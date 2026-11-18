Ridurre la dipendenza dalle Big Tech senza aumentare i costi né rallentare l’innovazione. È la sfida che le direzioni IT devono affrontare mentre l’Europa cerca di rafforzare la propria sovranità tecnologica. Ma le alternative sono già abbastanza mature? E quali rischi possono essere gestiti senza attendere nuove infrastrutture o interventi normativi?

Sono alcune delle questioni sollevate dai CIO e dai responsabili IT intervenuti durante il convegno Sovranità digitale: tra utopia e necessità, organizzato il 17 novembre 2026 al Politecnico di Milano da Nextwork360 insieme agli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.

Sovranità digitale per i CIO: le dipendenze cambiano da settore a settore

Nella sanità, la questione assume una rilevanza particolare perché le dipendenze tecnologiche possono interessare direttamente la capacità di erogare prestazioni cliniche avanzate.

Francesca De Giorgi, CIO e direttrice dei Sistemi Informativi dell’Istituto Neurologico Carlo Besta, nonché membro del direttivo AISIS, descrive un rapporto squilibrato con i grandi fornitori internazionali.

«Più che di sovranità, stiamo parlando di interdipendenza. Il problema è che, in questo momento, tale interdipendenza è profondamente asimmetrica».

L’Europa contribuisce allo sviluppo dell’innovazione, ma spesso sono operatori extraeuropei a trasformarla in prodotti commerciali. Nella medicina di precisione, dalla genomica alle terapie innovative, le strutture sanitarie devono quindi adottare tecnologie sulle quali dispongono di margini di controllo limitati. «Siamo costretti a introdurre soluzioni sulle quali abbiamo pochissimo controllo», sottolinea De Giorgi, evidenziando come le condizioni imposte dai fornitori possano comportare l’accettazione di rischi difficilmente evitabili.

Rinunciare a queste soluzioni, osserva De Giorgi, significherebbe in alcuni casi privarsi di apparecchiature indispensabili, come quelle utilizzate per il sequenziamento del genoma o per la radioterapia di precisione. Per questo auspica un maggiore coinvolgimento della sanità nelle iniziative europee per l’autonomia tecnologica.

Più che di sovranità, stiamo parlando di interdipendenza. Il problema è che, in questo momento, tale interdipendenza è profondamente asimmetrica Francesca De Giorgi, CIO dell’Istituto Neurologico Carlo Besta

Giusy Rita Rossi, Head of Digital Innovation & Technology di Renovit, propone invece un parallelo con il settore energetico. «Come nel settore energetico, anche nel digitale ci troviamo di fronte a un trilemma: sicurezza, evoluzione tecnologica e costi», osserva.

Normative come NIS2 e DORA, adozione dell’AI e trasformazione delle piattaforme richiedono investimenti da inserire nelle strategie industriali, coinvolgendo direttamente i vertici aziendali. Per Rossi, «affrontare queste sfide richiede investimenti importanti e impone ai board di costruire una strategia industriale che tenga conto di tutte queste trasformazioni».

Alternative alle Big Tech: meglio innovare che inseguire

La scelta delle priorità industriali europee è al centro dell’intervento di Luca Lazza, vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse di ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

«Mi sembrano tutti tentativi di soluzioni molto tattici e non strategici», spiega, osservando la tendenza a inseguire le tecnologie sulle quali gli operatori internazionali hanno già costruito una posizione dominante.

Anziché concentrare le risorse sulla sostituzione di prodotti consolidati, come le suite di produttività, Lazza suggerisce di investire sui mercati emergenti, a partire dall’intelligenza artificiale. «Quando si vuole costruire qualcosa partendo da zero, la strada migliore è puntare sull’innovazione, anziché inseguire chi è già avanti», sostiene.

L’obiettivo dovrebbe essere sviluppare capacità industriali nelle tecnologie che guideranno i servizi futuri, anziché tentare di recuperare il ritardo accumulato in mercati già maturi.

Quando si vuole costruire qualcosa partendo da zero, la strada migliore è puntare sull’innovazione, anziché inseguire chi è già avanti Luca Lazza, vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse di ARERA

La necessità di disporre di alternative si scontra però con le condizioni economiche.

Davide Monacò, responsabile dei Sistemi Informativi di Jungheinrich Italiana, richiama una richiesta esplicita della casa madre tedesca: «Il fatto di avere un altro player deve servire a ridurre i costi».

I fornitori europei devono quindi dimostrare competitività economica e qualità delle infrastrutture. Monacò ritiene inoltre utile un intervento normativo che favorisca il cambiamento, rendendo più sostenibili le decisioni di investimento. «Ci aspettiamo un intervento normativo che possa favorire questa trasformazione», precisa, soprattutto considerando la difficoltà di giustificare investimenti rilevanti per cambiare fornitore.

Per Michele Mariella, Chief Information Officer del gruppo MAIRE, la sovranità digitale deve confrontarsi con le esigenze operative delle multinazionali.

«Per me è davvero difficile capire su cosa dovrei essere sovrano. Opero in 46 Paesi, ho clienti distribuiti in tutto il mondo e devo confrontarmi ogni giorno con normative e legislazioni diverse», osserva.

Un’infrastruttura localizzata esclusivamente in Italia difficilmente potrebbe soddisfare queste esigenze. Le alternative europee devono quindi garantire copertura internazionale, prestazioni e condizioni economiche competitive con quelle degli hyperscaler.

Per me è davvero difficile capire su cosa dovrei essere sovrano. Opero in 46 Paesi, ho clienti distribuiti in tutto il mondo e devo confrontarmi ogni giorno con normative e legislazioni diverse Michele Mariella, Chief Information Officer del gruppo MAIRE

MAIRE, nel frattempo, ha già investito nella portabilità delle proprie applicazioni attraverso tecnologie Kubernetes sviluppate internamente, per poter valutare un cambio di fornitore quando saranno disponibili soluzioni adeguate.

«Tra quattro o cinque anni, quando le alternative europee saranno pronte, noi saremo nelle condizioni di adottarle», afferma Mariella. Il problema, quindi, non riguarda soltanto la disponibilità di nuove infrastrutture, ma anche la loro competitività economica e la possibilità di garantire servizi su scala internazionale.

Mariella individua inoltre nella physical AI un settore nel quale l’Europa potrebbe avere maggiori opportunità di competere, grazie alle proprie competenze manifatturiere.

Cloud e sovranità digitale, le imprese possono negoziare maggiori garanzie

L’attesa di un’offerta europea più competitiva non esclude interventi immediati per ridurre i rischi.

Francesca Carnevali, Global IT Head BP & Solution Delivery di Adecco, descrive l’esperienza di un’organizzazione presente in circa 60 Paesi, che utilizza servizi di Microsoft, Google e AWS. «Dobbiamo avere delle alternative. La sovranità digitale deve significare soprattutto libertà di scelta».

Adecco sta lavorando anche con i propri fornitori internazionali per definire condizioni contrattuali sulla localizzazione dei dati, sulle limitazioni ai trasferimenti e sulla cifratura delle informazioni.

Dobbiamo avere delle alternative. La sovranità digitale deve significare soprattutto libertà di scelta Francesca Carnevali, Global IT Head BP & Solution Delivery di Adecco

Per Carnevali, le organizzazioni possono intervenire attraverso strumenti negoziali e legali già disponibili, senza attendere necessariamente il completamento delle iniziative europee. «Ridurre le dipendenze tecnologiche è un obiettivo su cui possiamo lavorare non soltanto a livello europeo, ma anche all’interno delle singole aziende», sottolinea. Anche l’open source rappresenta un’opzione da valutare.

Una diversa urgenza viene richiamata da Marco Barra Caracciolo, presidente e amministratore delegato di Bludigit e CIO del gruppo Italgas, che invita a considerare i tempi della trasformazione tecnologica. «Manca solo una cosa in tutti questi racconti: il tema della velocità».

I programmi europei richiedono anni per produrre risultati, mentre le imprese devono prendere decisioni oggi. «La trasformazione è già in corso e le imprese devono prendere decisioni adesso. Bisogna agire», insiste Barra Caracciolo.

Il manager sottolinea inoltre la necessità di utilizzare tempestivamente l’intelligenza artificiale nella cybersecurity, considerando che gli attaccanti stanno già sfruttando la GenAI. «Ci preoccupiamo di come utilizzare queste tecnologie in modo conforme, ma molto meno di come sfruttarle per difenderci da chi le sta già impiegando per attaccarci», osserva.

La gestione delle dipendenze deve quindi essere proporzionata alla criticità dei processi, evitando che l’obiettivo di conformità rallenti la capacità di difendersi dalle minacce.

Governance dell’AI: chi risponde degli errori?

La velocità dell’innovazione pone interrogativi anche sulle responsabilità organizzative.

Raffaella Montani, direttrice IT Transformation e Business Partnership di Sky Italia, richiama l’esperienza di un’azienda che gestisce un’ampia clientela consumer e deve integrare rapidamente nuove tecnologie nei servizi.

«Come si fa a testare un’AI generativa? Possiamo introdurre tutti i guardrail necessari, ma le aziende devono continuare a innovare e sfruttare le opportunità che queste tecnologie offrono al business».

La questione riguarda soprattutto l’utilizzo dell’AI nei processi rivolti ai clienti. Montani riprende un interrogativo emerso nel confronto: «Se un sistema di AI generativa commette un errore nell’interazione con un cliente, di chi è la responsabilità?».

Un errore generato da un sistema automatizzato apre infatti interrogativi sulla responsabilità delle decisioni e sul ruolo delle funzioni legali e di compliance.

Per Montani, la trasformazione richiede quindi una revisione dei processi e un maggiore coinvolgimento dei vertici aziendali nella governance dell’intelligenza artificiale.

La sovranità digitale deve arrivare ai decisori

Il problema della consapevolezza tecnologica riguarda anche le organizzazioni pubbliche.

Giovanni Canfora, CIO e responsabile del Dipartimento IT di Milano Ristorazione, invita a superare un approccio concentrato sull’acquisto delle tecnologie più diffuse.

«Più che di sovranità digitale dovremmo parlare di consapevolezza digitale», sostiene, osservando come «troppo spesso i responsabili IT siano diventati responsabili degli acquisti e delle mode, anziché delle strategie tecnologiche».

Canfora richiama inoltre la frammentazione delle scelte nella pubblica amministrazione: scuole, Comuni e altri enti acquistano spesso soluzioni separatamente, riducendo la possibilità di orientare la domanda verso piattaforme comuni.

Più che di sovranità digitale dovremmo parlare di consapevolezza digitale Giovanni Canfora, CIO e responsabile del Dipartimento IT di Milano Ristorazione

Una strategia coordinata potrebbe utilizzare il procurement per favorire la crescita di operatori tecnologici europei, anziché limitarsi a rispondere alle esigenze dei singoli enti. «Servono scelte strategiche, non soltanto tattiche, che permettano anche all’Europa di far crescere i propri operatori tecnologici», sottolinea.

Per Francesco Ciocia, Chief Information Officer della LIUC – Università Cattaneo, la distanza tra ambizioni europee e decisioni operative emerge soprattutto nelle PMI. «Nelle piccole e medie imprese le priorità sono la velocità e i costi, forse ancora più i costi della velocità», osserva.

Gli hyperscaler possono risultare più convenienti nella fase iniziale, anche se le condizioni economiche cambiano quando aumentano le dipendenze e diventano necessari nuovi servizi.

Ciocia invita perciò a coinvolgere maggiormente i vertici delle imprese. «Il suggerimento è di coinvolgere i CdA, perché alla fine sono loro a prendere le decisioni. Se non si convincono i vertici aziendali, non si può cambiare nulla».