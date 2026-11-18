Ridurre l’orario a parità di stipendio, mantenendo i servizi ai cittadini e spendendo meno per coprire i posti vacanti. È il risultato descritto per il South Cambridgeshire District Council, amministrazione locale britannica che sperimenta la settimana di quattro giorni dal 2023.
Brendan Burchell, professore emerito di Scienze sociali dell’Università di Cambridge, presenta l’esperienza al convegno «Oltre lo Smart Working: tra nuove certezze e sfide emergenti», organizzato dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano.
Il confronto con le sperimentazioni italiane richiede però di distinguere gli accordi: riduzione effettiva delle ore, concentrazione dell’orario in meno giornate e utilizzo di ferie o permessi producono condizioni differenti per imprese e lavoratori.
Indice degli argomenti
Stesso stipendio, meno ore e obiettivi invariati
Burchell presenta il principio 100-80-100: «100-80-100 significa 100% della retribuzione, 80% dell’orario di lavoro (senza giornate allungate o compresse) e 100% della produttività», spiega il professore.
La riduzione delle ore viene accompagnata da una revisione delle modalità operative, con l’obiettivo di recuperare efficienza e mantenere invariati quantità e qualità dei servizi erogati.
Riduzione dell’orario e settimana compressa: quali sono le differenze
L’Osservatorio Smart Working distingue la riduzione delle ore a stipendio invariato dalla settimana compressa, che distribuisce lo stesso monte ore su meno giornate. Nel primo caso diminuisce il tempo complessivo richiesto al lavoratore; nel secondo cambiano la durata delle giornate e il calendario.
Come illustrato da Rita Zampieri, Senior Advisor dell’Osservatorio Smart Working, in Italia sono frequenti soluzioni ibride, che combinano elementi delle due impostazioni.
Il caso South Cambridgeshire nasce dalle difficoltà di reclutamento
L’amministrazione incontra difficoltà ad attrarre e trattenere personale in un territorio dove imprese tecnologiche e biotecnologiche offrono retribuzioni competitive. I posti vacanti aumentano il ricorso a lavoratori interinali, con costi aggiuntivi e frequenti avvicendamenti nei servizi.
Nel 2022 l’amministrazione ha quindi avviato la progettazione di un nuovo assetto organizzativo, arrivando alla sperimentazione della settimana corta all’inizio del 2023.
«Tutti i 600 dipendenti dell’organizzazione hanno dovuto ripensare il proprio lavoro in modo diverso per essere più produttivi e portare a termine le proprie mansioni in quattro giorni anziché in cinque», racconta Burchell.
Il cambiamento ha interessato le procedure quotidiane, l’organizzazione delle riunioni e la distribuzione delle responsabilità. I dipendenti sono stati incoraggiati a mettere in discussione attività e passaggi organizzativi considerati consolidati.
«È stata una sfida radicale alla normale gerarchia», osserva il professore.
I giorni liberi vengono distribuiti attraverso turnazioni fra colleghi. Gli uffici mantengono l’apertura su cinque giorni e i servizi continuativi restano coperti: la riduzione dell’orario individuale richiede quindi un coordinamento delle presenze.
Dopo 27 mesi: servizi, benessere e costi a confronto
I ricercatori confrontano i risultati precedenti e successivi all’introduzione del modello attraverso opportuni KPI.
«Su 24 KPI, 21 sono rimasti invariati o sono migliorati in modo statisticamente significativo», riferisce Burchell, illustrando i risultati dell’analisi condotta anche attraverso modelli di regressione che tenevano conto della stagionalità e degli effetti della pandemia.
Tra gli indicatori esaminati figurano i tempi di risposta ai cittadini, la gestione delle pratiche edilizie, i processi amministrativi e il turnover del personale.
Un esempio riguarda l’elaborazione dei sussidi per l’alloggio, i cui tempi medi sono passati da circa otto a cinque giorni dopo l’avvio della sperimentazione.
Per i tre indicatori peggiorati, l’analisi presentata da Burchell richiama anche fattori esterni alla sperimentazione, fra cui le conseguenze della pandemia e le difficoltà economiche delle famiglie.
Le rilevazioni sul personale indicano anche miglioramenti nel benessere e nella soddisfazione lavorativa.
Sul piano economico, il miglioramento del reclutamento riduce la necessità di coprire le posizioni vacanti con personale interinale. Le comunicazioni ufficiali dell’amministrazione e dell’Università di Salford indicano un risparmio annuo di 399.263 sterline, legato soprattutto alla copertura stabile dei posti.
Il 17 luglio 2025 il Consiglio ha approvato l’adozione permanente della settimana di quattro giorni; il 24 luglio arriva anche il sostegno del Cambridge City Council per i servizi condivisi.
Come viene applicata la settimana corta nelle aziende italiane
La mappatura dell’Osservatorio Smart Working rileva iniziative promosse dalle singole organizzazioni, con accordi e modalità applicative differenti.
Secondo Rita Zampieri, «prevale la riduzione delle ore lavorate», sebbene le modalità applicative siano spesso diverse da quelle sperimentate all’estero.
La giornata libera tende a essere fissata il venerdì e la riduzione dell’orario non corrisponde necessariamente a un’intera giornata. In diversi casi, inoltre, parte delle ore viene recuperata attraverso istituti contrattuali già disponibili, come permessi retribuiti e ferie.
Per confrontare gli accordi occorre quindi verificare quante ore vengano effettivamente eliminate a carico dell’impresa e quante siano coperte utilizzando ferie o permessi del dipendente.
Riorganizzare il lavoro per renderlo più efficiente
Gli accordi sull’orario richiedono anche di rivedere priorità, attività e relazioni fra colleghi. I focus group dell’Osservatorio mostrano come le organizzazioni affrontino questo cambiamento.
Le testimonianze raccolte descrivono l’esperienza come un «processo di apprendimento organizzativo».
La fase di avvio risulta particolarmente delicata. Occorre ridefinire le priorità, migliorare la programmazione delle attività e sviluppare meccanismi di delega e collaborazione che consentano di mantenere la continuità operativa anche quando alcuni componenti del team sono assenti.
«La settimana corta è stata definita un lavoro di squadra», ha riferisce Zampieri.
Competenze condivise e strumenti di coordinamento
Autonomia nelle decisioni e competenze condivise consentono ai colleghi di sostituirsi quando le giornate libere non coincidono. La continuità dipende quindi anche dalla distribuzione delle conoscenze all’interno del gruppo.
Anche la tecnologia assume un ruolo rilevante. Gli strumenti digitali per la collaborazione, la pianificazione e il monitoraggio delle attività contribuiscono a coordinare il lavoro e a sostenere la continuità dei processi.
Nel caso britannico, Burchell attribuisce parte dei miglioramenti a «meno riunioni, riunioni più brevi, meno procrastinazione e una migliore comunicazione».
Restano alcune criticità. I lavoratori coinvolti nei focus group italiani hanno segnalato un possibile aumento della pressione nelle fasi iniziali e il rischio che la ricerca di efficienza riduca i momenti informali di relazione.
Nei casi italiani analizzati, i ruoli autonomi e programmabili risultano più facilmente adattabili rispetto alle attività a contatto con il pubblico o soggette a reperibilità. Alcune organizzazioni prevedono anche sospensioni temporanee della settimana corta nei periodi di maggiore carico lavorativo.
FAQ: CIO & Innovation
Come sta evolvendo il rapporto tra CIO e CISO nelle organizzazioni moderne?
Il rapporto tra CIO e CISO sta evolvendo verso una collaborazione strategica sempre più convergente. Secondo le analisi di IDC e Check Point Research, i ruoli tradizionalmente distinti potrebbero trasformarsi in figure alleate e sinergiche, fino a prospettare una leadership integrata. Questa evoluzione riflette la necessità di affrontare in modo coordinato le sfide di sicurezza emergenti nel contesto della trasformazione digitale.
Qual è il tema centrale dei Digital360 Awards e CIOsumm.IT 2025?
Il tema centrale dei Digital360 Awards e CIOsumm.IT 2025 è “L’essenziale nel digitale: cosa conta veramente nell’era dell’AI”. L’evento esplorerà cosa rimane fondamentale per l’essere umano nell’era dell’intelligenza artificiale, invitando i CIO a riscoprire le proprie capacità distintive non replicabili dalle macchine, come la leadership visionaria, l’intuizione strategica e l’attitudine a costruire relazioni. Il concetto di essenzialità viene definito come la capacità di focalizzarsi sulle priorità autentiche, investendo le risorse nelle iniziative che contano davvero.
Quali sono le competenze più importanti per un CIO moderno?
Per un CIO moderno, la competenza più importante è la capacità di gestire gli stakeholder, che supera di gran lunga la pura competenza tecnica. A seguire, sono fondamentali la comprensione dei processi aziendali e la conoscenza del modello di business. Questo riflette un cambiamento di paradigma: il CIO contemporaneo è sempre più un manager trasversale, un architetto di relazioni e processi, piuttosto che un esperto di specifiche tecnologie. Questa evoluzione conferma la trasformazione del ruolo verso una figura di sintesi tra tecnologia, business e relazioni umane.
Come impatterà l’intelligenza artificiale sul ruolo del CIO?
Secondo la maggioranza dei CIO, l’impatto dell’AI sul loro ruolo sarà rilevante. I principali benefici attesi includono l’aumento della produttività e il recupero di tempo per attività a maggior valore aggiunto, come l’innovazione e lo sviluppo del business. Un effetto interessante è anche la possibilità di internalizzare attività prima affidate a fornitori esterni, grazie alle capacità dell’intelligenza artificiale. Questo cambiamento spinge i CIO a concentrarsi su ciò che è realmente essenziale, distinguendo l’innovazione utile da quella accessoria e mantenendo un equilibrio tra hype tecnologico e concretezza operativa.
Chi è e cosa fa un CIO Chief Information Officer?
Il Chief Information Officer(CIO) è una figura chiave nell’organigramma aziendale moderno, responsabile della gestione e dell’implementazione delle tecnologie dell’informazione per supportare gli obiettivi di business.
Quando nasce il ruolo del CIO?
La figura del Chief Information Officer è emersa negli anni ’80, evolvendo da un ruolo puramente tecnico a una posizione strategica che influenza direttamente le decisioni aziendali e guida la trasformazione digitale.
Quali sono le responsabilità chiave del CIO moderno?
Il CIO moderno si occupa di allineare la strategia IT con gli obiettivi aziendali, gestire il budget IT, garantire la sicurezza dei dati e guidare l’innovazione tecnologica all’interno dell’organizzazione.
Quali competenze essenziali ha un CIO di successo?
Un responsabile della funzione aziendale tecnologie dell’informazione e della comunicazione di successo deve possedere un mix equilibrato di competenze tecniche, manageriali e strategiche per guidare efficacemente la trasformazione digitale dell’azienda.
Quali abilità tecniche sono richieste al Chief Information Officer?
Le competenze tecniche fondamentali includono una profonda comprensione delle architetture IT, dei sistemi di sicurezza, del cloud computing e delle tecnologie emergenti come l’IA e l’IoT.
Quali sono le soft skills critiche per la leadership IT?
Le soft skills essenziali per un CIO includono capacità di leadership, comunicazione efficace, pensiero strategico e abilità nel gestire il cambiamento organizzativo.
Il CIO è un ruolo ponte tra IT e business?
Il CIO moderno funge da intermediario tra il dipartimento IT e le altre funzioni aziendali, traducendo le esigenze di business in soluzioni tecnologiche e viceversa.
Quali sono le fasi di allineamento delle strategie IT con gli obiettivi aziendali?
Il CIO deve assicurare che le iniziative IT supportino e potenzino gli obiettivi strategici dell’azienda, massimizzando il ritorno sugli investimenti tecnologici.
Con chi collabora il CIO?
La collaborazione con
e altri dirigenti è cruciale per il CIO per garantire che la tecnologia sia integrata in tutte le aree dell’azienda e supporti la visione complessiva.
Quali sfide deve affrontare un CIO?
I responsabili della funzione aziendale tecnologie dell’informazione e della comunicazione moderni devono affrontare sfide complesse come la rapida evoluzione tecnologica, la crescente minaccia alla sicurezza informatica e la necessità di innovazione continua.
Qual è l’impatto del CIO sulla competitività aziendale?
Un CIO efficace può aumentare significativamente la competitività aziendale attraverso l’implementazione strategica di tecnologie che migliorano l’efficienza e creano vantaggio competitivo.
Come evolverà il ruolo del CIO?
Il ruolo del CIO continuerà ad evolversi, con un focus crescente sull’innovazione, la trasformazione digitale e la creazione di valore attraverso la tecnologia.
Quali tendenze influenzeranno la posizione del Chief Information Officer?
Tecnologie come l’IA, il machine learning, l’edge computing , gli IIoT e la blockchain stanno ridefinendo il panorama IT e il ruolo del CIO nel guidare la loro adozione.
Come cambieranno le responsabilità del CIO?
Si prevede che il CIO assumerà un ruolo ancora più strategico, con maggiore influenza sulle decisioni di business e un focus sulla creazione di valore attraverso l’innovazione digitale.
Come diventare un CIO?
Il percorso verso la posizione di responsabile della funzione aziendale tecnologie dell’informazione e della comunicazione richiede una combinazione di esperienza tecnica, competenze manageriali e una profonda comprensione del business.
Quali sono le qualifiche ed esperienze necessarie per aspirare al ruolo di CIO?
Tipicamente, un responsabile della funzione aziendale tecnologie dell’informazione e della comunicazione ha una solida formazione in informatica o ingegneria, spesso accompagnata da un MBA, e una vasta esperienza in ruoli IT di crescente responsabilità.
Quali sono i principali consigli per professionisti IT che mirano alla posizione di Chief Information Officer?
I professionisti IT aspiranti responsabile della funzione aziendale tecnologie dell’informazione e della comunicazione dovrebbero cercare opportunità per ampliare la loro comprensione del business, sviluppare competenze di leadership e acquisire esperienza in progetti di trasformazione digitale.
Come il CIO misura il proprio successo?
Il successo di un responsabile della funzione aziendale tecnologie dell’informazione e della comunicazione può essere misurato attraverso una serie di KPI che riflettono sia l’efficacia operativa dell’IT che il suo impatto sul business.
Indicatori di performance per valutare l’efficacia del CIO
Alcuni KPI chiave includono il ROI degli investimenti IT, i tempi di implementazione dei progetti, la soddisfazione degli utenti e il contributo dell’IT alla crescita dei ricavi.
Bilanciamento tra innovazione e stabilità operativa
Un CIO di successo deve trovare il giusto equilibrio tra l’introduzione di innovazioni e il mantenimento di operazioni IT stabili e affidabili.
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