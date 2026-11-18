Giacenze, ordini e spedizioni su un’unica piattaforma condivisa con i fornitori. Sap e Pirelli rafforzano la collaborazione di filiera con un progetto che digitalizza la gestione delle scorte e punta a ridurre attività manuali e frammentazione delle informazioni. La soluzione, basata su SAP Business Network for Supply Chain, è operativa con i primi partner da fine luglio, dopo cinque mesi di implementazione curata dai team delle due aziende e di Accenture.
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Sap e Pirelli insieme per digitalizzare la gestione delle scorte
L’intesa porta una piattaforma comune nella filiera del produttore di pneumatici, per condividere dati su giacenze, ordini e spedizioni. Sviluppato con Accenture, il progetto è operativo con i primi fornitori da fine luglio, dopo cinque mesi di implementazione
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