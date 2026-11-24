In questa intervista scopriamo:
• Come integrare gli agenti AI nella gestione delle informazioni non strutturate e nei processi collaborativi, chiarendo dove interviene la tecnologia e dove decide l’essere umano.
• Perché la governance deve accompagnare l’innovazione fin dalla progettazione, con regole proporzionate ai rischi.
• Che cosa significa esercitare la sovranità digitale: preservare competenze, poter scegliere e cambiare modelli e fornitori, mantenere trasparenza sui risultati.
Yubiq evolve da una suite di applicazioni a un framework agentico per far lavorare insieme persone e AI, aiutando le imprese a trasformare i processi e a misurarne i benefici.
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