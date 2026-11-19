Tre lavoratori su quattro riscontrano criticità quando utilizzano gli uffici della propria organizzazione. Mancano ambienti per concentrarsi, socializzare o lavorare in condizioni adeguate; anche gli spostamenti verso la sede pesano sull’esperienza quotidiana. Sono alcuni dei risultati della ricerca 2026 dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, presentata al convegno «Oltre lo Smart Working: tra nuove certezze e sfide emergenti».

La risposta riguarda sia la riprogettazione degli ambienti sia la possibilità di utilizzare sedi alternative. JLL, Sedus, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Poste Italiane e grenke Italia raccontano come organizzare spazi per attività diverse e distribuire la presenza sul territorio.

Gli interventi riguardano riunioni ibride, collaborazione ed energia

Secondo i dati illustrati da Giacomo Carmelo Spiccia, ricercatore dell’Osservatorio Smart Working, il 91% delle grandi imprese ha realizzato almeno un intervento sugli spazi negli ultimi tre anni oppure ha progetti in corso. La quota è del 72% nelle pubbliche amministrazioni e del 62% nelle piccole e medie imprese.

Le iniziative più diffuse riguardano l’adeguamento degli ambienti alle videoconferenze e alle riunioni ibride, la creazione di aree dedicate alla collaborazione e il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Nelle grandi organizzazioni trovano spazio anche aree per socializzare e rilassarsi. Sono meno diffusi gli interventi per la concentrazione individuale, la riservatezza e la riorganizzazione complessiva delle sedi, che figurano però tra le priorità indicate per i prossimi tre anni.

Spostamenti e mancanza di ambienti adeguati

Dalla ricerca emerge che «solo una persona su quattro (25%) non riscontra alcuna criticità lavorando in ufficio», come illustrato da Spiccia.

Il problema più frequentemente segnalato riguarda la distanza e i tempi di spostamento casa-ufficio, indicati dal 28% degli intervistati.

Seguono la mancanza di spazi dedicati alla socializzazione e al relax, evidenziata dal 25%, e l’inadeguatezza degli ambienti per il lavoro individuale e la concentrazione, segnalata dal 24%.

Le difficoltà riguardano quindi sia l’accessibilità della sede sia la disponibilità di ambienti adatti alle diverse attività.

Ambienti diversi per riunirsi e concentrarsi

Roberto De Vittori, Country Manager di Sedus, propone di progettare gli uffici in base alle attività, superando la sola suddivisione per reparti. La «topografia dell’attenzione» distingue gli ambienti secondo le esigenze di concentrazione, collaborazione e riservatezza.

«Concentrarsi non significa necessariamente isolarsi in una stanza chiusa», precisa De Vittori.

Una trattativa riservata può richiedere un ambiente acusticamente isolato, mentre per attività operative meno impegnative possono essere sufficienti postazioni protette, che consentano di mantenere un collegamento visivo con l’ambiente circostante.

Il MASE riprogetta le sedi per attività diverse

L’Activity-Based Working organizza gli ambienti in funzione del lavoro da svolgere: concentrazione individuale, riunioni, collaborazione o conversazioni riservate. Le persone utilizzano lo spazio adatto all’attività, invece di fare riferimento soltanto a una postazione assegnata.

Un esempio è rappresentato dal progetto di trasformazione delle sedi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Iside Cesarini, direttrice generale Comunicazione, Risorse Umane e Contenzioso del MASE, racconta che i lavori di riqualificazione energetica della sede storica, avviati nel 2024 e previsti fino alla fine del 2026, rendono temporaneamente indisponibili circa mille postazioni. L’amministrazione rivede quindi l’organizzazione delle presenze e del lavoro a distanza.

Su circa 900 dipendenti, secondo i dati illustrati da Cesarini, circa 800 svolgono lavoro agile.

Il progetto della nuova sede ministeriale, sviluppato con l’Agenzia del Demanio e uno studio di architettura londinese, prevede ambienti modulari, pareti fonoassorbenti riconfigurabili e sale riunioni attrezzate per la collaborazione ibrida.

Sono previsti inoltre spazi di coworking istituzionale, destinati ad accogliere personale proveniente da altre amministrazioni, sedi decentrate e organizzazioni partner.

Come valutare gli investimenti negli uffici

La riprogettazione richiede una valutazione economica. Silvia Impelluso, Head of Workplace Advisory di JLL, osserva che per le organizzazioni più piccole può essere difficile stimare benefici e tempi di recupero dell’investimento.

A investimenti iniziali, affitti e gestione degli immobili, Impelluso propone di affiancare indicatori sull’esperienza lavorativa: soddisfazione, coinvolgimento, assenteismo e utilizzo effettivo degli ambienti.

«Bisogna chiedersi quanto costi all’azienda mantenere l’inefficienza di spazi obsoleti», osserva.

Provare i nuovi ambienti prima di estenderli

JLL suggerisce di partire da un progetto pilota su un piano o una singola sede. Osservare l’utilizzo degli ambienti e raccogliere i riscontri dei dipendenti permette di correggere il progetto prima di estenderlo. Questionari e gruppi di lavoro aiutano inoltre a individuare le necessità delle persone già durante la progettazione.

Altre sedi e coworking ampliano le possibilità di scelta

La sede abituale può essere affiancata da altri uffici aziendali e spazi condivisi. Queste soluzioni permettono di organizzare la presenza sul territorio e possono ridurre gli spostamenti dei dipendenti.

Secondo l’Osservatorio, il 60% delle grandi imprese offre ai dipendenti la possibilità di utilizzare altri hub o sedi aziendali. La quota è del 13% sia nelle PMI sia nelle pubbliche amministrazioni.

Il 36% delle grandi imprese mette inoltre a disposizione spazi di coworking, con una diffusione più contenuta nelle altre categorie organizzative.

Tra i settori più propensi ad adottare queste soluzioni figurano ICT, media, telecomunicazioni, finanza e consulenza.

Tra gli utilizzatori di hub e coworking intervistati, il 50% indica come beneficio la collaborazione in presenza con i colleghi e una quota uguale l’accesso a servizi professionali.

Il 22% segnala come beneficio la riduzione dei tempi di viaggio rispetto alla sede centrale. Emergono inoltre vantaggi legati al networking e alla possibilità di utilizzare ambienti diversi in funzione delle attività da svolgere.

Poste e grenke, due modelli di presenza sul territorio

Poste Italiane utilizza il proprio patrimonio immobiliare per sviluppare «Spazi per l’Italia», una rete di coworking e uffici flessibili. Davide Ambrogi, responsabile del progetto, ne illustra la distribuzione territoriale:

«Dei 250 spazi previsti dal piano, ben 82 sono localizzati in Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti», ha spiegato Ambrogi.

Alla data del convegno, Ambrogi indica oltre 110 spazi aperti e 200 completati.

Il progetto si rivolge a lavoratori individuali, PMI, startup e grandi imprese interessate a utilizzare sedi flessibili senza assumere gli oneri immobiliari e gestionali di una struttura tradizionale.

Grenke Italia affronta il tema sostituendo progressivamente le filiali con spazi di coworking convenzionati. Fabiana Carioli, People Experience Director, descrive la revisione della rete di 18 filiali e il ruolo della relazione con i partner.

«La prossimità è data dalle competenze e dalla relazione, non dai muri dell’ufficio», spiega Carioli.

Il percorso parte da un progetto pilota a Bari. I dipendenti partecipano alla scelta degli spazi, secondo i criteri aziendali di sicurezza fisica e informatica. La piattaforma NOTONLYDESK permette di accedere ai coworking convenzionati e prenotare le postazioni.

Secondo Carioli, il nuovo modello mette a disposizione 25 luoghi di lavoro flessibili, oltre alla possibilità di utilizzare ulteriori punti d’appoggio sul territorio. Carioli sottolinea il compito dei responsabili nell’applicare le regole in modo coerente e organizzare occasioni di incontro, utili anche a trasmettere conoscenze ed esperienze tra colleghi.

Verificare nel tempo come vengono utilizzati gli spazi

Impelluso invita a considerare esigenze diverse già nella progettazione, comprese quelle delle persone neurodivergenti, per esempio nella gestione di rumori e stimoli ambientali.

I sistemi di monitoraggio ambientale possono fornire informazioni utili per regolare le condizioni degli edifici. De Vittori invita inoltre a valutare come l’introduzione dell’intelligenza artificiale possa modificare le attività e gli ambienti necessari per svolgerle.

Cesarini richiama anche le differenze che osserva tra generazioni: alcuni lavoratori privilegiano la libertà di scegliere il luogo, mentre altri attribuiscono alla sede un maggiore valore relazionale e di appartenenza.

Carioli propone un «monitoraggio continuo»: verificare periodicamente quali ambienti vengono utilizzati, per quali attività e con quali difficoltà, aggiornando le scelte insieme all’organizzazione del lavoro.