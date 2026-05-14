Intelligenza Artificiale Big Data Cybersecurity Data Center Internet4Things VitaDaCIO Agile4Executive

Attualità

COBOL oggi: perché il codice legacy è ancora strategico e come modernizzarlo

Home Software
Indirizzo copiato

Dalla gestione del rischio operativo all’integrazione con l’Intelligenza Artificiale: perché la modernizzazione del COBOL non è più una scelta rimandabile, ma un percorso strategico che premia l’approccio incrementale e la salvaguardia della business logic rispetto alla rischiosa tabula rasa dei sistemi core

Aggiornato il 14 mag 2026
Shutterstock_2357026541

Almeno 800 miliardi di righe di COBOL (COmmon Business Oriented Language), ancora in produzione a livello globale, gestiscono ogni giorno miliardi di transazioni, nei sistemi di banche e assicurazioni, nelle pubbliche amministrazioni centrali, nella sanità, nelle prenotazioni aeree, nelle fatturazioni telco, nel retail, nelle operazioni bancomat. La longevità delle applicazioni COBOL deriva dalla loro resilienza e adattabilità che consente di svolgere un ruolo vitale nel mantenimento di questi sistemi legacy. Da considerare poi che, secondo un report di Forrester del 2024, il 61% delle aziende globali utilizza il mainframe e, fra le aziende che lo usano, il 54% prevede di intensificarne l’utilizzo.

Originariamente pubblicato il 3 apr 2024
@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Foto di Elisabetta Bevilacqua
Elisabetta Bevilacqua
Sono attiva dal 1989 nel giornalismo hi-tech, dopo esperienze in uffici studi di grandi gruppi e di formazione nel settore dell’informatica e, più recentemente, di supporto alle startup. Collaboro dal 1995 con ZeroUno e attualmente mi occupo soprattutto di trasformazione digitale e Industry 4.0, open innovation e collaborazione fra imprese e startup, smart city, sicurezza informatica, nuove competenze.
Seguimi su
P
Marina Perotta
Marina Perotta è una giornalista professionista con oltre 30 anni di iscrizione all’Albo, la cui carriera riflette l’evoluzione dei media italiani: dalla divulgazione tematica alla direzione strategica di ecosistemi digitali complessi e performance-oriented.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

VITA DA CIO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • industrial ai cisco

  • RICERCHE E STUDI

    Industrial AI, è l’anno della svolta: adozione al 61% ma restano i nodi infrastrutturali

    10 Apr 2026

    di Redazione ZeroUno

    Condividi
    Apparound Point of View
  • integrazione processi di vendita

  • POINT OF VIEW

    Processi di vendita frammentati: perché serve una nuova governance digitale

    08 Apr 2026

    di Redazione ZeroUno

    Condividi
  • Kpi,Dashboard,Data,Analytics,On,Business,Laptop

  • Analisi

    Guida all'analisi dei dati per il business: valore strategico, tecniche e metodologie per la sua applicazione

    23 Mar 2026

    di Andrea Mordenti e Marina Perotta

    Condividi
  • Data cloud

  • Piattaforme as a service 

    AI Data Cloud: governance dei dati, sicurezza e automazione a servizio del business

    09 Lug 2025

    di Annalisa Casali

    Condividi