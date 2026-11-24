Quasi un’impresa su due prevede di investire nell’AI agentica nel 2027. A indicarlo è l’AI Driven Organization Survey 2026 di Deloitte, condotta tra medie e grandi aziende italiane. Il 46% delle organizzazioni intervistate punta su sistemi in grado di pianificare ed eseguire in autonomia attività che richiedono più passaggi.

Oggi, in quattro aziende su dieci, l’uso dell’intelligenza artificiale è ancora circoscritto a singole funzioni. Il 28% si trova già a uno stadio più avanzato e il 4% ha raggiunto il livello più alto di maturità nella rilevazione Deloitte.

La survey misura la maturità su cinque dimensioni che comprendono strategia, persone, processi, dati e tecnologia. Il 27% delle imprese mostra un interesse crescente per l’AI e dispone di competenze di base. Allo stadio iniziale resta l’1% delle aziende, rispetto al 15% della rilevazione precedente.

L’efficienza dei processi guida gli investimenti

L’88% delle imprese punta a migliorare l’efficienza dei processi e il 60% a ridurre i costi operativi. L’aumento dei ricavi è tra gli obiettivi del 24%. L’uso dell’intelligenza artificiale per accelerare le decisioni aziendali è più frequente tra le organizzazioni con un grado di maturità più alto, dove riguarda il 53% delle aziende, rispetto al 34% di quelle meno avanzate.

«Il rischio per le imprese è utilizzare tecnologie sempre più avanzate per ottimizzare processi che andrebbero prima ripensati – dichiara Alfredo Maria Garibaldi, Leader AI & Data per Deloitte Central Mediterranean – L’intelligenza artificiale può fare molto più che automatizzare le attività esistenti. Può ridisegnare i processi end-to-end, migliorare le decisioni e aprire nuove opportunità di business. Il vantaggio competitivo non dipenderà dal numero di applicazioni introdotte, ma dalla capacità di trasformarle in risultati misurabili».

Per il 2027, oltre agli agenti, le aziende indicano tra le priorità le soluzioni di supporto alle decisioni basate su AI e machine learning (41%) e gli strumenti di analisi (34%). Il 32% prevede di investire nelle competenze specialistiche e il 30% nella qualità e nella gestione dei dati.

Dove si usa di più l’intelligenza artificiale

Le funzioni in cui l’AI è più diffusa sono IT (55%), digital (52%) e servizio clienti (48%). Rispetto alla survey del 2022, nel marketing la quota di imprese che usa o valuta queste soluzioni è salita dal 64% all’84%. Nello stesso periodo la quota di aziende che dichiara di non usare l’AI è scesa dall’84% all’11% nel servizio clienti e dal 75% al 15% in finanza e contabilità.

La governance è la principale criticità per gli agenti

Il 50% delle aziende segnala la governance come area critica. Con sistemi in grado di svolgere attività in autonomia, le imprese devono stabilire quali operazioni affidare agli agenti, come supervisionarle e a chi assegnare la responsabilità dei risultati.

«Con l’AI agentica cambiano non soltanto le attività che possono essere automatizzate, ma anche le responsabilità del management – aggiunge Garibaldi – Quando i sistemi possono pianificare ed eseguire operazioni, occorre definirne i limiti di autonomia, le modalità di supervisione e le responsabilità sui risultati. La governance deve essere progettata insieme alla tecnologia: l’autonomia degli agenti non riduce la responsabilità delle imprese, ma rende ancora più importante la loro capacità di governo».

Il 39% delle organizzazioni colloca la gestione del cambiamento tra le fasi più complesse dei progetti. Il 24% prevede di investire nello sviluppo delle competenze necessarie per gestirla.

Il 78% delle imprese punta sulla formazione interna

Per sviluppare le competenze, il 78% delle aziende privilegia la formazione e la crescita professionale del personale. Il 41% inserisce specialisti esterni nei team, il 38% assume nuovi profili e il 9% ricorre all’esternalizzazione. Le aree prioritarie sono l’analisi dei dati (54%), l’AI generativa e agentica (45%) e le tecnologie e architetture cloud (45%).

La formazione è più frequente nelle imprese che adottano un Center of Excellence, un modello che combina il coordinamento centrale con competenze distribuite tra le funzioni. Investe nella formazione e nello sviluppo professionale il 94% delle imprese che adottano questo modello, rispetto all’82% di quelle con un modello centralizzato e al 58% di quelle con un modello distribuito.