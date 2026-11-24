In Italia cresce la spesa per gestire e analizzare i dati, mentre resta limitato il numero di grandi imprese che li utilizza sistematicamente nei processi decisionali.

Nel 2026 il mercato Data Management & Analytics raggiunge 5,07 miliardi di euro, con un aumento del 24%. Solo il 18% delle grandi organizzazioni soddisfa contemporaneamente i tre criteri di Decision Intelligence individuati dall’Osservatorio Data & Decision Intelligence del Politecnico di Milano: progetti di analisi avanzata, mappatura dei processi decisionali e definizioni strutturate delle informazioni.

I risultati della ricerca 2026 sono stati presentati al convegno «Decision First: Data e AI al servizio delle decisioni».

Carlo Vercellis, responsabile scientifico dell’Osservatorio, e Alessandro Piva, responsabile della ricerca, illustrano investimenti, strategie e competenze necessarie per integrare le analisi nelle scelte aziendali.

Gestione e analisi dei dati, spesa in crescita del 24%

Nel 2026 la spesa italiana per tecnologie e servizi di gestione e analisi dei dati raggiunge 5,07 miliardi di euro, il 24% in più rispetto al 2025.

L’espansione interessa le diverse componenti tecnologiche, dalla Business Intelligence alle infrastrutture, fino alle applicazioni più recenti di intelligenza artificiale generativa.

«Gli investimenti in Analytics, Advanced Analytics, AI e Data Management continuano a crescere», osserva Vercellis durante la presentazione, sottolineando come le imprese continuino a considerare queste tecnologie una priorità strategica.

Grandi imprese protagoniste degli investimenti

Le grandi imprese, con 250-999 addetti, e le grandissime, con almeno 1.000, rappresentano complessivamente il 75% del mercato. La quota restante riguarda piccole e medie imprese, microimprese e pubblica amministrazione.

Sono soprattutto le aziende tra 250 e 999 addetti ad accelerare gli investimenti: la loro spesa cresce del 32%, rispetto al 27% dell’anno precedente. Nelle organizzazioni con almeno 1.000 dipendenti, invece, l’incremento raggiunge il 19%, contro il 12% registrato nel 2025.

Vercellis ricondude parte di questa accelerazione alla crescente standardizzazione delle piattaforme disponibili sul mercato, che riduce la necessità di sviluppare internamente soluzioni personalizzate particolarmente costose.

L’AI generativa cresce del 46%, ma pesa il 6% della spesa

Le soluzioni di intelligenza artificiale generativa registrano l’aumento più elevato: +46% rispetto al 2025. Rappresentano però ancora il 6% degli investimenti nel mercato analizzato.

Business Intelligence e Data Science registrano un aumento degli investimenti del 24%, percentuale che caratterizza anche la componente infrastrutturale.

Gli investimenti in gestione e architettura dei dati crescono del 20%. Anche con la diffusione delle interfacce conversazionali, restano necessari strumenti per organizzare, aggiornare e controllare le informazioni utilizzate dai modelli.

Secondo Vercellis, infatti, la diffusione dell’AI rende ancora più importante la disponibilità di informazioni affidabili e di regole di business condivise.

Il professore richiama il rischio di «generare risposte convincenti ma errate», una possibilità che assume particolare rilevanza quando gli output dei sistemi vengono impiegati a supporto di decisioni aziendali.

Progetti diffusi, integrazione nei processi ancora limitata

Il 78% delle grandi organizzazioni ha avviato progetti di Advanced Analytics, ossia analisi avanzate dei dati. Il 18% combina questa attività con la mappatura dei processi decisionali e un’ontologia strutturata: un modello esplicito dei concetti aziendali, delle loro definizioni e relazioni.

È questa combinazione che identifica, nella ricerca, un approccio strutturato di Decision Intelligence.

Vercellis introduce la distinzione con una domanda alla platea: «secondo voi oggi le imprese prendono decisioni migliori rispetto a 5 o 10 anni fa?».

Per il ricercatore, la disponibilità di strumenti e capacità di calcolo va accompagnata da una revisione di come vengono compiute le scelte.

Mappare le decisioni e definirne le regole

Piva distingue due attività. Il 27% delle grandi organizzazioni ha mappato i processi decisionali e di coordinamento con indicatori di performance e strumenti di monitoraggio. Il 44% ha individuato decisioni critiche o ad alto impatto e ne ha integrato le regole negli applicativi aziendali.

Come osserva Piva, «le decisioni non vengono quindi collegate a una revisione strutturata del modo di operare dell’organizzazione».

Piva indica nell’introduzione di nuovi sistemi analitici e agenti AI un’occasione per chiarire responsabilità, indicatori e passaggi del processo.

Ontologie dei dati e qualità dell’informazione

Il 31% delle grandi imprese dispone di un’ontologia strutturata, che esplicita definizioni e relazioni tra le informazioni utilizzate dalle diverse funzioni.

Sul piano della qualità, il 16% delle imprese intervistate giudica elevata quella del proprio patrimonio informativo.

Piva segnala un’associazione tra la presenza di ontologie e una migliore qualità dichiarata delle informazioni.

Per le applicazioni generative, definizioni ambigue possono tradursi in analisi errate: il sistema può interpretare male un indicatore anche quando i valori disponibili sono corretti. Rendere esplicite le regole di interpretazione contribuisce quindi all’affidabilità delle risposte.

Una strategia formalizzata nel 48% delle grandi imprese

Nel 2026 il 48% delle grandi imprese ha formalizzato una strategia dei dati, undici punti percentuali in più rispetto al 2025. Piva interpreta il risultato come un segnale di maggiore attenzione del management al loro utilizzo.

La formalizzazione della strategia comporta la definizione di obiettivi, responsabilità e iniziative di lungo periodo, con il coinvolgimento delle funzioni che producono, gestiscono e utilizzano le informazioni.

Chi guida la strategia e coordina le iniziative

Tra le imprese che hanno formalizzato una strategia dei dati, il 57% ne affida la responsabilità a una figura di vertice.

Il coordinamento diventa importante anche perché gli strumenti consentono a più utenti di sviluppare analisi e piccole applicazioni.

Piva sottolinea come «l’evoluzione tecnologica e la democratizzazione di vari tool permettono infatti ai singoli utenti di sviluppare autonomamente piccoli strumenti di supporto decisionale».

Per evitare iniziative isolate e definizioni incoerenti, l’autonomia delle funzioni deve essere accompagnata da regole comuni e responsabilità di coordinamento.

Per Piva, la strategia deve tradursi in processi documentati e responsabilità operative: la sua formalizzazione è un punto di partenza, da verificare nell’utilizzo quotidiano delle informazioni.

PMI, strumenti avanzati e competenze restano poco diffusi

Nel segmento PMI, il 25% dispone di strumenti avanzati per la gestione e l’integrazione dei dati, con una crescita di quattro punti percentuali rispetto al 2025.

Meno di due PMI su dieci dichiarano di avere figure specializzate nell’analisi o nell’ingegneria dei dati, come Data Analyst e Data Engineer.

La situazione migliora considerando le sole medie imprese più strutturate, dove l’adozione di soluzioni integrate raggiunge il 60% e la presenza di professionisti specializzati arriva al 31%.

Come vengono utilizzate le informazioni nelle scelte

Nelle PMI, il 30% decide principalmente sulla base dell’esperienza o di considerazioni qualitative e un altro 30% utilizza i dati solo occasionalmente. Il 29% li impiega regolarmente per monitorare obiettivi e orientare le scelte; il 9% simula scenari e il 2% automatizza azioni operative sulla base delle analisi.

L’utilizzo individuale degli strumenti generativi

Piva segnala nelle PMI una distanza tra l’utilizzo individuale di strumenti generativi e la loro integrazione nei processi aziendali. Quando le applicazioni vengono impiegate senza approvazione o al di fuori delle regole interne, si parla di Shadow AI.

Il problema riguarda la possibilità di controllare quali informazioni vengano condivise, verificare i risultati e ricondurre le iniziative a responsabilità definite.

Partire dalle scelte che si vogliono migliorare

Il nuovo nome dell’Osservatorio, Data & Decision Intelligence, esplicita l’attenzione al modo in cui analisi e informazioni entrano nelle decisioni.

Durante l’apertura del convegno, Carlo Vercellis spiega la scelta indicando la necessità di «partire dalle reali esigenze di business, dai business need e dai business pain».

Il percorso parte quindi dalla decisione da migliorare: occorre individuare le informazioni necessarie, stabilire chi le utilizza e misurare i risultati del processo.

Piva conclude sottolineando che «i processi rimangono il punto debole della trasformazione, complice la forte accelerazione tecnologica in atto».