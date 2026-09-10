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Intelligenza artificiale, 5 passi per ridisegnare i processi aziendali

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Dalla mappatura delle attività alla gestione degli agenti autonomi: un metodo per eliminare passaggi superflui, distribuire le responsabilità tra persone e sistemi e misurare i risultati ottenuti

Pubblicato il 10 set 2026
AI e processi aziendali
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La diffusione dell’intelligenza artificiale nelle imprese ha portato le direzioni IT a cercare attività ripetitive da affidare agli algoritmi. Documenti da riassumere, richieste da classificare, informazioni da estrarre, ticket da smistare e decisioni da preparare rappresentano alcuni dei casi d’uso più immediati. Questa impostazione può produrre risparmi circoscritti, ma rischia di lasciare intatta la struttura che genera ritardi, duplicazioni ed errori.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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