equinix
l'identikit
Campus data center e interconnessione: come si sviluppa l’ecosistema Equinix
Leggi l'articolo Continuità elettrica per i data center: le soluzioni di Riello UPS
l'identikit
Continuità elettrica per i data center: le soluzioni di Riello UPS
Leggi l'articolo Data center, le 50 parole chiave
glossario
Data center, le 50 parole chiave
Leggi l'articolo Equans, un approccio end-to-end per i nuovi data center
l'identikit
Equans, un approccio end-to-end per i nuovi data center
Leggi l'articolo Munters, il raffreddamento che sostiene l’evoluzione dei data center
l'identikit
Munters, il raffreddamento che sostiene l’evoluzione dei data center
Leggi l'articolo Elettrificazione e distribuzione elettrica ad alta efficienza secondo ABB
L'identikit
Elettrificazione e distribuzione elettrica ad alta efficienza secondo ABB
Leggi l'articolo Dallo staffaggio alla protezione antincendio: l’offerta Hilti per i data center
l'identikit
Dallo staffaggio alla protezione antincendio: l’offerta Hilti per i data center
Leggi l'articolo Come HiRef ottimizza il raffreddamento e l’efficienza energetica dei data center
l'identikit
Come HiRef ottimizza il raffreddamento e l’efficienza energetica dei data center
Leggi l'articolo Data center in Italia: come cambia l’ecosistema della filiera
VADEMECUM
Data center in Italia: come cambia l’ecosistema della filiera
Leggi l'articolo La corsa all’AI fa esplodere la domanda energetica dei data center
Lo studio
La corsa all’AI fa esplodere la domanda energetica dei data center
Leggi l'articolo Dal data center all’AI factory: cosa serve sapere prima di investire
Vademecum
Dal data center all’AI factory: cosa serve sapere prima di investire
Leggi l'articolo Consumi AI data center: ABB scommette sulla corrente continua
Energy efficiency
Consumi AI data center: ABB scommette sulla corrente continua
Leggi l'articolo Data center, cresce l’appeal del mercato italiano per i capitali
L'analisi
Data center, cresce l’appeal del mercato italiano per i capitali
Leggi l'articolo Data center “lights-out”: quanto manca all’infrastruttura autonoma
vademecum
Data center “lights-out”: quanto manca all’infrastruttura autonoma
Leggi l'articolo Etichetta UE per i data center: più trasparenza sui consumi
L'approfondimento
Etichetta UE per i data center: più trasparenza sui consumi
Leggi l'articolo Data center, Becker: “La sovranità digitale passa dalla dimensione regionale”
L'intervista
Data center, Becker: “La sovranità digitale passa dalla dimensione regionale”
Leggi l'articolo Data center in Italia, la corsa si gioca sull’energia: 95 GW di richieste a Terna
l'analisi
Data center in Italia, la corsa si gioca sull’energia: 95 GW di richieste a Terna
Leggi l'articolo Data center, gestione dell’energia e architetture critiche con Schneider Electric
l'identikit
Data center, gestione dell’energia e architetture critiche con Schneider Electric
Leggi l'articolo Data center, la region Azure in Italia di Microsoft
l'identikit
Data center, la region Azure in Italia di Microsoft
Leggi l'articolo Sviluppo dei data center, l’approccio integrato di Deerns
l'identikit
Sviluppo dei data center, l’approccio integrato di Deerns
Leggi l'articolo Campus data center e interconnessione: come si sviluppa l’ecosistema Equinix
l'identikit
Campus data center e interconnessione: come si sviluppa l’ecosistema Equinix
Leggi l'articolo Continuità elettrica per i data center: le soluzioni di Riello UPS
l'identikit
Continuità elettrica per i data center: le soluzioni di Riello UPS
Leggi l'articolo Data center, le 50 parole chiave
glossario
Data center, le 50 parole chiave
Leggi l'articolo Equans, un approccio end-to-end per i nuovi data center
l'identikit
Equans, un approccio end-to-end per i nuovi data center
Leggi l'articolo Munters, il raffreddamento che sostiene l’evoluzione dei data center
l'identikit
Munters, il raffreddamento che sostiene l’evoluzione dei data center
Leggi l'articolo Elettrificazione e distribuzione elettrica ad alta efficienza secondo ABB
L'identikit
Elettrificazione e distribuzione elettrica ad alta efficienza secondo ABB
Leggi l'articolo Dallo staffaggio alla protezione antincendio: l’offerta Hilti per i data center
l'identikit
Dallo staffaggio alla protezione antincendio: l’offerta Hilti per i data center
Leggi l'articolo Come HiRef ottimizza il raffreddamento e l’efficienza energetica dei data center
l'identikit
Come HiRef ottimizza il raffreddamento e l’efficienza energetica dei data center
Leggi l'articolo Data center in Italia: come cambia l’ecosistema della filiera
VADEMECUM
Data center in Italia: come cambia l’ecosistema della filiera
Leggi l'articolo La corsa all’AI fa esplodere la domanda energetica dei data center
Lo studio
La corsa all’AI fa esplodere la domanda energetica dei data center
Leggi l'articolo Dal data center all’AI factory: cosa serve sapere prima di investire
Vademecum
Dal data center all’AI factory: cosa serve sapere prima di investire
Leggi l'articolo Consumi AI data center: ABB scommette sulla corrente continua
Energy efficiency
Consumi AI data center: ABB scommette sulla corrente continua
Leggi l'articolo Data center, cresce l’appeal del mercato italiano per i capitali
L'analisi
Data center, cresce l’appeal del mercato italiano per i capitali
Leggi l'articolo Data center “lights-out”: quanto manca all’infrastruttura autonoma
vademecum
Data center “lights-out”: quanto manca all’infrastruttura autonoma
Leggi l'articolo Etichetta UE per i data center: più trasparenza sui consumi
L'approfondimento
Etichetta UE per i data center: più trasparenza sui consumi
Leggi l'articolo Data center, Becker: “La sovranità digitale passa dalla dimensione regionale”
L'intervista
Data center, Becker: “La sovranità digitale passa dalla dimensione regionale”

VITA DA CIO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • lock-in res

  • how-to

    Dal cloud all'AI, come sfuggire al lock-in senza rinunciare all'innovazione

    27 Lug 2026

    di Annalisa Casali

    Condividi
    Pragma Management Systems Point of View
  • Nuovo progetto – 2026-07-22T102922.830

  • SPONSORED STORY

    Legacy modernization: come sbloccare il valore del software storico con l'AI secondo Pragma

    27 Lug 2026

    di Redazione ZeroUno

    Condividi
  • shutterstock_2703072671

  • l'analisi

    Perché gli LLM perseverano nell'errore

    29 Giu 2026

    di Marco Beozzi

    Condividi
  • Cloud application soluzioni

  • la guida

    Cloud application e modernizzazione: guida alle strategie e alle soluzioni

    29 Apr 2026

    di Federico Parravicini

    Condividi