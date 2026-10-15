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Sviluppo agentico e sovranità digitale: la visione di adesso.it

Sviluppo agentico e sovranità digitale: la visione di adesso.it | Francesco Micotti
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Come cambia il lavoro quando gli agenti AI scrivono il codice? Per Francesco Micotti, CEO di adesso.it, servono coraggio, sperimentazione e capacità di decidere anche con poche informazioni. La trasformazione coinvolge gli sviluppatori e il rapporto con i clienti, per preservare qualità del software, affidabilità e valore per il business

Pubblicato il 15 ott 2026
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In questa intervista scopriamo:

• Come lo sviluppo agentico sposta il lavoro degli sviluppatori verso la definizione del contesto, delle regole e dei flussi di lavoro, oltre alla verifica dei risultati.

• Perché la velocità di realizzazione rende ancora più importante il coinvolgimento del cliente e la chiarezza degli obiettivi.

• Come conciliare l’impiego dei modelli globali con un percorso verso la sovranità digitale, scegliendo le soluzioni in base a prestazioni, costi e riservatezza dei dati.

adesso.it affianca le aziende progetto per progetto, per integrare l’intelligenza artificiale nei processi di sviluppo e costruire un percorso concreto verso una maggiore autonomia tecnologica.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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