Due ore per mettersi alla prova con l’AI nello sviluppo software, lavorando a un prototipo a partire da requisiti e problemi concreti. È la sfida proposta dalla IBM tech Race, l’iniziativa promossa da IBM e coordinata da Nextwork360 che ha riunito negli IBM Studios di Milano undici importanti aziende italiane e circa sessanta partecipanti. Il format, costruito attorno alla metafora della Formula 1, ha permesso ai team IT di sperimentare direttamente IBM Bob, l’ambiente basato sull’intelligenza artificiale agentica per l’SDLC (Software Development Lifecycle), in una competizione che ha unito lavoro tecnico, collaborazione e confronto tra settori diversi.

Undici aziende in pista: un confronto tra settori e competenze

La partecipazione di imprese con organizzazioni IT, sistemi e priorità differenti è uno degli elementi che hanno caratterizzato la tech Race. Nel corso delle tre giornate si sono confrontate realtà attive nell’industria, nell’energia, nei servizi finanziari, nei servizi e nelle tecnologie digitali, con l’obiettivo condiviso di esplorare nuove modalità di lavoro nello sviluppo applicativo.

Alla “gara” hanno infatti partecipato aziende del calibro di Amplifon, Aruba, Credemtel, Gruppo Hera, Iren, Luxottica, Monte dei Paschi di Siena, Nextbrains, Prysmian, Stellantis, Webuild.

L’iniziativa è stata costruita da IBM attorno a Bob e alle competenze del proprio team Client Engineering. Nextwork360 ne ha curato il coordinamento, contribuendo al coinvolgimento delle imprese e alla gestione delle giornate di lavoro.

IBM tech Race – I protagonisti

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Dalle scuderie al pit stop: come funziona la IBM tech Race

Il riferimento alla Formula 1 ha dato forma all’intera esperienza. Le aziende si sono organizzate come scuderie, con un Team Principal e una squadra chiamata a mettere a punto la propria strategia. Gli specialisti IBM Client Engineering hanno affiancato i gruppi nel ruolo di supporto tecnico, mentre le sessioni di lavoro hanno rappresentato la parte centrale della gara. La metafora automobilistica è stata anche un richiamo al legame di IBM con Scuderia Ferrari.

Dopo il kick-off e una panoramica degli strumenti, alle 10:30 si entra nel vivo della tech Race Challenge: circa due ore di attività pratica per analizzare il problema scelto e lavorare a un prototipo con IBM Bob. Seguivano trenta minuti dedicati alla preparazione del pitch. Nel pomeriggio ciascuna squadra presentava alla giuria il percorso svolto e il risultato raggiunto, prima della valutazione e della premiazione. La gara non era impostata come una dimostrazione da osservare passivamente. I partecipanti lavoravano direttamente negli ambienti predisposti da IBM, potevano confrontarsi con i tecnici durante l’esercitazione e dovevano prendere decisioni sul perimetro del lavoro, sulle priorità e sul modo di raccontarne il valore. Il tempo limitato ha reso particolarmente visibili l’organizzazione del team e il confronto tra le competenze.

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IBM Bob e software development: quattro percorsi di sperimentazione

Il protagonista tecnologico dell’iniziativa è IBM Bob, progettato per supportare le diverse fasi del ciclo di sviluppo del software. L’impiego dell’AI comprende oggi attività che precedono e seguono la scrittura del codice, dall’interpretazione dei requisiti al testing, dalla documentazione alla manutenzione. Durante la tech Race i partecipanti hanno potuto confrontarsi con queste possibilità attraverso un ambiente di lavoro agentico.

La struttura della competizione prevedeva quattro possibili percorsi: modernizzazione di applicazioni Java, refactoring di architetture esistenti, creazione di sistemi agentici e sviluppo in modalità spec-driven, cioè guidato da specifiche verificabili. Le squadre potevano misurarsi con uno di questi ambiti e adattare la sperimentazione alle proprie esigenze, con il supporto degli esperti IBM. Nella presentazione tecnica sono stati illustrati anche gli aspetti enterprise della piattaforma: ambienti di utilizzo differenziati, regole configurabili per le operazioni degli agenti, tracciabilità delle attività e strumenti di controllo. Sono caratteristiche rilevanti quando l’intelligenza artificiale viene inserita in processi di sviluppo condivisi tra più persone, con responsabilità tecniche e organizzative precise.

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Che cosa ha restituito l’esperienza ai team IT

Dalle testimonianze raccolte nelle tre giornate emerge un dato che va oltre la velocità della prototipazione: il modo in cui IBM Bob entra nel confronto quotidiano tra requisiti, scelte tecniche e verifiche. L’interazione con la piattaforma non si è esaurita in una richiesta iniziale seguita dalla generazione di codice. I team hanno potuto formulare indicazioni, approfondirle e valutarne progressivamente i risultati.

Per Amplifon, uno degli aspetti apprezzati è stato proprio il dialogo con l’agente nella definizione dei requisiti: Bob ha aiutato a individuare punti poco chiari, permettendo alla squadra di precisare le indicazioni prima di procedere. Stellantis ha invece sottolineato l’interesse per lo sviluppo guidato dalle specifiche, con i test predisposti prima della scrittura del codice. In entrambi i casi, il contributo dell’AI ha riguardato anche il metodo di lavoro, oltre alla fase di programmazione.

Tech Race - il punto di vista di IBM

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Competenze diverse, un ambiente di lavoro condiviso

Un’altra prospettiva è emersa dall’esperienza di Credemtel, che ha utilizzato Bob anche per ragionare sulle attività con un approccio da analista applicativo. La piattaforma è stata considerata un acceleratore del lavoro, mentre ai professionisti rimangono la definizione degli obiettivi, le scelte progettuali e il controllo del risultato.

Aruba ha evidenziato, invece, le opportunità offerte da interfacce e funzionalità configurabili senza intervenire necessariamente sul codice. Questa accessibilità può favorire il contributo di figure diverse dagli sviluppatori, come chi si occupa del prodotto o dei requisiti di business, e rendere più diretto il confronto tra competenze tecniche e funzionali.

È un po’ questo l’elemento distintivo della tech Race: la possibilità per squadre aziendali diverse di sperimentare in prima persona come l’AI agentica possa affiancare il lavoro di analisi, sviluppo e verifica, mantenendo i professionisti al centro delle decisioni.

Anche i criteri di valutazione riflettevano l’impostazione della tech Race. La giuria assegnava il 40% del punteggio al valore di business e all’impatto potenziale della soluzione, il 30% alla qualità tecnica e all’esecuzione, il 20% a innovazione e creatività e il restante 10% alla chiarezza della presentazione e della demo. Il risultato tecnico veniva così considerato insieme alla capacità di collegarlo a un’esigenza aziendale.

Un format di confronto sull’adozione dell’AI nelle imprese

L’IBM tech Race ha messo insieme alcune caratteristiche raramente presenti nello stesso appuntamento: una platea di grandi aziende, un’esperienza pratica concentrata nel tempo, il coinvolgimento diretto dei team di sviluppo e la disponibilità di competenze tecniche durante la prova. Il risultato è stato un confronto sull’AI applicata al software development costruito attorno all’utilizzo effettivo della tecnologia, anziché alla sola presentazione delle sue funzionalità. Per le aziende partecipanti, il valore dell’esperienza risiede proprio nella possibilità di approfondire strumenti e metodi di lavoro attraverso un esercizio comune, mantenendo aperta la valutazione sulle applicazioni future nei propri ambienti.