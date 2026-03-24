Per molte organizzazioni, l’IT è ormai il punto di equilibrio tra continuità operativa, crescita e capacità di reagire ai cambiamenti del mercato. Anzi, se possibile anticiparli. Il digitale non è più “l’infrastruttura dietro le quinte”, ma un vero driver competitivo che influenza modelli di business e margini, e l’IT strategy ha smesso già da tempo di essere un concetto statico per diventare una leva di fiducia del board: un contratto chiaro tra CIO, CdA e line of business su macro obiettivi, investimenti e risultati attesi.
CIO & Management
8 modelli operativi da considerare per una pianificazione IT efficace
Dai piani IT condensati in una pagina al modello che svela i KPI per convincere il CFO ad allocare più budget all’IT. Una selezione di template pronti all’uso che aiutano ad allineare tecnologia e business e alcuni esempi pratici di successo
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