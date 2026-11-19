Un agente di intelligenza artificiale può leggere correttamente una tabella e tuttavia fornire una risposta errata se interpreta in modo scorretto il significato di un indicatore. Per utilizzare efficacemente le informazioni aziendali non bastano i dati: servono definizioni condivise, relazioni esplicite, regole di calcolo chiare e controlli su qualità e accessi. Tutti questi elementi costituiscono la Data Foundation, ovvero l’insieme di dati, strumenti e regole che rende affidabili le applicazioni e ne supporta il funzionamento.

Il tema è al centro della tavola rotonda «Data Foundation first: l’architettura invisibile che abilita la scalabilità», durante il convegno «Decision First: Data e AI al servizio delle decisioni», organizzato recentemente dall’Osservatorio Data & Decision Intelligence del Politecnico di Milano.

La discussione – introdotta Irene Di Deo e coordinata da Nicola Ciani degli Osservatori Digital Innovatori – mette a confronto le esperienze di Quantexa, Natzka, Cluster Reply, Duferco e Data Reply.

Rendere le informazioni utilizzabili nelle decisioni

Le piattaforme aziendali raccolgono e organizzano le informazioni necessarie per analisi e reporting. L’introduzione dell’AI amplia le modalità di accesso ai dati e rende ancora più importante esplicitarne il contesto e il significato. Per questo, Di Deo richiama l’attenzione sul modo in cui le persone consultano le informazioni e le utilizzano nei processi decisionali quotidiani.

Catalogare i dati e definirne il significato

Secondo l’Osservatorio, cresce l’adozione di strumenti per la visualizzazione dei dati e iniziano a diffondersi applicazioni che consentono di interrogarli tramite domande in linguaggio naturale. Il livello di autonomia degli utenti dipende però anche dall’affidabilità del patrimonio informativo disponibile.

Come osserva Di Deo, «gli utenti riescono ad essere autonomi utilizzando questi strumenti soltanto nel momento in cui l’azienda garantisce una buona qualità dei dati».

Il Data Catalog descrive i dati disponibili e ne facilita l’individuazione, ma non è sufficiente a correggere errori, incoerenze o ambiguità interpretative. «Ciò che fa la differenza», sottolinea Di Deo, «è soprattutto il connubio tra il Data Catalog e la presenza di un’ontologia strutturata», capace di attribuire significati condivisi a variabili, metriche e indicatori.

Che cosa significano “margine” e “cliente attivo”

Concetti come “margine”, “fatturato” o “cliente attivo” possono assumere significati diversi a seconda della funzione aziendale che li utilizza. Per interrogare correttamente i dati è quindi necessario stabilire quale definizione adottare e quali regole di calcolo applicare. Un’ontologia formalizza questi concetti e le relazioni che li collegano, rendendoli comprensibili non solo alle persone, ma anche ai sistemi informatici.

L’Osservatorio rileva investimenti sempre più consistenti nel miglioramento della qualità dei dati, nella tracciabilità della loro origine e delle trasformazioni subite, nella gestione delle anagrafiche condivise e nelle attività di catalogazione.

In questo senso, uno strato semantico collega dati, definizioni e regole di business, consentendo di interpretare le informazioni in modo coerente. Può incorporare un’ontologia e svolge un ruolo chiave nel tradurre le richieste formulate dagli utenti in interrogazioni allineate al linguaggio e alle logiche dell’organizzazione.

Ricostruire le relazioni e guidare le interrogazioni

Gianluca Pedullà, Country Director Italy di Quantexa, e Andrea Masiero, Chief Product Officer di Natzka, affrontano due aspetti complementari della Data Foundation: il riconoscimento di persone e organizzazioni registrate in sistemi differenti e la definizione delle regole che consentono ai grandi modelli linguistici (LLM) di accedere correttamente alle informazioni aziendali.

Quantexa: ricostruire il contesto attraverso le relazioni tra dati

Pedullà porta l’esempio di una banca in cui lo stesso cliente può comparire con anagrafiche diverse, magari a causa di variazioni nella scrittura del nome o del cognome. La sfida consiste nel riconoscere che quei record appartengono alla stessa persona e nel ricostruirne i collegamenti con altri soggetti.

«La prima sfida è capire che queste tre anagrafiche fanno capo a una sola persona, e qui vediamo la fase di consolidamento», spiega Pedullà.

Mettere in relazione anagrafiche, società, conti correnti, indirizzi e transazioni consente poi di utilizzare il patrimonio informativo per finalità diverse, dall’analisi commerciale alla gestione del rischio, dalla prevenzione delle frodi alle verifiche di conformità. Come osserva Pedullà, «i dati sono gli stessi, ciò che cambia è l’interpretazione».

Per gli agenti AI che supportano operatori e consulenti bancari, queste connessioni ampliano il contesto disponibile e permettono analisi più affidabili.

Natzka: indicare fonti, significati e regole di utilizzo

Masiero osserva che il collegamento tra un modello linguistico e basi dati strutturate introduce ulteriori criticità legate alla selezione delle fonti e alla corretta interpretazione delle informazioni. Tabelle duplicate o data mart aggiornati in momenti diversi possono produrre risultati differenti se non viene specificato quale versione debba essere utilizzata.

A titolo di esempio, Masiero descrive un caso in cui il modello considera come un valore numerico da sommare una dimensione di analisi relativa al Days Sales Outstanding (DSO), l’indicatore che misura il tempo medio di incasso dei crediti commerciali. L’errore nasce dall’assenza di una descrizione esplicita del significato di quel campo.

Secondo Masiero, «nel momento in cui si collega il dato all’LLM, il dato dev’essere rappresentato ontologicamente, con il business meaning chiaramente espresso».

L’architettura proposta associa quindi alle definizioni dei dati una serie di strumenti con cui il modello può eseguire interrogazioni e operazioni specifiche. In questo contesto, il Model Context Protocol (MCP) può contribuire a standardizzare il collegamento tra l’applicazione AI e tali strumenti, mentre autorizzazioni e controlli di accesso devono essere definiti a livello implementativo.

Un ulteriore aspetto riguarda la quantità di contesto fornita al modello. Ogni LLM può elaborare solo una quantità limitata di testo, misurata in token, e un eccesso di informazioni aumenta il consumo di risorse senza necessariamente migliorare la qualità delle risposte.

Per questo Masiero mette in guardia dal rischio di costruire una «Bibbia del contesto» troppo ampia, che finirebbe per saturare la finestra di elaborazione disponibile e ridurre l’efficacia del sistema.

Componenti comuni per sviluppare più applicazioni

Emanuele Gallo, Associate Partner di Data Reply, propone un approccio che punta a condividere infrastrutture e componenti tra più progetti AI, riducendo tempi e costi necessari per sviluppare nuove applicazioni.

Una piattaforma dati e strumenti riutilizzabili

Il modello descritto da Gallo si articola su tre livelli:

Il primo comprende le funzionalità di base della piattaforma dati , tra cui gestione delle informazioni, controllo degli accessi, catalogazione e definizione delle regole di utilizzo.

, tra cui gestione delle informazioni, controllo degli accessi, catalogazione e definizione delle regole di utilizzo. Il secondo livello raccoglie componenti riutilizzabili , come modelli, connettori e basi di conoscenza già validati dall’organizzazione, evitando di ricostruire ogni volta elementi già disponibili. «Per garantire velocità, la Data Foundation dev’essere vista come una piattaforma abilitante», spiega Gallo.

, come modelli, connettori e basi di conoscenza già validati dall’organizzazione, evitando di ricostruire ogni volta elementi già disponibili. «Per garantire velocità, la Data Foundation dev’essere vista come una piattaforma abilitante», spiega Gallo. Il terzo livello riguarda la governance delle applicazioni. Gallo descrive un gateway centralizzato attraverso cui monitorare le interazioni con i modelli, applicare le policy aziendali e controllare le comunicazioni tra utenti, applicazioni e servizi AI. La stessa infrastruttura può inoltre raccogliere metriche di utilizzo, monitorare i costi operativi e mantenere la tracciabilità delle attività svolte.

L’approccio proposto prevede di costruire questi elementi in modo progressivo, parallelamente allo sviluppo dei primi casi d’uso. L’obiettivo è evitare che la realizzazione della piattaforma diventi un prerequisito per l’innovazione, creando invece una base condivisa che possa evolvere insieme alle applicazioni.

Duferco: analisi autonome con il supporto dell’IT

La possibilità di interrogare i dati in linguaggio naturale consente alle funzioni aziendali di esplorare nuove analisi senza dipendere costantemente dal dipartimento IT.

Fabio Iannello, Group Head of AI & Digital Innovation di Duferco, racconta come il gruppo stia bilanciando questa maggiore autonomia con la necessità di mantenere controllo e affidabilità delle soluzioni.

Le piattaforme dati di Duferco erano state progettate principalmente per supportare report e dashboard predefiniti. L’introduzione dell’AI genera però richieste più flessibili e spinge l’organizzazione a ripensare modalità e strumenti di accesso alle informazioni.

«Ci siamo inoltre chiesti come rendere il business più autonomo nel prendere decisioni», spiega Iannello, «fornendo strumenti di AI per interrogare i dati e sviluppare soluzioni in autonomia».

In un ambiente centralizzato, le diverse funzioni aziendali possono sperimentare applicazioni e casi d’uso nel proprio ambito operativo. Quando una soluzione dimostra un valore che va oltre le esigenze del singolo team, interviene l’IT per trasformarla in un’applicazione affidabile, manutenibile e pronta per l’utilizzo su larga scala. L’obiettivo è accelerare l’accesso alle analisi mantenendo al tempo stesso una gestione coerente delle informazioni aziendali.

Evitare la proliferazione di soluzioni isolate

Iannello richiama l’attenzione sul rischio che le diverse funzioni sviluppino strumenti indipendenti, difficili da governare e mantenere nel tempo. Una dinamica che, per certi versi, ricorda la proliferazione di fogli Excel creati autonomamente nei vari reparti e successivamente diventati difficili da controllare. L’ambiente condiviso serve proprio a evitare questa frammentazione, favorendo il riutilizzo e la supervisione delle iniziative.

Secondo Iannello, l’adozione dell’AI produce anche un cambiamento nel lavoro delle persone. Automatizzando attività ripetitive e a basso valore aggiunto, aumenta il peso delle attività decisionali e interpretative.

«Il carico cognitivo è cresciuto poiché le attività a basso valore vengono delegate all’AI e le persone sono chiamate a prendere più decisioni strategiche supportate dai dati», osserva.

Migliorare i dati mentre si sviluppano le applicazioni

Per molti relatori, la costruzione della Data Foundation non è un’attività preliminare da completare prima di avviare i progetti AI, ma un percorso che procede insieme allo sviluppo delle applicazioni.

Armando Stella, Manager Data & AI di Cluster Reply, osserva che l’intelligenza artificiale ha soprattutto il merito di rendere evidenti problemi già presenti nei sistemi informativi aziendali.

«L’intelligenza artificiale», afferma Stella, «non ha creato il problema del dato, lo ha semplicemente evidenziato».

Secondo Stella, per anni analisti e specialisti di business hanno compensato errori, duplicazioni e incoerenze attraverso verifiche e correzioni manuali. Con l’estensione dell’AI su larga scala, questi problemi rischiano però di propagarsi più rapidamente e di produrre effetti più ampi.

Utilizzare i dati senza sostituire subito i sistemi esistenti

Nel percorso di modernizzazione, Stella distingue chiaramente l’accesso ai dati dalla sostituzione delle applicazioni che li gestiscono.

«Distinguerei nettamente», spiega, «il “dismettere” dal “disaccoppiare”».

L’approccio prevede l’introduzione di uno strato di integrazione che renda disponibili le informazioni alle nuove applicazioni senza intervenire immediatamente sui sistemi di origine. In questo modo le organizzazioni possono procedere per fasi, continuando a utilizzare le piattaforme esistenti mentre costruiscono servizi e componenti riutilizzabili per i progetti futuri.

La capacità di riutilizzo rappresenta un requisito essenziale anche in prospettiva. Come osserva Stella, «un’architettura funziona se risolve un problema oggi, ma scala solo se è in grado di risolverne dieci domani».

Misurare il valore del riutilizzo

I benefici di una piattaforma condivisa sono spesso meno immediati rispetto a quelli di una singola applicazione AI. Per questo Stella invita a considerare anche quella che definisce la «tassa sul dato»: il tempo speso per riconciliare informazioni provenienti da fonti diverse, verificare report, correggere incongruenze e gestire eccezioni operative. Un costo spesso sottovalutato nelle valutazioni economiche.

Per giustificare gli investimenti, Stella propone un approccio incrementale, basato sull’identificazione di casi d’uso concreti e sull’estensione progressiva delle capacità sviluppate.

Anche Gallo sottolinea l’importanza di presentare al management risultati misurabili. «La risposta è fornire evidenze concrete», osserva, indicando tra gli indicatori più significativi costi, livelli di utilizzo, numero di utenti coinvolti e valore generato dalle iniziative.

Mentre metriche come utenti attivi e volumi di utilizzo consentono di misurare l’adozione, la valutazione del ritorno economico richiede di confrontare benefici e costi sostenuti. Un indicatore rilevante è anche il tempo necessario per sviluppare nuovi casi d’uso grazie al riutilizzo di componenti e servizi già disponibili.

Pedullà sintetizza infine uno dei rischi più frequenti nelle strategie AI: «L’errore più comune è sviluppare progetti di AI isolati, dovendo ripartire da zero per ogni nuovo caso d’uso».