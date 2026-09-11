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Sicurezza OT, la fabbrica connessa alla prova delle nuove regole Ue

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Il 24 settembre a Milano debutta Security Summit OT. Il Rapporto Clusit Manufacturing 2026 apre il confronto su NIS2, Cyber Resilience Act, accessi remoti e continuità operativa. Nel 2025 gli incidenti gravi in Italia sono cresciuti del 42%

Pubblicato il 11 set 2026
sicurezza OT
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Un accesso remoto concesso a un manutentore, un componente software vulnerabile o la connessione tra una linea produttiva e i sistemi aziendali possono diventare punti di ingresso per un attacco informatico. La digitalizzazione degli impianti sta portando la cybersecurity dentro le decisioni che riguardano continuità produttiva, gestione del rischio e responsabilità dei vertici aziendali.

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Antonello Salerno

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