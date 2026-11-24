Per anni la trasformazione digitale è stata misurata principalmente attraverso tre indicatori: velocità, scalabilità ed efficienza. Oggi, un nuovo elemento ricopre un ruolo centrale nelle strategie di business e nelle politiche industriali: la resilienza.

In un contesto in cui infrastrutture digitali, cloud e intelligenza artificiale sono diventati componenti essenziali per il funzionamento delle attività economiche e dei servizi, la capacità di mantenere operatività, controllo e continuità rappresenta un requisito strategico.

È in questo scenario che la sovranità digitale assume una rilevanza sempre maggiore. Non si tratta più soltanto di un tema di conformità normativa o di localizzazione dei dati, ma di una leva concreta per rafforzare la competitività delle imprese e la capacità del Paese di innovare in modo sostenibile e sicuro.

Dalla conformità al controllo

Per lungo tempo il dibattito sulla sovranità digitale si è concentrato prevalentemente sulla residenza dei dati. Conservare le informazioni entro determinati confini geografici era considerato sufficiente per garantire conformità e protezione. Oggi questa interpretazione appare troppo limitata.

Le autorità di regolamentazione, così come i consigli di amministrazione delle aziende, si pongono infatti domande più ampie su chi controlla le piattaforme, chi gestisce le identità digitali e le chiavi di crittografia o chi prende le decisioni operative in caso di incidente. E soprattutto, cosa accade se una dipendenza esterna alla Comunità Europea, che sia tecnologica, normativa o geopolitica, compromette l’accesso a sistemi e dati essenziali?

La sovranità digitale non riguarda quindi semplicemente il luogo in cui i dati risiedono, ma la capacità di esercitare un controllo dimostrabile su dati, applicazioni, infrastrutture e processi decisionali.

La resilienza come nuovo indicatore di valore

L’evoluzione del contesto geopolitico e tecnologico spinge le organizzazioni a ripensare il modo in cui progettano le proprie architetture digitali. Le tradizionali strategie di continuità operativa, spesso basate sulla ridondanza all’interno di una singola availability zone o di un unico provider, non sono più sufficienti.

Le imprese devono prepararsi a scenari di discontinuità più ampi, che includono non solo guasti tecnici ma anche restrizioni normative, problematiche di connettività, concentrazione geografica delle infrastrutture o dipendenze tecnologiche difficili da governare.

Il primo passo consiste nella classificazione dei workload: identificare quali applicazioni e dati devono necessariamente rimanere all’interno del Paese, quali possono essere distribuiti e quali necessitano di resilienza in tempo reale. Non tutti i carichi di lavoro hanno gli stessi requisiti e trattarli in modo uniforme può generare inefficienze e costi non necessari.

In questo scenario, resilienza e sovranità diventano due facce della stessa medaglia. Se un’organizzazione non è in grado di spostare o gestire autonomamente i propri workload quando le condizioni cambiano, il controllo effettivo sui propri asset digitali risulta inevitabilmente limitato.

Sovereign by design: la sovranità nasce nell’architettura

Molte organizzazioni cercano ancora di affrontare i requisiti di sovranità in una fase successiva, attraverso clausole contrattuali, policy o controlli tecnici aggiuntivi. Tuttavia, questa impostazione rischia di creare complessità operative e zone d’ombra nella governance. La sovranità deve invece essere progettata fin dall’origine.

È il principio del modello sovereign by design: integrare i requisiti di controllo, sicurezza, resilienza e conformità fin dalle prime fasi di definizione dell’architettura. In questo approccio, la sovranità non viene trattata come un vincolo da soddisfare, ma come una capacità strategica da costruire.

Una piattaforma realmente sovrana deve garantire il controllo di dati, identità digitali, chiavi crittografiche e operazioni; deve prevedere la continuità operativa anche in presenza di eventi di interruzione; deve offrire processi di conformità continui e automatizzati; e deve essere pronta ad accogliere l’intelligenza artificiale attraverso modelli trasparenti, governabili e verificabili.

Soprattutto, deve evitare dipendenze rigide da un singolo fornitore, da una singola tecnologia o da una singola giurisdizione.

Il ruolo strategico dell’hybrid cloud

Per raggiungere questi obiettivi, le organizzazioni hanno bisogno di architetture aperte, interoperabili e flessibili.

È qui che il paradigma hybrid cloud assume un’importanza fondamentale. Un modello ibrido e multi-cloud consente infatti di distribuire i workload tra differenti ambienti e geografie, scegliendo di volta in volta la collocazione più adatta in base ai requisiti di sicurezza, prestazioni, resilienza e conformità.

L’approccio fondato sul principio hybrid by design, permette alle organizzazioni di collocare ogni workload nell’ambiente più appropriato, mantenendo il controllo sulla localizzazione dei dati, sui meccanismi di replica e sulle strategie di recupero. Questo riduce il rischio di lock-in tecnologico e aumenta la capacità di adattarsi rapidamente a nuove esigenze di business o a cambiamenti normativi.

La complessità iniziale di queste architetture è reale e richiede investimenti, governance e maturità operativa. Tuttavia, i vantaggi a lungo termine sono significativi: maggiore portabilità delle applicazioni, minore rischio di concentrazione e maggiore capacità di evolvere nel tempo senza interventi di reingegnerizzazione su larga scala.

Il valore degli ecosistemi cloud locali

In Italia e in Europa, i cloud provider locali stanno svolgendo un ruolo sempre più importante nel percorso verso la sovranità digitale.

Questi operatori rappresentano spesso un elemento essenziale delle strategie nazionali di digitalizzazione perché consentono di combinare prossimità territoriale, conoscenza del quadro regolatorio e controllo operativo.

In quest’ottica, IBM mette a disposizione una piattaforma software progettata per integrare i requisiti di sovranità fin dall’origine. La soluzione consente ai provider di gestire localmente i piani di controllo, amministrare identità e chiavi crittografiche all’interno del Paese, produrre evidenze di audit e supportare l’esecuzione di applicazioni di AI entro confini di sovranità definiti. La sovranità, quindi, non rimane una promessa contrattuale ma diventa una caratteristica tecnica verificabile e dimostrabile nel tempo.

Dalla gestione del rischio al vantaggio competitivo

La prova della sovranità si misura oggi nella capacità di fornire evidenze concrete. Autorità di regolamentazione, auditor e organismi di procurement chiedono sempre più frequentemente dimostrazioni puntuali del controllo esercitato sui sistemi digitali.

Le organizzazioni devono poter sapere chi ha avuto accesso ai dati, con quali autorizzazioni, dove vengono eseguiti i workload e come sono state applicate le policy di sicurezza. Lo stesso vale per l’intelligenza artificiale, che richiede meccanismi di governance verificabili lungo l’intero ciclo di vita dei modelli.

Nel contesto economico attuale, la capacità di rispondere efficacemente a queste richieste genera benefici che vanno oltre la conformità. Aumenta la fiducia di clienti, partner e regolatori, accelera l’adozione dell’AI, riduce il rischio operativo e rafforza la capacità di attrarre investimenti.

Per il sistema produttivo italiano, caratterizzato da una forte presenza di imprese manifatturiere, finanziarie, sanitarie e della pubblica amministrazione impegnate in percorsi di trasformazione digitale, la sovranità può quindi diventare un vero elemento distintivo.

Le organizzazioni che progettano oggi architetture resilienti, aperte e sovrane saranno meglio posizionate per cogliere le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e affrontare un contesto sempre più complesso e dinamico.