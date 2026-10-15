In questa intervista scopriamo:
• Come lo sviluppo agentico sposta il lavoro degli sviluppatori verso la definizione del contesto, delle regole e dei flussi di lavoro, oltre alla verifica dei risultati.
• Perché la velocità di realizzazione rende ancora più importante il coinvolgimento del cliente e la chiarezza degli obiettivi.
• Come conciliare l’impiego dei modelli globali con un percorso verso la sovranità digitale, scegliendo le soluzioni in base a prestazioni, costi e riservatezza dei dati.
adesso.it affianca le aziende progetto per progetto, per integrare l’intelligenza artificiale nei processi di sviluppo e costruire un percorso concreto verso una maggiore autonomia tecnologica.
Partecipa alla community