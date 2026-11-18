Basta modificare a distanza i parametri di sbrinamento per compromettere le merci conservate nei banchi frigoriferi. Gli attacchi informatici ai supermercati europei delle ultime settimane hanno mostrato quanto sia diretto il collegamento tra sicurezza dei sistemi di controllo, conservazione degli alimenti e perdite economiche.

Per le direzioni IT del retail, questi episodi portano l’attenzione su un’infrastruttura distribuita tra negozi, magazzini e centri logistici. Controller della refrigerazione, sensori e piattaforme di automazione sono collegati alle reti aziendali e ai servizi esterni, spesso attraverso connessioni utilizzate da installatori e manutentori.

La protezione di questi apparati richiede di coordinare direzione IT, team di sicurezza, responsabili degli impianti e fornitori. Claroty, specializzata nella protezione dei sistemi cyber-fisici, indica tre ambiti di intervento: visibilità sui dispositivi, gestione delle esposizioni e controllo degli accessi.

Gli attacchi dalla Francia all’Italia

In Francia, Intermarché ha dichiarato che 150 propri supermercati erano stati colpiti, con manipolazioni da remoto dei controlli della refrigerazione e conseguente perdita di alimenti. Il bilancio complessivo francese è più ampio: Il 9 novembre, il Centre de Coordination des Crises Cyber, struttura interministeriale francese, ha riferito in una in una nota che l’attacco dell’11 e 12 ottobre aveva preso di mira i sistemi di controllo della refrigerazione di circa 700 siti della grande distribuzione francese.

I sistemi di controllo sono stati manomessi per modificare i parametri di sbrinamento, compromettendo la conservazione degli alimenti e costringendo i punti vendita a eliminare la merce deteriorata.

In Italia sono stati coinvolti anche quattro punti vendita a marchio Coop gestiti dal gruppo Radenza in Sicilia. Le intrusioni hanno interessato il telecontrollo dei banchi surgelati, alterando le condizioni di conservazione dei prodotti.

Aggiornare i controller e limitare la propagazione degli attacchi

Le analisi di Team82, il gruppo di ricerca di Claroty, hanno documentato le possibili conseguenze della compromissione dei controller. Sulla piattaforma Danfoss AK-SM 800A

sono state individuate vulnerabilità che consentivano di aggirare l’autenticazione, eseguire comandi da remoto e modificare la configurazione del servizio web.

Su Copeland XWEB Pro sono emerse 23 vulnerabilità, 21 delle quali ad alta gravità. In un ambiente di test fisico, i ricercatori hanno dimostrato di poter alterare il funzionamento della refrigerazione e deteriorare i prodotti conservati (i produttori hanno poi rilasciato aggiornamenti correttivi).

L’AI accelera lo sfruttamento delle vulnerabilità note

La tempestività degli interventi assume maggiore rilievo alla luce di un esperimento di Team82. Utilizzando un agente di programmazione basato sull’intelligenza artificiale, i ricercatori hanno riprodotto vulnerabilità già divulgate dei controller Danfoss.

Il punto di partenza era costituito da informazioni pubbliche, firmware scaricabile dal sito del produttore e strumenti di analisi. In circa 28 minuti, con una spesa di circa 6 dollari per l’utilizzo dell’AI, il team ha ottenuto l’esecuzione di comandi con privilegi di root su un dispositivo di laboratorio.

L’esperimento evidenzia che il tempo tra la divulgazione di una vulnerabilità e la possibilità di sfruttarla è destinato ad accorciarsi.

Conoscere gli apparati e stabilire le priorità

Come intervenire, quindi? Intanto, le interconnessioni che permettono di amministrare gli impianti e intervenire a distanza devono rientrare nel perimetro di sicurezza aziendale. Secondo Claroty, molti retailer hanno una visibilità parziale dei propri ambienti IT e OT. Un controller collegato a Internet per esigenze di assistenza può così restare fuori dal controllo dei team di sicurezza.

Per gli IT manager, poi, il punto di partenza è un inventario degli asset. Produttori, modelli, versioni del firmware e comunicazioni tra dispositivi sono le informazioni necessarie per individuare vulnerabilità e collegamenti esposti. Un inventario aggiornato consente di identificare rapidamente gli apparati interessati e organizzare gli interventi in base alla loro esposizione e alla funzione svolta.

A queste attività si affianca la segmentazione delle reti, che permette di separare gli apparati operativi dagli altri sistemi aziendali e di limitare le comunicazioni ai collegamenti necessari. Conoscere tali percorsi aiuta a contenere una compromissione prima che raggiunga ulteriori dispositivi.

Gestire gli accessi di fornitori e manutentori

Va poi considerato che gli interventi di assistenza sono affidati a soggetti esterni, che operano su tecnologie di produttori diversi e in numerose sedi. La verifica di come si collegano gli impianti permette di individuare le possibili esposizioni introdotto in seguito a installazione o manutenzione.

«Le organizzazioni che dipendono fortemente da sistemi di refrigerazione accessibili da remoto per interventi di manutenzione e aggiornamento dovrebbero confrontarsi con i propri partner tecnologici responsabili della configurazione e della gestione di tali sistemi», afferma Amir Preminger, CTO di Claroty.

Questo confronto deve tradursi nel controllo delle credenziali e delle autorizzazioni: chi può accedere, a quali apparecchiature e per quanto tempo. Le interfacce amministrative non devono essere esposte direttamente a Internet, mentre i collegamenti vanno protetti con VPN, autenticazione avanzata o soluzioni centralizzate di accesso sicuro, in grado di monitorare le sessioni. A queste misure si aggiunge la sostituzione delle password predefinite.

Preparare una risposta condivisa agli incidenti

La protezione dell’automazione nel retail richiede anche strumenti che aiutino a riconoscere le anomalie e a individuare i sistemi coinvolti. La piattaforma Claroty comprende inventario degli asset, gestione dell’esposizione al rischio, protezione della rete, accesso sicuro e rilevamento delle minacce. Le soluzioni sono disponibili in cloud con Claroty xDome e on-premise con Claroty Continuous Threat Detection, CTD.

Queste funzionalità sostengono il lavoro congiunto dei team chiamati a intervenire. Durante un incidente, la sicurezza deve poter identificare gli apparati compromessi e limitarne le connessioni, mentre responsabili operativi e manutentori verificano le condizioni dell’impianto e le attività necessarie al ripristino.

Per il CIO, preparare questo coordinamento significa collegare le informazioni tecniche alle esigenze dei punti vendita: sapere quali dispositivi isolare, quali processi ne dipendano e quali competenze coinvolgere per riprendere le attività.