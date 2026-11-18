Ridurre la dipendenza dalle Big Tech senza aumentare i costi né rallentare l’innovazione. È la sfida che le direzioni IT devono affrontare mentre l’Europa cerca di rafforzare la propria sovranità tecnologica. Ma le alternative sono già abbastanza mature? E quali rischi possono essere gestiti senza attendere nuove infrastrutture o interventi normativi?
Sono alcune delle questioni sollevate dai CIO e dai responsabili IT intervenuti durante il convegno Sovranità digitale: tra utopia e necessità, organizzato il 17 novembre 2026 al Politecnico di Milano da Nextwork360 insieme agli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.
Indice degli argomenti
Sovranità digitale per i CIO: le dipendenze cambiano da settore a settore
Nella sanità, la questione assume una rilevanza particolare perché le dipendenze tecnologiche possono interessare direttamente la capacità di erogare prestazioni cliniche avanzate.
Francesca De Giorgi, CIO e direttrice dei Sistemi Informativi dell’Istituto Neurologico Carlo Besta, nonché membro del direttivo AISIS, descrive un rapporto squilibrato con i grandi fornitori internazionali.
«Più che di sovranità, stiamo parlando di interdipendenza. Il problema è che, in questo momento, tale interdipendenza è profondamente asimmetrica».
L’Europa contribuisce allo sviluppo dell’innovazione, ma spesso sono operatori extraeuropei a trasformarla in prodotti commerciali. Nella medicina di precisione, dalla genomica alle terapie innovative, le strutture sanitarie devono quindi adottare tecnologie sulle quali dispongono di margini di controllo limitati. «Siamo costretti a introdurre soluzioni sulle quali abbiamo pochissimo controllo», sottolinea De Giorgi, evidenziando come le condizioni imposte dai fornitori possano comportare l’accettazione di rischi difficilmente evitabili.
Rinunciare a queste soluzioni, osserva De Giorgi, significherebbe in alcuni casi privarsi di apparecchiature indispensabili, come quelle utilizzate per il sequenziamento del genoma o per la radioterapia di precisione. Per questo auspica un maggiore coinvolgimento della sanità nelle iniziative europee per l’autonomia tecnologica.
Più che di sovranità, stiamo parlando di interdipendenza. Il problema è che, in questo momento, tale interdipendenza è profondamente asimmetrica
Francesca De Giorgi, CIO dell’Istituto Neurologico Carlo Besta
Giusy Rita Rossi, Head of Digital Innovation & Technology di Renovit, propone invece un parallelo con il settore energetico. «Come nel settore energetico, anche nel digitale ci troviamo di fronte a un trilemma: sicurezza, evoluzione tecnologica e costi», osserva.
Normative come NIS2 e DORA, adozione dell’AI e trasformazione delle piattaforme richiedono investimenti da inserire nelle strategie industriali, coinvolgendo direttamente i vertici aziendali. Per Rossi, «affrontare queste sfide richiede investimenti importanti e impone ai board di costruire una strategia industriale che tenga conto di tutte queste trasformazioni».
Alternative alle Big Tech: meglio innovare che inseguire
La scelta delle priorità industriali europee è al centro dell’intervento di Luca Lazza, vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse di ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
«Mi sembrano tutti tentativi di soluzioni molto tattici e non strategici», spiega, osservando la tendenza a inseguire le tecnologie sulle quali gli operatori internazionali hanno già costruito una posizione dominante.
Anziché concentrare le risorse sulla sostituzione di prodotti consolidati, come le suite di produttività, Lazza suggerisce di investire sui mercati emergenti, a partire dall’intelligenza artificiale. «Quando si vuole costruire qualcosa partendo da zero, la strada migliore è puntare sull’innovazione, anziché inseguire chi è già avanti», sostiene.
L’obiettivo dovrebbe essere sviluppare capacità industriali nelle tecnologie che guideranno i servizi futuri, anziché tentare di recuperare il ritardo accumulato in mercati già maturi.
Quando si vuole costruire qualcosa partendo da zero, la strada migliore è puntare sull’innovazione, anziché inseguire chi è già avantiLuca Lazza, vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse di ARERA
La necessità di disporre di alternative si scontra però con le condizioni economiche.
Davide Monacò, responsabile dei Sistemi Informativi di Jungheinrich Italiana, richiama una richiesta esplicita della casa madre tedesca: «Il fatto di avere un altro player deve servire a ridurre i costi».
I fornitori europei devono quindi dimostrare competitività economica e qualità delle infrastrutture. Monacò ritiene inoltre utile un intervento normativo che favorisca il cambiamento, rendendo più sostenibili le decisioni di investimento. «Ci aspettiamo un intervento normativo che possa favorire questa trasformazione», precisa, soprattutto considerando la difficoltà di giustificare investimenti rilevanti per cambiare fornitore.
Per Michele Mariella, Chief Information Officer del gruppo MAIRE, la sovranità digitale deve confrontarsi con le esigenze operative delle multinazionali.
«Per me è davvero difficile capire su cosa dovrei essere sovrano. Opero in 46 Paesi, ho clienti distribuiti in tutto il mondo e devo confrontarmi ogni giorno con normative e legislazioni diverse», osserva.
Un’infrastruttura localizzata esclusivamente in Italia difficilmente potrebbe soddisfare queste esigenze. Le alternative europee devono quindi garantire copertura internazionale, prestazioni e condizioni economiche competitive con quelle degli hyperscaler.
Per me è davvero difficile capire su cosa dovrei essere sovrano. Opero in 46 Paesi, ho clienti distribuiti in tutto il mondo e devo confrontarmi ogni giorno con normative e legislazioni diverseMichele Mariella, Chief Information Officer del gruppo MAIRE
MAIRE, nel frattempo, ha già investito nella portabilità delle proprie applicazioni attraverso tecnologie Kubernetes sviluppate internamente, per poter valutare un cambio di fornitore quando saranno disponibili soluzioni adeguate.
«Tra quattro o cinque anni, quando le alternative europee saranno pronte, noi saremo nelle condizioni di adottarle», afferma Mariella. Il problema, quindi, non riguarda soltanto la disponibilità di nuove infrastrutture, ma anche la loro competitività economica e la possibilità di garantire servizi su scala internazionale.
Mariella individua inoltre nella physical AI un settore nel quale l’Europa potrebbe avere maggiori opportunità di competere, grazie alle proprie competenze manifatturiere.
Cloud e sovranità digitale, le imprese possono negoziare maggiori garanzie
L’attesa di un’offerta europea più competitiva non esclude interventi immediati per ridurre i rischi.
Francesca Carnevali, Global IT Head BP & Solution Delivery di Adecco, descrive l’esperienza di un’organizzazione presente in circa 60 Paesi, che utilizza servizi di Microsoft, Google e AWS. «Dobbiamo avere delle alternative. La sovranità digitale deve significare soprattutto libertà di scelta».
Adecco sta lavorando anche con i propri fornitori internazionali per definire condizioni contrattuali sulla localizzazione dei dati, sulle limitazioni ai trasferimenti e sulla cifratura delle informazioni.
Dobbiamo avere delle alternative. La sovranità digitale deve significare soprattutto libertà di sceltaFrancesca Carnevali, Global IT Head BP & Solution Delivery di Adecco
Per Carnevali, le organizzazioni possono intervenire attraverso strumenti negoziali e legali già disponibili, senza attendere necessariamente il completamento delle iniziative europee. «Ridurre le dipendenze tecnologiche è un obiettivo su cui possiamo lavorare non soltanto a livello europeo, ma anche all’interno delle singole aziende», sottolinea. Anche l’open source rappresenta un’opzione da valutare.
Una diversa urgenza viene richiamata da Marco Barra Caracciolo, presidente e amministratore delegato di Bludigit e CIO del gruppo Italgas, che invita a considerare i tempi della trasformazione tecnologica. «Manca solo una cosa in tutti questi racconti: il tema della velocità».
I programmi europei richiedono anni per produrre risultati, mentre le imprese devono prendere decisioni oggi. «La trasformazione è già in corso e le imprese devono prendere decisioni adesso. Bisogna agire», insiste Barra Caracciolo.
Il manager sottolinea inoltre la necessità di utilizzare tempestivamente l’intelligenza artificiale nella cybersecurity, considerando che gli attaccanti stanno già sfruttando la GenAI. «Ci preoccupiamo di come utilizzare queste tecnologie in modo conforme, ma molto meno di come sfruttarle per difenderci da chi le sta già impiegando per attaccarci», osserva.
La gestione delle dipendenze deve quindi essere proporzionata alla criticità dei processi, evitando che l’obiettivo di conformità rallenti la capacità di difendersi dalle minacce.
Governance dell’AI: chi risponde degli errori?
La velocità dell’innovazione pone interrogativi anche sulle responsabilità organizzative.
Raffaella Montani, direttrice IT Transformation e Business Partnership di Sky Italia, richiama l’esperienza di un’azienda che gestisce un’ampia clientela consumer e deve integrare rapidamente nuove tecnologie nei servizi.
«Come si fa a testare un’AI generativa? Possiamo introdurre tutti i guardrail necessari, ma le aziende devono continuare a innovare e sfruttare le opportunità che queste tecnologie offrono al business».
La questione riguarda soprattutto l’utilizzo dell’AI nei processi rivolti ai clienti. Montani riprende un interrogativo emerso nel confronto: «Se un sistema di AI generativa commette un errore nell’interazione con un cliente, di chi è la responsabilità?».
Un errore generato da un sistema automatizzato apre infatti interrogativi sulla responsabilità delle decisioni e sul ruolo delle funzioni legali e di compliance.
Per Montani, la trasformazione richiede quindi una revisione dei processi e un maggiore coinvolgimento dei vertici aziendali nella governance dell’intelligenza artificiale.
La sovranità digitale deve arrivare ai decisori
Il problema della consapevolezza tecnologica riguarda anche le organizzazioni pubbliche.
Giovanni Canfora, CIO e responsabile del Dipartimento IT di Milano Ristorazione, invita a superare un approccio concentrato sull’acquisto delle tecnologie più diffuse.
«Più che di sovranità digitale dovremmo parlare di consapevolezza digitale», sostiene, osservando come «troppo spesso i responsabili IT siano diventati responsabili degli acquisti e delle mode, anziché delle strategie tecnologiche».
Canfora richiama inoltre la frammentazione delle scelte nella pubblica amministrazione: scuole, Comuni e altri enti acquistano spesso soluzioni separatamente, riducendo la possibilità di orientare la domanda verso piattaforme comuni.
Più che di sovranità digitale dovremmo parlare di consapevolezza digitaleGiovanni Canfora, CIO e responsabile del Dipartimento IT di Milano Ristorazione
Una strategia coordinata potrebbe utilizzare il procurement per favorire la crescita di operatori tecnologici europei, anziché limitarsi a rispondere alle esigenze dei singoli enti. «Servono scelte strategiche, non soltanto tattiche, che permettano anche all’Europa di far crescere i propri operatori tecnologici», sottolinea.
Per Francesco Ciocia, Chief Information Officer della LIUC – Università Cattaneo, la distanza tra ambizioni europee e decisioni operative emerge soprattutto nelle PMI. «Nelle piccole e medie imprese le priorità sono la velocità e i costi, forse ancora più i costi della velocità», osserva.
Gli hyperscaler possono risultare più convenienti nella fase iniziale, anche se le condizioni economiche cambiano quando aumentano le dipendenze e diventano necessari nuovi servizi.
Ciocia invita perciò a coinvolgere maggiormente i vertici delle imprese. «Il suggerimento è di coinvolgere i CdA, perché alla fine sono loro a prendere le decisioni. Se non si convincono i vertici aziendali, non si può cambiare nulla».
FAQ: CIO & Innovation
Come sta evolvendo il rapporto tra CIO e CISO nelle organizzazioni moderne?
Il rapporto tra CIO e CISO sta evolvendo verso una collaborazione strategica sempre più convergente. Secondo le analisi di IDC e Check Point Research, i ruoli tradizionalmente distinti potrebbero trasformarsi in figure alleate e sinergiche, fino a prospettare una leadership integrata. Questa evoluzione riflette la necessità di affrontare in modo coordinato le sfide di sicurezza emergenti nel contesto della trasformazione digitale.
Qual è il tema centrale dei Digital360 Awards e CIOsumm.IT 2025?
Il tema centrale dei Digital360 Awards e CIOsumm.IT 2025 è “L’essenziale nel digitale: cosa conta veramente nell’era dell’AI”. L’evento esplorerà cosa rimane fondamentale per l’essere umano nell’era dell’intelligenza artificiale, invitando i CIO a riscoprire le proprie capacità distintive non replicabili dalle macchine, come la leadership visionaria, l’intuizione strategica e l’attitudine a costruire relazioni. Il concetto di essenzialità viene definito come la capacità di focalizzarsi sulle priorità autentiche, investendo le risorse nelle iniziative che contano davvero.
Quali sono le competenze più importanti per un CIO moderno?
Per un CIO moderno, la competenza più importante è la capacità di gestire gli stakeholder, che supera di gran lunga la pura competenza tecnica. A seguire, sono fondamentali la comprensione dei processi aziendali e la conoscenza del modello di business. Questo riflette un cambiamento di paradigma: il CIO contemporaneo è sempre più un manager trasversale, un architetto di relazioni e processi, piuttosto che un esperto di specifiche tecnologie. Questa evoluzione conferma la trasformazione del ruolo verso una figura di sintesi tra tecnologia, business e relazioni umane.
Come impatterà l’intelligenza artificiale sul ruolo del CIO?
Secondo la maggioranza dei CIO, l’impatto dell’AI sul loro ruolo sarà rilevante. I principali benefici attesi includono l’aumento della produttività e il recupero di tempo per attività a maggior valore aggiunto, come l’innovazione e lo sviluppo del business. Un effetto interessante è anche la possibilità di internalizzare attività prima affidate a fornitori esterni, grazie alle capacità dell’intelligenza artificiale. Questo cambiamento spinge i CIO a concentrarsi su ciò che è realmente essenziale, distinguendo l’innovazione utile da quella accessoria e mantenendo un equilibrio tra hype tecnologico e concretezza operativa.
Chi è e cosa fa un CIO Chief Information Officer?
Il Chief Information Officer(CIO) è una figura chiave nell’organigramma aziendale moderno, responsabile della gestione e dell’implementazione delle tecnologie dell’informazione per supportare gli obiettivi di business.
Quando nasce il ruolo del CIO?
La figura del Chief Information Officer è emersa negli anni ’80, evolvendo da un ruolo puramente tecnico a una posizione strategica che influenza direttamente le decisioni aziendali e guida la trasformazione digitale.
Quali sono le responsabilità chiave del CIO moderno?
Il CIO moderno si occupa di allineare la strategia IT con gli obiettivi aziendali, gestire il budget IT, garantire la sicurezza dei dati e guidare l’innovazione tecnologica all’interno dell’organizzazione.
Quali competenze essenziali ha un CIO di successo?
Un responsabile della funzione aziendale tecnologie dell’informazione e della comunicazione di successo deve possedere un mix equilibrato di competenze tecniche, manageriali e strategiche per guidare efficacemente la trasformazione digitale dell’azienda.
Quali abilità tecniche sono richieste al Chief Information Officer?
Le competenze tecniche fondamentali includono una profonda comprensione delle architetture IT, dei sistemi di sicurezza, del cloud computing e delle tecnologie emergenti come l’IA e l’IoT.
Quali sono le soft skills critiche per la leadership IT?
Le soft skills essenziali per un CIO includono capacità di leadership, comunicazione efficace, pensiero strategico e abilità nel gestire il cambiamento organizzativo.
Il CIO è un ruolo ponte tra IT e business?
Il CIO moderno funge da intermediario tra il dipartimento IT e le altre funzioni aziendali, traducendo le esigenze di business in soluzioni tecnologiche e viceversa.
Quali sono le fasi di allineamento delle strategie IT con gli obiettivi aziendali?
Il CIO deve assicurare che le iniziative IT supportino e potenzino gli obiettivi strategici dell’azienda, massimizzando il ritorno sugli investimenti tecnologici.
Con chi collabora il CIO?
La collaborazione con
e altri dirigenti è cruciale per il CIO per garantire che la tecnologia sia integrata in tutte le aree dell’azienda e supporti la visione complessiva.
Quali sfide deve affrontare un CIO?
I responsabili della funzione aziendale tecnologie dell’informazione e della comunicazione moderni devono affrontare sfide complesse come la rapida evoluzione tecnologica, la crescente minaccia alla sicurezza informatica e la necessità di innovazione continua.
Qual è l’impatto del CIO sulla competitività aziendale?
Un CIO efficace può aumentare significativamente la competitività aziendale attraverso l’implementazione strategica di tecnologie che migliorano l’efficienza e creano vantaggio competitivo.
Come evolverà il ruolo del CIO?
Il ruolo del CIO continuerà ad evolversi, con un focus crescente sull’innovazione, la trasformazione digitale e la creazione di valore attraverso la tecnologia.
Quali tendenze influenzeranno la posizione del Chief Information Officer?
Tecnologie come l’IA, il machine learning, l’edge computing , gli IIoT e la blockchain stanno ridefinendo il panorama IT e il ruolo del CIO nel guidare la loro adozione.
Come cambieranno le responsabilità del CIO?
Si prevede che il CIO assumerà un ruolo ancora più strategico, con maggiore influenza sulle decisioni di business e un focus sulla creazione di valore attraverso l’innovazione digitale.
Come diventare un CIO?
Il percorso verso la posizione di responsabile della funzione aziendale tecnologie dell’informazione e della comunicazione richiede una combinazione di esperienza tecnica, competenze manageriali e una profonda comprensione del business.
Quali sono le qualifiche ed esperienze necessarie per aspirare al ruolo di CIO?
Tipicamente, un responsabile della funzione aziendale tecnologie dell’informazione e della comunicazione ha una solida formazione in informatica o ingegneria, spesso accompagnata da un MBA, e una vasta esperienza in ruoli IT di crescente responsabilità.
Quali sono i principali consigli per professionisti IT che mirano alla posizione di Chief Information Officer?
I professionisti IT aspiranti responsabile della funzione aziendale tecnologie dell’informazione e della comunicazione dovrebbero cercare opportunità per ampliare la loro comprensione del business, sviluppare competenze di leadership e acquisire esperienza in progetti di trasformazione digitale.
Come il CIO misura il proprio successo?
Il successo di un responsabile della funzione aziendale tecnologie dell’informazione e della comunicazione può essere misurato attraverso una serie di KPI che riflettono sia l’efficacia operativa dell’IT che il suo impatto sul business.
Indicatori di performance per valutare l’efficacia del CIO
Alcuni KPI chiave includono il ROI degli investimenti IT, i tempi di implementazione dei progetti, la soddisfazione degli utenti e il contributo dell’IT alla crescita dei ricavi.
Bilanciamento tra innovazione e stabilità operativa
Un CIO di successo deve trovare il giusto equilibrio tra l’introduzione di innovazioni e il mantenimento di operazioni IT stabili e affidabili.
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