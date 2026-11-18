Ridurre l’orario a parità di stipendio, mantenendo i servizi ai cittadini e spendendo meno per coprire i posti vacanti. È il risultato descritto per il South Cambridgeshire District Council, amministrazione locale britannica che sperimenta la settimana di quattro giorni dal 2023.

Brendan Burchell, professore emerito di Scienze sociali dell’Università di Cambridge, presenta l’esperienza al convegno «Oltre lo Smart Working: tra nuove certezze e sfide emergenti», organizzato dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano.

Il confronto con le sperimentazioni italiane richiede però di distinguere gli accordi: riduzione effettiva delle ore, concentrazione dell’orario in meno giornate e utilizzo di ferie o permessi producono condizioni differenti per imprese e lavoratori.

Stesso stipendio, meno ore e obiettivi invariati

Burchell presenta il principio 100-80-100: «100-80-100 significa 100% della retribuzione, 80% dell’orario di lavoro (senza giornate allungate o compresse) e 100% della produttività», spiega il professore.

La riduzione delle ore viene accompagnata da una revisione delle modalità operative, con l’obiettivo di recuperare efficienza e mantenere invariati quantità e qualità dei servizi erogati.

Riduzione dell’orario e settimana compressa: quali sono le differenze

L’Osservatorio Smart Working distingue la riduzione delle ore a stipendio invariato dalla settimana compressa, che distribuisce lo stesso monte ore su meno giornate. Nel primo caso diminuisce il tempo complessivo richiesto al lavoratore; nel secondo cambiano la durata delle giornate e il calendario.

Come illustrato da Rita Zampieri, Senior Advisor dell’Osservatorio Smart Working, in Italia sono frequenti soluzioni ibride, che combinano elementi delle due impostazioni.

Il caso South Cambridgeshire nasce dalle difficoltà di reclutamento

L’amministrazione incontra difficoltà ad attrarre e trattenere personale in un territorio dove imprese tecnologiche e biotecnologiche offrono retribuzioni competitive. I posti vacanti aumentano il ricorso a lavoratori interinali, con costi aggiuntivi e frequenti avvicendamenti nei servizi.

Nel 2022 l’amministrazione ha quindi avviato la progettazione di un nuovo assetto organizzativo, arrivando alla sperimentazione della settimana corta all’inizio del 2023.

«Tutti i 600 dipendenti dell’organizzazione hanno dovuto ripensare il proprio lavoro in modo diverso per essere più produttivi e portare a termine le proprie mansioni in quattro giorni anziché in cinque», racconta Burchell.

Il cambiamento ha interessato le procedure quotidiane, l’organizzazione delle riunioni e la distribuzione delle responsabilità. I dipendenti sono stati incoraggiati a mettere in discussione attività e passaggi organizzativi considerati consolidati.

«È stata una sfida radicale alla normale gerarchia», osserva il professore.

I giorni liberi vengono distribuiti attraverso turnazioni fra colleghi. Gli uffici mantengono l’apertura su cinque giorni e i servizi continuativi restano coperti: la riduzione dell’orario individuale richiede quindi un coordinamento delle presenze.

Dopo 27 mesi: servizi, benessere e costi a confronto

I ricercatori confrontano i risultati precedenti e successivi all’introduzione del modello attraverso opportuni KPI.

«Su 24 KPI, 21 sono rimasti invariati o sono migliorati in modo statisticamente significativo», riferisce Burchell, illustrando i risultati dell’analisi condotta anche attraverso modelli di regressione che tenevano conto della stagionalità e degli effetti della pandemia.

Tra gli indicatori esaminati figurano i tempi di risposta ai cittadini, la gestione delle pratiche edilizie, i processi amministrativi e il turnover del personale.

Un esempio riguarda l’elaborazione dei sussidi per l’alloggio, i cui tempi medi sono passati da circa otto a cinque giorni dopo l’avvio della sperimentazione.

Per i tre indicatori peggiorati, l’analisi presentata da Burchell richiama anche fattori esterni alla sperimentazione, fra cui le conseguenze della pandemia e le difficoltà economiche delle famiglie.

Le rilevazioni sul personale indicano anche miglioramenti nel benessere e nella soddisfazione lavorativa.

Sul piano economico, il miglioramento del reclutamento riduce la necessità di coprire le posizioni vacanti con personale interinale. Le comunicazioni ufficiali dell’amministrazione e dell’Università di Salford indicano un risparmio annuo di 399.263 sterline, legato soprattutto alla copertura stabile dei posti.

Il 17 luglio 2025 il Consiglio ha approvato l’adozione permanente della settimana di quattro giorni; il 24 luglio arriva anche il sostegno del Cambridge City Council per i servizi condivisi.

Come viene applicata la settimana corta nelle aziende italiane

La mappatura dell’Osservatorio Smart Working rileva iniziative promosse dalle singole organizzazioni, con accordi e modalità applicative differenti.

Secondo Rita Zampieri, «prevale la riduzione delle ore lavorate», sebbene le modalità applicative siano spesso diverse da quelle sperimentate all’estero.

La giornata libera tende a essere fissata il venerdì e la riduzione dell’orario non corrisponde necessariamente a un’intera giornata. In diversi casi, inoltre, parte delle ore viene recuperata attraverso istituti contrattuali già disponibili, come permessi retribuiti e ferie.

Per confrontare gli accordi occorre quindi verificare quante ore vengano effettivamente eliminate a carico dell’impresa e quante siano coperte utilizzando ferie o permessi del dipendente.

Riorganizzare il lavoro per renderlo più efficiente

Gli accordi sull’orario richiedono anche di rivedere priorità, attività e relazioni fra colleghi. I focus group dell’Osservatorio mostrano come le organizzazioni affrontino questo cambiamento.

Le testimonianze raccolte descrivono l’esperienza come un «processo di apprendimento organizzativo».

La fase di avvio risulta particolarmente delicata. Occorre ridefinire le priorità, migliorare la programmazione delle attività e sviluppare meccanismi di delega e collaborazione che consentano di mantenere la continuità operativa anche quando alcuni componenti del team sono assenti.

«La settimana corta è stata definita un lavoro di squadra», ha riferisce Zampieri.

Competenze condivise e strumenti di coordinamento

Autonomia nelle decisioni e competenze condivise consentono ai colleghi di sostituirsi quando le giornate libere non coincidono. La continuità dipende quindi anche dalla distribuzione delle conoscenze all’interno del gruppo.

Anche la tecnologia assume un ruolo rilevante. Gli strumenti digitali per la collaborazione, la pianificazione e il monitoraggio delle attività contribuiscono a coordinare il lavoro e a sostenere la continuità dei processi.

Nel caso britannico, Burchell attribuisce parte dei miglioramenti a «meno riunioni, riunioni più brevi, meno procrastinazione e una migliore comunicazione».

Restano alcune criticità. I lavoratori coinvolti nei focus group italiani hanno segnalato un possibile aumento della pressione nelle fasi iniziali e il rischio che la ricerca di efficienza riduca i momenti informali di relazione.

Nei casi italiani analizzati, i ruoli autonomi e programmabili risultano più facilmente adattabili rispetto alle attività a contatto con il pubblico o soggette a reperibilità. Alcune organizzazioni prevedono anche sospensioni temporanee della settimana corta nei periodi di maggiore carico lavorativo.