Fermare una macchina di produzione per copiarne i dati, smontare il disco e affrontare, sui sistemi più datati, il rischio di problemi al riavvio. Per Mevis, produttore italiano di componenti metallici di precisione, il backup richiedeva interventi manuali e interruzioni delle lavorazioni. All’inizio del 2026, l’azienda ha sostituito questa procedura con un sistema automatizzato che esegue i salvataggi mentre gli impianti restano in funzione.

La soluzione Acronis Cyber Protect per OT è stata adottata su 50 macchine di produzione: le copie, prima annuali, sono diventate settimanali, affiancate da backup giornalieri dei dati produttivi. Il progetto prevede l’estensione ai sei stabilimenti distribuiti tra Italia, Slovacchia e Cina.

Sistemi diversi e stabilimenti in tre Paesi

Con sei siti tra Italia, Slovacchia e Cina, Mevis doveva proteggere un insieme eterogeneo di apparecchiature attraverso un team OT con sede in Italia, responsabile delle tecnologie impiegate negli impianti produttivi.

La varietà delle macchine e dei sistemi operativi complicava la gestione delle copie. Tra i requisiti individuati figuravano il supporto alle versioni Windows legacy e moderne, l’affidabilità del ripristino e la possibilità di utilizzare una sola piattaforma in tutti gli stabilimenti. Le operazioni di protezione dovevano inoltre svolgersi mantenendo in funzione le apparecchiature.

Backup e ripristino da un’unica console

L’introduzione di Acronis Cyber Protect per OT ha permesso di sostituire la clonazione manuale dei dischi con backup e ripristino centralizzati e automatizzati. Le copie vengono ora eseguite a macchine accese, eliminando la necessità di interrompere le attività per questa operazione.

Attraverso un’unica console di gestione, il gruppo di lavoro italiano può proteggere e monitorare le apparecchiature distribuite nelle diverse sedi. L’adozione di una piattaforma comune ha così semplificato il lavoro del team.

«Acronis ci ha aiutato a standardizzare la protezione delle nostre macchine di produzione, semplificando notevolmente il backup. Ora possiamo eseguire backup durante la produzione senza interrompere le operazioni e gestire tutto da un’unica piattaforma», afferma Davide Riondato, Software Engineer di Mevis.

Copie più frequenti ed estensione ai sei siti

Il cambiamento ha riguardato anche la periodicità dei salvataggi: dai backup effettuati una volta all’anno, Mevis è passata a copie settimanali, aggiungendo backup giornalieri dei dati di produzione.

Tra i risultati riportati nel case study figurano il supporto alla conformità alla direttiva NIS 2 e la definizione di una strategia di backup standardizzata per l’espansione globale. Dopo l’implementazione sulle prime 50 macchine, Mevis prevede di estendere la soluzione a tutti e sei gli stabilimenti.