In Italia cresce la spesa per gestire e analizzare i dati, mentre resta limitato il numero di grandi imprese che li utilizza sistematicamente nei processi decisionali.
Nel 2026 il mercato Data Management & Analytics raggiunge 5,07 miliardi di euro, con un aumento del 24%. Solo il 18% delle grandi organizzazioni soddisfa contemporaneamente i tre criteri di Decision Intelligence individuati dall’Osservatorio Data & Decision Intelligence del Politecnico di Milano: progetti di analisi avanzata, mappatura dei processi decisionali e definizioni strutturate delle informazioni.
I risultati della ricerca 2026 sono stati presentati al convegno «Decision First: Data e AI al servizio delle decisioni».
Carlo Vercellis, responsabile scientifico dell’Osservatorio, e Alessandro Piva, responsabile della ricerca, illustrano investimenti, strategie e competenze necessarie per integrare le analisi nelle scelte aziendali.
Indice degli argomenti
Gestione e analisi dei dati, spesa in crescita del 24%
Nel 2026 la spesa italiana per tecnologie e servizi di gestione e analisi dei dati raggiunge 5,07 miliardi di euro, il 24% in più rispetto al 2025.
L’espansione interessa le diverse componenti tecnologiche, dalla Business Intelligence alle infrastrutture, fino alle applicazioni più recenti di intelligenza artificiale generativa.
«Gli investimenti in Analytics, Advanced Analytics, AI e Data Management continuano a crescere», osserva Vercellis durante la presentazione, sottolineando come le imprese continuino a considerare queste tecnologie una priorità strategica.
Grandi imprese protagoniste degli investimenti
Le grandi imprese, con 250-999 addetti, e le grandissime, con almeno 1.000, rappresentano complessivamente il 75% del mercato. La quota restante riguarda piccole e medie imprese, microimprese e pubblica amministrazione.
Sono soprattutto le aziende tra 250 e 999 addetti ad accelerare gli investimenti: la loro spesa cresce del 32%, rispetto al 27% dell’anno precedente. Nelle organizzazioni con almeno 1.000 dipendenti, invece, l’incremento raggiunge il 19%, contro il 12% registrato nel 2025.
Vercellis ricondude parte di questa accelerazione alla crescente standardizzazione delle piattaforme disponibili sul mercato, che riduce la necessità di sviluppare internamente soluzioni personalizzate particolarmente costose.
L’AI generativa cresce del 46%, ma pesa il 6% della spesa
Le soluzioni di intelligenza artificiale generativa registrano l’aumento più elevato: +46% rispetto al 2025. Rappresentano però ancora il 6% degli investimenti nel mercato analizzato.
Business Intelligence e Data Science registrano un aumento degli investimenti del 24%, percentuale che caratterizza anche la componente infrastrutturale.
Gli investimenti in gestione e architettura dei dati crescono del 20%. Anche con la diffusione delle interfacce conversazionali, restano necessari strumenti per organizzare, aggiornare e controllare le informazioni utilizzate dai modelli.
Secondo Vercellis, infatti, la diffusione dell’AI rende ancora più importante la disponibilità di informazioni affidabili e di regole di business condivise.
Il professore richiama il rischio di «generare risposte convincenti ma errate», una possibilità che assume particolare rilevanza quando gli output dei sistemi vengono impiegati a supporto di decisioni aziendali.
Progetti diffusi, integrazione nei processi ancora limitata
Il 78% delle grandi organizzazioni ha avviato progetti di Advanced Analytics, ossia analisi avanzate dei dati. Il 18% combina questa attività con la mappatura dei processi decisionali e un’ontologia strutturata: un modello esplicito dei concetti aziendali, delle loro definizioni e relazioni.
È questa combinazione che identifica, nella ricerca, un approccio strutturato di Decision Intelligence.
Vercellis introduce la distinzione con una domanda alla platea: «secondo voi oggi le imprese prendono decisioni migliori rispetto a 5 o 10 anni fa?».
Per il ricercatore, la disponibilità di strumenti e capacità di calcolo va accompagnata da una revisione di come vengono compiute le scelte.
Mappare le decisioni e definirne le regole
Piva distingue due attività. Il 27% delle grandi organizzazioni ha mappato i processi decisionali e di coordinamento con indicatori di performance e strumenti di monitoraggio. Il 44% ha individuato decisioni critiche o ad alto impatto e ne ha integrato le regole negli applicativi aziendali.
Come osserva Piva, «le decisioni non vengono quindi collegate a una revisione strutturata del modo di operare dell’organizzazione».
Piva indica nell’introduzione di nuovi sistemi analitici e agenti AI un’occasione per chiarire responsabilità, indicatori e passaggi del processo.
Ontologie dei dati e qualità dell’informazione
Il 31% delle grandi imprese dispone di un’ontologia strutturata, che esplicita definizioni e relazioni tra le informazioni utilizzate dalle diverse funzioni.
Sul piano della qualità, il 16% delle imprese intervistate giudica elevata quella del proprio patrimonio informativo.
Piva segnala un’associazione tra la presenza di ontologie e una migliore qualità dichiarata delle informazioni.
Per le applicazioni generative, definizioni ambigue possono tradursi in analisi errate: il sistema può interpretare male un indicatore anche quando i valori disponibili sono corretti. Rendere esplicite le regole di interpretazione contribuisce quindi all’affidabilità delle risposte.
Una strategia formalizzata nel 48% delle grandi imprese
Nel 2026 il 48% delle grandi imprese ha formalizzato una strategia dei dati, undici punti percentuali in più rispetto al 2025. Piva interpreta il risultato come un segnale di maggiore attenzione del management al loro utilizzo.
La formalizzazione della strategia comporta la definizione di obiettivi, responsabilità e iniziative di lungo periodo, con il coinvolgimento delle funzioni che producono, gestiscono e utilizzano le informazioni.
Chi guida la strategia e coordina le iniziative
Tra le imprese che hanno formalizzato una strategia dei dati, il 57% ne affida la responsabilità a una figura di vertice.
Il coordinamento diventa importante anche perché gli strumenti consentono a più utenti di sviluppare analisi e piccole applicazioni.
Piva sottolinea come «l’evoluzione tecnologica e la democratizzazione di vari tool permettono infatti ai singoli utenti di sviluppare autonomamente piccoli strumenti di supporto decisionale».
Per evitare iniziative isolate e definizioni incoerenti, l’autonomia delle funzioni deve essere accompagnata da regole comuni e responsabilità di coordinamento.
Per Piva, la strategia deve tradursi in processi documentati e responsabilità operative: la sua formalizzazione è un punto di partenza, da verificare nell’utilizzo quotidiano delle informazioni.
PMI, strumenti avanzati e competenze restano poco diffusi
Nel segmento PMI, il 25% dispone di strumenti avanzati per la gestione e l’integrazione dei dati, con una crescita di quattro punti percentuali rispetto al 2025.
Meno di due PMI su dieci dichiarano di avere figure specializzate nell’analisi o nell’ingegneria dei dati, come Data Analyst e Data Engineer.
La situazione migliora considerando le sole medie imprese più strutturate, dove l’adozione di soluzioni integrate raggiunge il 60% e la presenza di professionisti specializzati arriva al 31%.
Come vengono utilizzate le informazioni nelle scelte
Nelle PMI, il 30% decide principalmente sulla base dell’esperienza o di considerazioni qualitative e un altro 30% utilizza i dati solo occasionalmente. Il 29% li impiega regolarmente per monitorare obiettivi e orientare le scelte; il 9% simula scenari e il 2% automatizza azioni operative sulla base delle analisi.
L’utilizzo individuale degli strumenti generativi
Piva segnala nelle PMI una distanza tra l’utilizzo individuale di strumenti generativi e la loro integrazione nei processi aziendali. Quando le applicazioni vengono impiegate senza approvazione o al di fuori delle regole interne, si parla di Shadow AI.
Il problema riguarda la possibilità di controllare quali informazioni vengano condivise, verificare i risultati e ricondurre le iniziative a responsabilità definite.
Partire dalle scelte che si vogliono migliorare
Il nuovo nome dell’Osservatorio, Data & Decision Intelligence, esplicita l’attenzione al modo in cui analisi e informazioni entrano nelle decisioni.
Durante l’apertura del convegno, Carlo Vercellis spiega la scelta indicando la necessità di «partire dalle reali esigenze di business, dai business need e dai business pain».
Il percorso parte quindi dalla decisione da migliorare: occorre individuare le informazioni necessarie, stabilire chi le utilizza e misurare i risultati del processo.
Piva conclude sottolineando che «i processi rimangono il punto debole della trasformazione, complice la forte accelerazione tecnologica in atto».
FAQ: Intelligenza Artificiale
Che cos’è l’intelligenza artificiale?
L’intelligenza artificiale è la disciplina che studia la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di sistemi hardware e software dotati di capacità caratteristiche dell’uomo, come ragionamento, apprendimento, pianificazione e adattamento. Si tratta di un ramo della computer science che studia lo sviluppo di sistemi in grado di emulare le capacità cognitive umane, permettendo alle macchine di apprendere dall’esperienza, adattarsi a nuovi input e svolgere compiti che tradizionalmente richiedono l’intelligenza umana. L’AI non ha una definizione univoca e condivisa, poiché comprende un ampio spettro di discipline, dalla neurologia all’informatica, dalla neurobiologia alla matematica.
Quali sono le principali tecniche di apprendimento nell’intelligenza artificiale?
Le principali tecniche di apprendimento nell’intelligenza artificiale si suddividono in tre approcci fondamentali: l’apprendimento supervisionato, l’apprendimento non supervisionato e l’apprendimento per rinforzo. Nell’apprendimento supervisionato, l’algoritmo viene addestrato su un dataset etichettato per prevedere output corretti. L’apprendimento non supervisionato lavora su dati non etichettati per scoprire pattern o strutture intrinseche. L’apprendimento per rinforzo permette a un agente di imparare a prendere decisioni interagendo con un ambiente e ricevendo feedback sotto forma di ricompense o penalità. A questi si aggiunge il deep learning, una sottocategoria del machine learning che utilizza reti neurali artificiali con molti strati per modellare ed estrarre caratteristiche complesse dai dati.
Come è nata e si è evoluta l’intelligenza artificiale nel corso della storia?
L’intelligenza artificiale ha radici che risalgono al XVII secolo, quando furono costruite le prime macchine in grado di effettuare calcoli automatici da Blaise Pascal e Gottfried Wilhelm von Leibniz. Tuttavia, è nel 1943 che la gestazione dell’AI si avvicina al termine con il lavoro del neurofisiologo Warren Sturgis McCulloch e del matematico Walter Harry Pitts, che teorizzarono come semplici neuroni potessero essere combinati per calcolare operazioni logiche elementari. La locuzione “intelligenza artificiale” venne utilizzata per la prima volta nel 1955 dai matematici e informatici John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon, in preparazione della conferenza di Dartmouth del 1956, considerata la vera “sala parto” dell’intelligenza artificiale. Dopo un periodo di grandi aspettative (1950-1965), l’AI attraversò una fase di difficoltà negli anni ’60, per poi rinascere negli anni ’80 grazie agli studi di Jay McClelland e David Rumelhart sul connessionismo e le reti neurali. Oggi, l’evoluzione delle nanotecnologie e lo sviluppo di algoritmi sempre più sofisticati hanno portato a una nuova generazione di AI capace di apprendimento autonomo e analisi complesse.
Qual è la differenza tra intelligenza artificiale debole e intelligenza artificiale forte?
La differenza tra intelligenza artificiale debole (weak AI) e forte (strong AI) rappresenta una distinzione fondamentale nel campo dell’AI. L’intelligenza artificiale debole agisce e pensa simulando di essere intelligente, ma non lo è realmente. Essa risponde a problemi sulla base di regole conosciute, confrontando casi simili ed elaborando soluzioni razionali senza una vera comprensione. Si occupa essenzialmente di problem solving, simulando il comportamento umano senza comprendere totalmente i processi cognitivi. L’intelligenza artificiale forte, invece, possiede capacità cognitive non distinguibili da quelle umane. Include i “sistemi esperti” che riproducono prestazioni e conoscenze di persone esperte in un determinato ambito, utilizzando un motore inferenziale che, come la mente umana, passa da una proposizione assunta come vera a una seconda proposizione con logiche deduttive o induttive. La caratteristica distintiva di questi sistemi è l’analisi del linguaggio per comprenderne il significato, elemento essenziale per una vera intelligenza.
Quali sono le applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale nel mondo aziendale?
L’intelligenza artificiale trova numerose applicazioni pratiche nel mondo aziendale, trasformando processi e strategie. Nel settore finanziario, l’AI viene utilizzata per personalizzare tassi di interesse, rilevare frodi e migliorare i servizi finanziari attraverso l’analisi dei dati sulle abitudini di rimborso e altri comportamenti dei clienti. Nel marketing e nelle vendite, le tecnologie cognitive aiutano a ottenere una comprensione a 360 gradi dei clienti, prevedendo le loro esigenze e migliorando la loro esperienza, portando a un migliore ingaggio e strategie più efficaci. Nell’industria manifatturiera, l’AI viene implementata per la manutenzione predittiva, consentendo di prevedere guasti e anomalie prima che si verifichino, riducendo i tempi di inattività e migliorando l’efficienza operativa. Altre applicazioni includono l’automazione di processi, l’ottimizzazione della supply chain, il supporto decisionale basato sui dati e il miglioramento della sicurezza informatica.
Come funziona il machine learning e quale relazione ha con l’intelligenza artificiale?
Il machine learning è un sottogruppo dell’intelligenza artificiale che conferisce alle macchine la capacità di ricevere dati e modificare gli algoritmi man mano che acquisiscono più informazioni su ciò che stanno elaborando. Si tratta di sistemi di apprendimento automatico che permettono alle macchine di adattarsi e migliorarsi senza necessità di riprogrammazione da parte dell’uomo. Il machine learning automatizza la costruzione di modelli analitici, utilizzando reti neurali, modelli statistici e ricerche operative per trovare informazioni nascoste nei dati e rispondere a nuovi input esterni. Può essere implementato attraverso diversi approcci, come l’apprendimento supervisionato, non supervisionato e per rinforzo. Un esempio classico di machine learning è un sistema di visione artificiale capace di riconoscere oggetti ripresi da una videocamera: l’algoritmo distingue tra animali, persone e cose, memorizzando nuove situazioni che arricchiscono la sua conoscenza. Il machine learning rappresenta il metodo che “allena” l’AI, consentendole di sviluppare capacità sempre più sofisticate di analisi e decisione.
Quali sono le tecnologie hardware che supportano lo sviluppo dell’intelligenza artificiale?
Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è supportato da diverse tecnologie hardware avanzate. Le GPU (Graphic Processing Unit), originariamente create per elaborare informazioni grafiche nei videogiochi, sono diventate fondamentali per l’AI grazie alla loro capacità di eseguire calcoli in parallelo, a differenza delle CPU che lavorano in modo seriale. Le TPU (Tensor Processing Unit), sviluppate da Google, sono circuiti specificamente progettati per operazioni di machine learning ad alto carico di lavoro, in particolare per ridurre il tempo dedicato alla fase inferenziale. Le ReRAM (memorie resistive ad accesso casuale) possono immagazzinare fino a 1 terabyte di dati in chip delle dimensioni di un francobollo, sono non volatili e consumano pochissima energia, rendendole ideali per costruire reti neurali. I computer quantistici rappresentano un’altra frontiera, operando secondo la logica quantistica che consente calcoli esponenzialmente più potenti rispetto ai computer tradizionali. Infine, i chip neuromorfici simulano il funzionamento del cervello umano, utilizzando una logica di funzionamento analogica che si attiva in maniera differente a seconda del gradiente di segnale scambiato tra le unità.
Quali sono i principali rischi e sfide etiche legati all’intelligenza artificiale?
L’intelligenza artificiale presenta numerosi rischi e sfide etiche che devono essere attentamente considerati. Tra questi, la sicurezza informatica è particolarmente critica: l’AI può essere utilizzata per creare attacchi più sofisticati, come il phishing personalizzato o la manipolazione di sistemi di sicurezza, e le stesse tecnologie AI possono essere vulnerabili ad attacchi che compromettono la loro integrità. Un altro rischio significativo è rappresentato dalle allucinazioni, ovvero la generazione di risposte false o imprecise presentate come fatti plausibili, che possono avere conseguenze gravi in settori come la sanità o la finanza. Vi sono poi preoccupazioni riguardo alla privacy dei dati, alla possibilità di bias e discriminazione nei sistemi AI, e all’impatto sull’occupazione. Questioni etiche emergono anche nel contesto delle auto autonome, come evidenziato dall’esperimento “The Moral Machine” che ha esplorato le scelte morali che un’auto a guida autonoma dovrebbe compiere in situazioni di emergenza, rivelando differenze culturali significative nelle preferenze etiche.
Come sta cambiando il ruolo del CIO con l’avvento dell’intelligenza artificiale?
Il ruolo del Chief Information Officer (CIO) sta subendo una profonda trasformazione con l’avvento dell’intelligenza artificiale. I CIO sono passati da gestori di sistemi IT a leader strategici che guidano l’innovazione e la trasformazione digitale all’interno delle loro organizzazioni. Sono ora responsabili di sviluppare strategie per integrare efficacemente l’AI nei processi aziendali, ottimizzando operazioni e riducendo costi attraverso l’automazione e l’analisi dei dati. I CIO devono garantire che i dati aziendali siano gestiti in modo sicuro e conforme alle normative sulla privacy, mentre implementano soluzioni AI che possono aiutare a identificare e mitigare le minacce alla sicurezza informatica. Devono anche pianificare e facilitare la formazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per preparare il personale a lavorare con le tecnologie AI. La loro responsabilità si estende alla valutazione e alla scelta delle giuste piattaforme e infrastrutture per supportare soluzioni AI, considerando aspetti come scalabilità, interoperabilità e costi. Il CIO moderno deve gestire il cambiamento organizzativo che l’introduzione dell’AI comporta, affrontando le preoccupazioni dei dipendenti e promuovendo una cultura aziendale orientata all’innovazione.
Qual è la differenza tra intelligenza artificiale e intelligenza umana?
La differenza fondamentale tra intelligenza artificiale e intelligenza umana risiede nella capacità di creare valore in un sistema aperto e infinito. Mentre l’intelligenza artificiale opera in un sistema chiuso di valori già definiti, l’intelligenza umana si confronta con l’esperienza e con l’infinita variabilità del mondo. L’AI utilizza algoritmi basati sulle probabilità che possono intercettare il rapporto causa/effetto senza realmente comprenderlo, trasformando l’informazione in conoscenza attraverso modelli matematici. Al contrario, l’intelligenza umana è in grado di utilizzare l’invenzione e la fantasia per osservare il mondo in modi nuovi e inaspettati, esplorando possibilità che le macchine, con i loro algoritmi predefiniti, non possono concepire. Il linguaggio naturale utilizzato dalle macchine è efficiente nel trattare grandi volumi di dati, ma manca della profondità semantica e della capacità di innovare che caratterizza il linguaggio umano. Mentre l’AI può facilitare e ottimizzare molti aspetti della nostra vita, è l’intelligenza umana che mantiene la chiave dell’innovazione dirompente, capace di vedere oltre l’ovvio e di creare valore in modi che sfidano le convenzioni.
Partecipa alla community