L’AI corre, ma l’infrastruttura riesce a starle dietro? Per molte aziende è proprio qui che si apre il passaggio più complesso. Dopo una prima fase dominata da sperimentazioni e proof of concept, l’obiettivo è portare l’intelligenza artificiale nei processi core, integrandola con applicazioni, dati e sistemi che spesso appartengono a generazioni tecnologiche differenti.

La questione, quindi, non riguarda soltanto la disponibilità di modelli più potenti. Riguarda le fondamenta sulle quali questi modelli devono operare.

È il tema al centro della videointervista con Alex Milani, Italy Country Manager di Tata Communications, che allarga il ragionamento dalla modernizzazione applicativa all’evoluzione dell’intera infrastruttura aziendale: rete, cloud, edge, sicurezza e sistemi legacy devono riuscire a dialogare in un ambiente sempre più distribuito e caratterizzato da volumi crescenti di dati e interazioni.

L’impresa “smart” parte dall’infrastruttura: la sfida di portare l’AI nei processi core

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Per scalare l’AI bisogna guardare a ciò che sta sotto l’AI

Molte organizzazioni hanno ormai sperimentato l’intelligenza artificiale, ma il salto dalla sperimentazione all’utilizzo su larga scala fa emergere problemi diversi da quelli affrontati nei primi progetti.

Quando un’applicazione AI entra nei processi aziendali deve infatti accedere ai dati, interagire con altri sistemi, utilizzare risorse cloud, attraversare la rete e rispettare policy di sicurezza e controllo. La capacità del singolo modello diventa soltanto una componente di un sistema molto più ampio.

È in questa prospettiva che emerge il concetto di impresa intelligente: non come un’organizzazione che semplicemente utilizza più AI, ma come un’impresa nella quale infrastrutture e applicazioni riescono a operare in maniera coordinata insieme all’AI.

Il tema centrale diventa quindi l’integrazione. Rete, cloud, sicurezza, applicazioni e comunicazioni non possono più essere gestiti come domini completamente separati quando gli stessi processi attraversano continuamente questi ambienti.

La crescita dell’AI accentua ulteriormente questa esigenza. Più dati vengono movimentati, più applicazioni devono comunicare tra loro e più aumenta la necessità di governare performance, accessi e sicurezza lungo l’intera catena tecnologica.

Modernizzare il legacy significa conoscere le dipendenze

Questa visione modifica anche il modo di affrontare la modernizzazione dei sistemi legacy.

Concentrarsi sulla singola applicazione rischia infatti di restituire una fotografia incompleta. Un sistema può essere tecnicamente obsoleto, ma la vera difficoltà dell’intervento emerge quando si analizzano tutte le dipendenze costruite nel tempo: quali dati utilizza, quali altre applicazioni alimenta, quali servizi richiama, quali infrastrutture attraversa e quali processi di business dipendono dal suo funzionamento.

La modernizzazione diventa quindi un esercizio di mappatura delle interconnessioni prima ancora che di sostituzione tecnologica.

Questo aspetto assume ulteriore rilevanza con l’evoluzione delle architetture applicative. Nei modelli tradizionali una parte consistente del traffico seguiva una logica North-South, con utenti e sistemi che accedevano a risorse concentrate nel data center. Cloud, microservizi e ambienti distribuiti stanno facendo crescere invece il traffico East-West, generato dalle comunicazioni tra applicazioni, servizi, workload e ambienti differenti.

Il risultato è che la rete deve sostenere una quantità crescente di interazioni interne all’ecosistema digitale. Non è più soltanto il collegamento che permette all’utente di raggiungere un’applicazione: diventa il tessuto attraverso il quale applicazioni e dati dialogano continuamente tra cloud, data center ed edge.

La capacità di vedere e comprendere queste dipendenze diventa perciò una premessa alla modernizzazione. Intervenire su una componente senza conoscere ciò che le sta intorno può trasferire il problema altrove o introdurre nuove fragilità.

Legacy, cloud ed edge: la modernizzazione è una fase di coesistenza

C’è poi un altro elemento che rende poco realistico immaginare la trasformazione come una semplice sostituzione del vecchio con il nuovo: i diversi ambienti sono destinati a convivere.

Per periodi anche significativi, un’impresa può avere applicazioni legacy ancora indispensabili, workload trasferiti in cloud, altri mantenuti nel data center e servizi eseguiti all’edge. L’architettura risultante è inevitabilmente ibrida.

Di conseguenza, modernizzare significa anche progettare la transizione.

Durante questo percorso occorre mantenere performance, sicurezza e continuità operativa mentre applicazioni e infrastrutture vengono progressivamente trasformate.

Da questo punto di vista, le esperienze internazionali richiamate da Alex Milani, tra cui Jaguar Land Rover e Maersk, mostrano come programmi di trasformazione su scala globale richiedano di far evolvere contemporaneamente applicazioni e connettività.

La modernizzazione applicativa smette, quindi, di essere un progetto confinato al software e coinvolge l’architettura che deve permettere al vecchio e al nuovo di comunicare durante tutta la fase di transizione.

La rete cambia ruolo: da supporto a componente della trasformazione

È in questo scenario che cambia anche il ruolo della rete.

Per molto tempo la connettività è stata considerata prevalentemente un elemento infrastrutturale: necessaria, ma separata dalle decisioni applicative. In un ambiente distribuito questo confine diventa sempre meno netto.

La collocazione dei workload, la quantità di dati movimentati, l’utilizzo del cloud, la diffusione dell’edge e l’introduzione dell’AI modificano continuamente la struttura del traffico aziendale. La rete deve quindi essere più dinamica e adattarsi all’evoluzione dell’architettura.

Se applicazioni e servizi cambiano rapidamente mentre la connettività rimane rigida, quest’ultima può diventare un collo di bottiglia della trasformazione.

Da qui l’importanza attribuita da Tata Communications a un approccio più integrato all’infrastruttura: la capacità di collegare ambienti diversi, avere visibilità sui flussi e mantenere sicurezza e performance diventa parte della progettazione del servizio digitale, non un’attività successiva.

In fondo, la domanda da cui siamo si è partiti trova poi una risposta: l’AI può correre solo quanto le consente il terreno su cui poggia. Costruire un’impresa davvero intelligente significa allora partire da ciò che sta sotto le applicazioni, conoscere le dipendenze che si sono stratificate nel tempo e far evolvere insieme rete, cloud, dati, sicurezza e sistemi legacy. È un lavoro meno visibile dei modelli più potenti, ma è quello che permette all’AI di passare dai progetti pilota ai processi core.