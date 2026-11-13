Portare l’intelligenza artificiale in azienda non può trasformarsi in un’alternativa tra automazione e controllo. Mentre le applicazioni AI dispiegano le loro potenzialità, ma mostrano anche i loro rischi, i CIO non vogliono compromessi sulla responsabilità delle persone e la governance dei processi. Questo vale particolarmente con l’affermazione dell’AI agentica, in cui l’autonomia delle decisioni del software sale a livelli più alti.
intelligenza artificiale
AI, chi controlla davvero gli algoritmi? La sfida per i CIO dello human in the loop
Con l’avanzata degli agenti AI, la supervisione umana rischia di ridursi a una sequenza di approvazioni automatiche. Alessio Panella (AniCura), Stefano Turchetta (Proger) e Vincenzo Pensa (ACI) spiegano come mantenere il controllo attraverso competenze, governance e responsabilità
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