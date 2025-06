Blockchain e conformità: garantire il rispetto delle normative e migliorare le prestazioni

La tecnologia blockchain, inizialmente nota per il suo impiego nelle criptovalute, si è rapidamente guadagnata un vasto interesse per le sue capacità di garantire trasparenza e sicurezza. L’applicazione della blockchain consente, infatti, di garantire la conformità alle normative di trasparenza e sicurezza e, parallelamente, la possibilità di introdurre innovativi servizi.

Proprio per questa ragione anche in Italia sta crescendo negli ultimi anni l’applicazione business della tecnologia della catena. Secondo gli ultimi risultati dell’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico di Milano, il mercato generato in quest’ambito è cresciuto del 5% tra il 2023 e il 2024 arrivando a toccare i 40 milioni di euro. Tra i progetti Blockchain for business (cioè tesi a ottimizzare i processi aziendali) più diffusi, secondo gli analisti del Polimi, vi sono gli smart contract. Si contano quasi 150 nuove iniziative a questo proposito nel 2024, +43% rispetto al 2023.

Blockchain è la tecnologia distribuita che permette di registrare dati e transazioni in modo verificabile. Ciò mette al riparo in primis l’organizzazione dal rischio di frodi, inoltre, fa sì che quest’ultima si caratterizzi sul mercato come realtà innovativa e degna di piena fiducia.

La blockchain come strumento di conformità

Il binomio blockchain e conformità alle normative rende la tecnologia uno strumento degno di nota: la sua natura decentralizzata e il fatto di basarsi su registri immutabili forniscono certezza che qualsiasi attività aziendale sia sempre facilmente documentabile. Eventuali verifiche sono quindi molto veloci, così come le richieste in caso di audit interni e di controlli da parte delle Autorità. La blockchain consente di tracciare i dati in tempo reale agevolando i processi di compliance. Assicura la massima integrità dei dati, garantendo che non abbiano subito violazioni, intenzionali o accidentali, e consente così un approccio innovativo alla conformità, riducendo al minimo il pericolo di sanzioni e di danni reputazionali.

Blockchain e notarizzazione

L’abbinata blockchain e conformità riguarda anche il concetto di notarizzazione, poiché la tecnologia a blocchi fornisce prove inalterabili e verificabili di eventi o transazioni. La blockchain offre un registro pubblico e trasparente, dove documenti e dati importanti possono essere registrati in modo sicuro e permanente.

Grazie al processo di notarizzazione non serve affidarsi a terze parti fidate e riconosciute, come i notai tradizionali. La blockchain garantisce che i dati notarizzati non possano essere modificati e dà prova inconfutabile dell’autenticità dei documenti e della loro cronologia.

Quest’applicazione della blockchain è utile in qualsiasi settore e, in particolare, per il mondo legal, finance, nelle supply chain e così via.

La notarizzazione blockchain è naturalmente anche un potente strumento contro le frodi, poiché ogni transazione è registrata in un libro mastro condiviso e accessibile da più parti.

Oltre che per la conformità la blockchain serve a innalzare le performance

La disintermediazione e la decentralizzazione garantite dalla blockchain consentono di eliminare i colli di bottiglia operativi e questo va a beneficio dell’efficienza complessiva. Le organizzazioni sono in grado di reagire velocemente ai cambiamenti, siano essi inerenti alle dinamiche della domanda del mercato così come a eventuali problemi di fornitura. Più in generale, la trasparenza che contraddistingue la blockchain pone le basi per una maggiore collaborazione. Velocità e precisione assicurate dalla tecnologia pongono al riparo da rischi di errori e inesattezze.

Le informazioni condivise in tempo reale possono essere utilizzate per analisi avanzate che incentivano un processo decisionale più informato e tale da supportare l’agilità nel verificare nuove strade per fare business. Questo approccio non solo aumenta l’agilità aziendale, ma crea anche opportunità di innovazione e crescita, aiutando le aziende a distinguersi rispetto alla concorrenza.

Gli smart contract

Gli smart contract rappresentano una delle innovazioni più significative rese possibili dalla tecnologia blockchain. Questa tipologia di contratti promuove preziose occasioni per automatizzare e ottimizzare i processi operativi.

Uno smart contract è un programma predefinito che esegue automaticamente i termini di un contratto quando (e solo se) vengono soddisfatte determinate condizioni fissate. La blockchain fornisce l’infrastruttura necessaria per questi contratti digitali, affinché siano eseguiti in modo trasparente, sicuro e immodificabile.

Il valore degli smart contract risiede nella loro capacità (frutto dell’applicazione della blockchain, appunto) di eliminare la necessità di intermediari. Anche in questo caso le organizzazioni si avvantaggiano della possibilità di ridurre i costi e i tempi che tipicamente riguardavano i contratti tradizionali. Basti pensare a un contratto assicurativo o a qualsiasi altro contratto in ambito finanziario: pagamenti e transazioni possono essere effettuati in automatico appena le condizioni contrattuali sono soddisfatte, senza pericolo di dispute.

Il ruolo di Excentio DLT Middleware

Excentio DLT Middleware, implementato da Present, rappresenta un esempio innovativo di come la blockchain possa essere utilizzata per migliorare la gestione dei processi aziendali.

Sfruttando la Distributed Ledger Technology (DLT), Excentio offre una soluzione integrata che agisce come un layer intermedio tra i vari applicativi IT aziendali e la rete blockchain. Questo software soddisfa le esigenze normative di gestione delle segnalazioni di whistleblowing. E, in generale, facilita la notarizzazione sicura delle transazioni e dei documenti, garantendo che tutte le operazioni siano tracciabili e verificabili.

Una delle caratteristiche distintive di Excentio è la sua capacità di operare su blockchain sia private che pubbliche, rendendolo estremamente versatile e adatto a vari settori e applicazioni. Questa soluzione non solo migliora la sicurezza e l’affidabilità dei processi aziendali, ma offre anche strumenti avanzati per l’analisi e la reportistica.

Le aziende possono utilizzare Excentio per monitorare e ottimizzare le loro operazioni in tempo reale, beneficiando di elevata trasparenza e controllo. Integrando Excentio DLT Middleware, le organizzazioni possono sperimentare una riduzione dei costi operativi, una maggiore efficienza e un miglioramento complessivo delle prestazioni.

Present è il system integrator esperto, con solide referenze, capace di implementare soluzioni blockchain avanzate. Con una decina di consulenti specializzati in blockchain, offre competenze approfondite e supporto continuo per garantire che le soluzioni siano conformi alle normative e ottimizzino le prestazioni aziendali. Grazie alla propria esperienza, Present guida le aziende attraverso l’intero processo di implementazione, dalla progettazione alla messa in opera, assicurando il massimo beneficio e la totale conformità della blockchain.