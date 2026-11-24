CrowdStrike ha annunciato l’acquisizione di Zscaler per circa 43,9 miliardi di dollari, un’operazione destinata, se completata, a riunire due protagonisti della protezione degli endpoint e della sicurezza cloud e Zero Trust.

Si tratta della più grande acquisizione in ambito cybersecurity, superiore all’accordo Google-Wiz del 2025 (32 miliardi di dollari), Cisco-Splunk del 2023 (28 miliardi di dollari) e Palo Alto Networks-Cyberark del 2025 (25 miliardi di dollari)

L’accordo, comunicato il 23 novembre 2026, prevede uno scambio azionario ed è stato approvato dai consigli di amministrazione delle due società. La chiusura è attesa nella seconda metà dell’esercizio fiscale 2028 di CrowdStrike, ma restano necessarie l’approvazione degli azionisti Zscaler, le autorizzazioni regolatorie e altre condizioni. Fino ad allora le aziende continueranno a operare separatamente.

CrowdStrike compra Zscaler: condizioni e numeri dell’operazione

Secondo il comunicato congiunto di CrowdStrike e Zscaler, ogni azione Zscaler sarà convertita in 1,135 azioni CrowdStrike. Sulla base della chiusura di CrowdStrike del 20 novembre 2026, il corrispettivo implicito è pari a circa 260,41 dollari per azione Zscaler, con un premio del 34% sul prezzo di chiusura della società acquisita. Gli attuali azionisti CrowdStrike deterranno indicativamente l’84,1% del gruppo combinato, quelli Zscaler il 15,9%.

Le società stimano che il gruppo combinato partirà da oltre 10 miliardi di dollari di annual recurring revenue (ARR). Le proiezioni comprendono anche sinergie commerciali e di costo.

I DATI DELL’OPERAZIONE Valutazione annunciata 43,9 miliardi di dollari Premio implicito sulle azioni Zscaler 34% Rapporto di concambio 1,135 azioni CrowdStrike per azione Zscaler ARR combinato atteso oltre 10 miliardi di dollari Chiusura prevista seconda metà FY 2028 CrowdStrike

Endpoint, cloud e rete: come cambierebbe la piattaforma di sicurezza

Il razionale industriale sta nella complementarità delle due architetture. CrowdStrike è cresciuta intorno alla piattaforma Falcon, che raccoglie telemetria e applica controlli su endpoint, workload e identità. Zscaler presidia le connessioni di utenti e applicazioni attraverso il proprio modello cloud-native Zero Trust Exchange, le tecnologie Security Service Edge (SSE) e Secure Access Service Edge (SASE).

Con l’integrazione prospettata, i segnali provenienti dai dispositivi potrebbero essere correlati con quelli relativi alle connessioni, alimentando funzioni di detection, risposta e analisi delle minacce. Un’unica visibilità su dispositivo e traffico è insomma la promessa commerciale.

Le due società non partono da zero. Collaborano dal 2019, hanno circa 2.000 clienti comuni e 16 integrazioni in ambito tecnologico.

La cybersecurity degli agenti AI entra nella strategia dell’acquisizione

Un secondo obiettivo riguarda gli agenti AI che accedono a software, servizi e dati aziendali, con la capacità di eseguire operazioni in autonomia. Se l’endpoint continua a rappresentare il luogo in cui il software viene eseguito, il traffico diretto verso applicazioni e servizi cloud costituisce un ulteriore livello di controllo. CrowdStrike e Zscaler puntano a integrare queste due prospettive per governare le autorizzazioni, individuare comportamenti anomali e limitare gli accessi in modo più efficace..

Nel comunicato, George Kurtz, fondatore e CEO di CrowdStrike, indica come obiettivo la creazione di una piattaforma unificata per distribuire, monitorare e governare le applicazioni agentiche. Jay Chaudhry, fondatore e CEO di Zscaler, evidenzia invece come la diffusione degli agenti AI apra nuove superfici di attacco, rendendo necessario un approccio alla sicurezza che integri protezione degli endpoint e controllo degli accessi alle applicazioni e ai dati aziendali.

La competizione con Palo Alto Networks e la corsa al consolidamento

L’operazione intensifica il confronto con Palo Alto Networks, che da tempo promuove il consolidamento di funzioni di cybersecurity all’interno di piattaforme estese. Secondo l’analisi di Reuters, la domanda delle aziende di ridurre la frammentazione dei fornitori è una delle spinte principali alla combinazione CrowdStrike-Zscaler.

Il possibile beneficio per le aziende è la riduzione delle integrazioni da gestire, con una visione potenzialmente più omogenea su dispositivi e accessi. La concentrazione delle funzioni in un solo ecosistema, però, può aumentare la dipendenza dal fornitore e l’impatto di problemi operativi o contrattuali.