Almeno 800 miliardi di righe di COBOL (COmmon Business Oriented Language), ancora in produzione a livello globale, gestiscono ogni giorno miliardi di transazioni, nei sistemi di banche e assicurazioni, nelle pubbliche amministrazioni centrali, nella sanità, nelle prenotazioni aeree, nelle fatturazioni telco, nel retail, nelle operazioni bancomat. La longevità delle applicazioni COBOL deriva dalla loro resilienza e adattabilità che consente di svolgere un ruolo vitale nel mantenimento di questi sistemi legacy. Da considerare poi che, secondo un report di Forrester del 2024, il 61% delle aziende globali utilizza il mainframe e, fra le aziende che lo usano, il 54% prevede di intensificarne l’utilizzo.
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COBOL oggi: perché il codice legacy è ancora strategico e come modernizzarlo
Dalla gestione del rischio operativo all’integrazione con l’Intelligenza Artificiale: perché la modernizzazione del COBOL non è più una scelta rimandabile, ma un percorso strategico che premia l’approccio incrementale e la salvaguardia della business logic rispetto alla rischiosa tabula rasa dei sistemi core
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