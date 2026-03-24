Intelligenza Artificiale Big Data Cybersecurity Data Center Internet4Things VitaDaCIO Agile4Executive

CIO & Management

8 modelli operativi da considerare per una pianificazione IT efficace

Home CIO & Innovation
Indirizzo copiato

Dai piani IT condensati in una pagina al modello che svela i KPI per convincere il CFO ad allocare più budget all’IT. Una selezione di template pronti all’uso che aiutano ad allineare tecnologia e business e alcuni esempi pratici di successo

Pubblicato il 24 mar 2026
IT strategy checklist
Credits: Shutterstock

Per molte organizzazioni, l’IT è ormai il punto di equilibrio tra continuità operativa, crescita e capacità di reagire ai cambiamenti del mercato. Anzi, se possibile anticiparli. Il digitale non è più “l’infrastruttura dietro le quinte”, ma un vero driver competitivo che influenza modelli di business e margini, e l’IT strategy ha smesso già da tempo di essere un concetto statico per diventare una leva di fiducia del board: un contratto chiaro tra CIO, CdA e line of business su macro obiettivi, investimenti e risultati attesi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Annalisa Casali
Annalisa Casali
Giornalista professionista, da oltre trent’anni scrive di innovazione del business in chiave digitale ma senza tradire il suo “primo amore”, il marketing. Curiosa per natura, cerca di spiegare le tecnologie e i tech trend con un linguaggio semplice.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

VITA DA CIO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

    Maticmind Point of View
  • AI bundle

  • SPONSORED STORY

    AI, perché le aziende non riescono a partire (e come superare lo stallo)

    20 Mar 2026

    di Redazione ZeroUno

    Condividi
    Serverplan Point of View
  • Evento digitale

  • SPONSORED STORY

    Come trasformare un evento nazionale in presenza in un evento digitale di qualità

    10 Feb 2026

    di Laura Zanotti

    Condividi
  • leadership-empatica-zerouno

  • CIO & management

    Dalle risorse umane alle “umane risorse”: il nuovo paradigma della leadership empatica

    10 Ott 2025

    di Mattia Lanzarone

    Condividi
  • archiviazione dati

  • SPONSORED STORY

    L’archiviazione dati a lungo termine: serve un investimento strategico per la sovranità digitale europea

    23 Apr 2025

    Condividi