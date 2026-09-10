La diffusione dell’intelligenza artificiale nelle imprese ha portato le direzioni IT a cercare attività ripetitive da affidare agli algoritmi. Documenti da riassumere, richieste da classificare, informazioni da estrarre, ticket da smistare e decisioni da preparare rappresentano alcuni dei casi d’uso più immediati. Questa impostazione può produrre risparmi circoscritti, ma rischia di lasciare intatta la struttura che genera ritardi, duplicazioni ed errori.
IL VADEMECUM
Intelligenza artificiale, 5 passi per ridisegnare i processi aziendali
Dalla mappatura delle attività alla gestione degli agenti autonomi: un metodo per eliminare passaggi superflui, distribuire le responsabilità tra persone e sistemi e misurare i risultati ottenuti
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