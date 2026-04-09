L’evoluzione della network automation tra AI, Infrastructure-as-Code e cloud

Le infrastrutture di rete moderne devono rispondere a sfide sempre più complesse: utenti distribuiti, ambienti ibridi, applicazioni cloud-native e requisiti di sicurezza in continua evoluzione. In questo scenario, affidarsi esclusivamente alla gestione manuale significa esporsi a errori, ritardi e inefficienze difficilmente sostenibili. La risposta del settore si chiama network automation, e la sua espressione più avanzata sono le reti autonome.

Cosa sono le reti autonome

Una rete autonoma è un’infrastruttura in grado di monitorarsi, configurarsi e ottimizzarsi in maniera automatizzata, riducendo al minimo l’intervento umano nelle operazioni ordinarie. Il concetto affonda le radici nell’autonomic computing teorizzato già nei primi anni 2000, ma trova oggi applicazione concreta grazie alla maturità raggiunta dagli strumenti di automazione, dall’intelligenza artificiale applicata alle operations (AIOps) e dai paradigmi infrastructure as code (IaC).

A differenza di una rete tradizionale – in cui ogni modifica richiede l’accesso manuale ai singoli dispositivi – una rete autonoma astrae la gestione attraverso layer software che traducono intenti di alto livello in configurazioni operative. L’obiettivo non è eliminare il network engineer, ma liberarlo dalle attività ripetitive per concentrarsi sulla progettazione più strategica.

Le quattro caratteristiche chiave di una rete autonoma

Gli esperti del settore identificano quattro capacità fondamentali che contraddistinguono una rete autonoma matura:

Auto-configurazione : la rete si adatta automaticamente a nuovi dispositivi o topologie

: la rete si adatta automaticamente a nuovi dispositivi o topologie Auto-ottimizzazione : i parametri vengono regolati in base al traffico reale

: i parametri vengono regolati in base al traffico reale Auto-riparazione : i guasti vengono individuati e risolti senza intervento manuale

: i guasti vengono individuati e risolti senza intervento manuale Auto-protezione: le minacce di sicurezza vengono rilevate e contrastate in tempo reale

Queste capacità non si attivano tutte contemporaneamente. Le organizzazioni percorrono di solito un percorso graduale, a partire dall’automazione delle attività più semplici e ricorrenti.

Come si progetta una rete autonoma

Progettare una rete autonoma richiede un approccio metodico che parte dalla definizione degli obiettivi di business e arriva alla scelta degli strumenti tecnici più adatti.

Non esiste un modello universale. L’architettura dipende dalla dimensione dell’infrastruttura, dal numero di cloud provider coinvolti, dal livello di competenze interne e dal grado di automazione che si vuole raggiungere.

Il punto di partenza è sempre un’analisi approfondita dello stato attuale della rete con inventario dei dispositivi, mappatura dei flussi di traffico, identificazione dei processi manuali più onerosi, seguita dalla definizione di una roadmap di automazione realistica e progressiva.

Un errore comune è voler automatizzare tutto e subito: le implementazioni più riuscite iniziano da casi d’uso circoscritti, misurando i risultati e poi estendendo progressivamente il perimetro.

Il ruolo dell’Infrastructure-as-Code

Un elemento centrale nella progettazione di reti autonome è l’adozione del paradigma Infrastructure-as-Code, che consiste nel descrivere e gestire l’intera infrastruttura attraverso file di configurazione leggibili da una macchina e da un essere umano.

Questo approccio porta con sé vantaggi concreti: versionabilità delle configurazioni (configuration versioning, ovvero la pratica di gestire, tracciare e salvare le diverse versioni dei file nel corso del tempo), riproducibilità degli ambienti, tracciabilità delle modifiche e possibilità di sottoporre ogni cambiamento a processi di revisione e testing prima del deployment in produzione.

L’IaC è anche il presupposto indispensabile per integrare la gestione della rete nelle pipeline di sviluppo software, avvicinando i team di networking alle pratiche DevOps e NetDevOps sempre più diffuse nelle organizzazioni digitalmente mature.

Gli strumenti che abilitano la network automation

Il mercato offre oggi un ecosistema ricco di soluzioni per la network automation, che coprono esigenze diverse lungo tutto il ciclo di vita dell’infrastruttura. Tre strumenti si sono affermati come riferimenti “de facto” in ambito enterprise: Ansible, Terraform e Vagrant.

Pur condividendo l’obiettivo generale dell’automazione, questi tool operano su livelli distinti e si integrano in modo complementare.

Ansible: automazione agentless per la configurazione di rete

Ansible è uno strumento di automazione basato su Python che ha conquistato ampi consensi nel networking grazie alla sua architettura agentless. Non richiede, infatti, l’installazione di software aggiuntivo sui dispositivi da gestire, il che semplifica il deployment e riduce la superficie di attacco.

Le azioni vengono definite in file YAML (un linguaggio di serializzazione dei dati) chiamati playbook, un formato leggibile e familiare anche a professionisti di rete che non hanno un background da sviluppatori.

Il punto di forza di Ansible è la gestione della configurazione dei dispositivi: automazione del provisioning, distribuzione di aggiornamenti software, rafforzamento delle policy di sicurezza e compliance.

La sua natura open source, unita a un’ampia comunità e al supporto commerciale di Red Hat tramite Ansible Tower, ne fa uno strumento consolidato e con un ecosistema maturo. Tra i limiti da considerare, invece, la velocità nella raccolta di grandi volumi di dati e un’interfaccia a riga di comando che può risultare limitante in ambienti molto complessi.

Tra le aree in cui Ansible offre il maggiore valore operativo rientrano la gestione della configurazione di rete, l’automazione di impostazioni preesistenti su routing e switching, il deployment di software e il monitoraggio continuo della compliance.

Terraform: gestione del ciclo di vita dell’infrastruttura cloud

Terraform è uno strumento IaC sviluppato da HashiCorp, che opera a un livello di astrazione superiore rispetto ad Ansible. Il suo dominio è la creazione, la modifica e la dismissione di infrastrutture cloud su larga scala, indipendentemente dal provider.

Le configurazioni vengono scritte in HashiCorp Configuration Language (HCL), un linguaggio in cui l’amministratore specifica lo stato desiderato dell’infrastruttura e lascia al tool il compito di pianificare i passi necessari per raggiungerlo.

Il flusso di lavoro strutturato in tre fasi – write, plan, apply – è uno degli elementi più apprezzati dello strumento. La fase di plan, in particolare, consente di visualizzare con precisione le modifiche che verranno apportate prima di eseguirle, riducendo significativamente il rischio di interventi indesiderati in produzione.

Terraform è ideale per ambienti multi-cloud, deployment di Kubernetes, gestione di reti software-defined e provisioning di infrastrutture complesse con molti componenti interdipendenti.

Vagrant e la standardizzazione degli ambienti di test

Completare il quadro della network automation senza menzionare Vagrant significherebbe trascurare un tassello importante del ciclo di vita dello sviluppo delle reti. Questo software, prodotto da HashiCorp, è una piattaforma open source per il deploy e la gestione di ambienti virtualizzati, usata principalmente per garantire consistenza tra i diversi ambienti di sviluppo e test.

Nel contesto del networking, Vagrant consente di simulare topologie di rete, testare modifiche alla configurazione in un ambiente isolato prima di applicarle in produzione e standardizzare gli ambienti usati da team distribuiti.

Può essere integrato con strumenti come Ansible per eseguire attività specifiche di configurazione all’interno delle macchine virtuali che gestisce, creando una pipeline di test coerente e riproducibile.

Vagrant è uno strumento resource-intensive – la gestione di più VM in parallelo richiede risorse computazionali significative – e non è progettato per applicare modifiche direttamente nell’ambiente di produzione. Il suo valore sta, quindi, nell’affidabilità degli ambienti di sviluppo e nella capacità di eliminare la classica giustificazione “funziona sulla mia macchina” che spesso accompagna i bug legati a differenze di configurazione tra developer.

Il valore di un approccio integrato

Una network automation ben concepita e realizzata richiederebbe l’utilizzo complementare dei tre strumenti descritti.

Un’organizzazione enterprise può strutturare il proprio stack di automazione in modo che Terraform gestisca il provisioning e il ciclo di vita dell’infrastruttura cloud, Ansible si occupi della configurazione operativa dei dispositivi di rete e Vagrant standardizzi gli ambienti in cui i team di sviluppo e networking testano le modifiche prima del rilascio. Questo approccio integrato non è solo teorico: è la direzione verso cui si stanno muovendo le organizzazioni che vogliono costruire reti davvero autonome.

La scelta degli strumenti deve, però, rimanere ancorata ai requisiti specifici del business: non esiste una combinazione universalmente valida e l’adozione affrettata di tecnologie complesse senza una strategia chiara rischia di aggiungere complessità invece di ridurla.