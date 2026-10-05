Schneider compra PTC: la sfida dell’Industrial AI passa dal software

Schneider Electric ha annunciato l’accordo per acquistare la statunitense PTC, uno dei nomi storici del software per la progettazione e la gestione del ciclo di vita dei prodotti.

Pagherà 205 dollari per azione in contanti: 22,6 miliardi di dollari di equity value, circa 20,1 miliardi di euro ai cambi utilizzati nell’annuncio, e 23,7 miliardi di enterprise value. È la più grande acquisizione mai tentata dal gruppo francese. La chiusura è prevista entro il terzo trimestre 2027 e richiede il voto degli azionisti PTC e le autorizzazioni regolamentari.

Il valore dell’operazione non si misura soltanto nei numeri finanziari. Schneider Electric sta scommettendo sul controllo di una delle risorse più strategiche per l’AI industriale: i dati che accompagnano la progettazione, l’evoluzione e la manutenzione dei prodotti. Modelli CAD, distinte base, requisiti software, documentazione tecnica e informazioni di assistenza possono così essere collegati ai dati di produzione, degli impianti e dell’energia già presenti nell’ecosistema Schneider, con l’obiettivo di costruire un vero digital thread industriale.

Da qui passa una delle scommesse industriali europee più interessanti degli ultimi anni: usare la forza accumulata nell’elettrificazione, nell’automazione e nell’ingegneria per costruire una posizione anche nell’AI applicata al mondo fisico.

Che cosa sta comprando Schneider

PTC serve oltre 30mila clienti e nel 2025 ha generato, secondo i dati comunicati, circa 2,4 miliardi di euro di ricavi con un margine EBITA adjusted vicino al 40%. Il suo portafoglio comprende Creo per il CAD, Windchill nel PLM, Codebeamer per l’Application Lifecycle Management, ServiceMax nel service lifecycle management, oltre a Onshape e Arena, piattaforme cloud per progettazione e PLM.

Il valore strategico di PTC, agli occhi di Schneider, risiede oggi soprattutto nei dati e nei processi che descrivono come un prodotto è concepito, progettato, modificato e mantenuto.

Sono informazioni diverse dai dati raccolti da sensori, sistemi di controllo e applicazioni operative. Un allarme su un motore dice che qualcosa sta accadendo; la distinta base, il modello ingegneristico, la configurazione software e lo storico delle modifiche aiutano a capire su quale motore, in quale configurazione e con quali conseguenze intervenire.

Da Aveva a Cognite a PTC: le mosse di Schneider

Schneider aveva già compiuto un salto nel software completando nel gennaio 2023 l’acquisizione di Aveva, valutata allora oltre 10 miliardi di sterline. Aveva porta nel gruppo software di ingegneria e operations utilizzati da oltre 20 mila clienti industriali.

A giugno 2026 Schneider ha poi firmato un accordo da 3,1 miliardi di dollari per acquisire Cognite, specialista norvegese-statunitense dei dati industriali e dell’AI. Quell’operazione non è ancora completata ed è soggetta alle autorizzazioni previste. La funzione attribuita a Cognite è creare un livello capace di contestualizzare dati provenienti da sistemi industriali differenti e renderli utilizzabili da applicazioni analitiche e AI.

PTC aggiunge il tassello a monte. In termini semplificati, Aveva presidia una parte rilevante dei dati di engineering, processo e operations; Cognite dovrebbe contribuire al livello dati e AI; PTC porta le informazioni sul prodotto, sulla sua configurazione e sul software che sempre più spesso ne determina il comportamento.

Schneider chiama questa architettura un “digital thread” unificato. Se PTC e Cognite entreranno entrambe nel gruppo, software e servizi rappresenterebbero pro forma circa il 24% dei ricavi, con oltre 15mila addetti software e più di 50 mila clienti. L’azienda stima inoltre che l’operazione PTC triplicherà il mercato indirizzabile nell’industrial software.

Il precedente Siemens: UGS nel 2007, Altair nel 2025

La traiettoria ricorda da vicino quella avviata da Siemens quasi vent’anni fa. Nel gennaio 2007 il gruppo tedesco annunciò l’acquisizione di UGS, allora concorrente di PTC nel Product Lifecycle Management, per 3,5 miliardi di dollari incluso il debito. L’obiettivo era già allora unire software e automazione lungo l’intero ciclo di vita di prodotti e sistemi produttivi.

Da quell’acquisizione nacque il nucleo di quello che oggi è Siemens Digital Industries Software. Negli anni Siemens ha continuato a comprare tecnologia, da Mentor Graphics a Mendix, fino ad Altair Engineering, acquisita nel marzo 2025 per rafforzare simulazione, high performance computing, data science e AI.

L’Industrial AI ha un problema di dati prima ancora che di algoritmi

Non è un caso che il tema dei dati stia assumendo un ruolo sempre più centrale nelle strategie industriali. Una ricerca del 2025 condotta dal Machine Intelligence for Manufacturing and Operations del MIT e da McKinsey mostra che le aziende più avanzate nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale si distinguono soprattutto per la loro capacità di raccogliere, organizzare e valorizzare le informazioni provenienti dagli impianti. Il 58% delle organizzazioni leader acquisisce dati da oltre metà dei propri macchinari, mentre qualità, granularità e accessibilità dei dati incidono sui risultati almeno quanto gli algoritmi. Lo studio evidenzia inoltre come il successo dei progetti di AI dipenda dalla collaborazione tra competenze IT, OT e figure operative sul campo.

Del resto, un modello AI generalista può essere comprato da molti fornitori. Più difficile è ricostruire decenni di informazioni su prodotti, configurazioni, impianti e processi e renderle coerenti abbastanza da essere utilizzate in produzione.

Per questo CAD, PLM e ALM stanno assumendo un significato che supera la funzione originaria. Diventano una possibile base conoscitiva per sistemi AI incaricati di assistere progettisti, confrontare configurazioni, analizzare guasti, preparare interventi di manutenzione o valutare l’impatto di una modifica lungo il ciclo di vita del prodotto.

Le domande che entrano nell’agenda dei CIO

Ci sono alcuni punti che, secondo gli osservatori, meritano particolare attenzione per le direzioni IT :

Interoperabilità. Schneider promette un portafoglio “open and interoperable”. Le direzioni IT dovranno verificare se API, connettori, modelli dati e condizioni commerciali manterranno lo stesso livello di apertura anche verso automazione, cloud e software di concorrenti.

Schneider promette un portafoglio “open and interoperable”. Le direzioni IT dovranno verificare se API, connettori, modelli dati e condizioni commerciali manterranno lo stesso livello di apertura anche verso automazione, cloud e software di concorrenti. Portabilità dei dati. PLM e sistemi di engineering custodiscono informazioni che devono restare leggibili per decenni. Formati, export, metadata, lineage e possibilità di migrazione meritano lo stesso peso attribuito alle funzionalità AI.

PLM e sistemi di engineering custodiscono informazioni che devono restare leggibili per decenni. Formati, export, metadata, lineage e possibilità di migrazione meritano lo stesso peso attribuito alle funzionalità AI. Razionalizzazione delle piattaforme. AVEVA, Cognite e PTC presentano aree complementari ma anche possibili sovrapposizioni. I clienti dovranno capire quali prodotti continueranno a essere sviluppati autonomamente, quali verranno integrati e quali potrebbero convergere.

AVEVA, Cognite e PTC presentano aree complementari ma anche possibili sovrapposizioni. I clienti dovranno capire quali prodotti continueranno a essere sviluppati autonomamente, quali verranno integrati e quali potrebbero convergere. Potere contrattuale. Le sinergie di ricavo annunciate da Schneider presuppongono anche più cross-selling. Per il procurement IT diventa importante evitare che l’integrazione tecnica si trasformi automaticamente in dipendenza commerciale da un unico ecosistema.

Il tema dell’apertura avrà inoltre un contesto normativo diverso da quello delle precedenti ondate di consolidamento. Dal settembre 2025 il Data Act europeo si applica anche ai dati prodotti da macchinari industriali connessi e rafforza i diritti degli utilizzatori nell’accesso e nella condivisione dei dati, oltre a introdurre regole per facilitare il passaggio fra servizi cloud. Per chi disegna piattaforme industriali europee, interoperabilità e portabilità sono quindi sempre più anche questioni regolamentari.

Sovranità tecnologica: perché conta che il compratore sia europeo

L’operazione acquista un significato ulteriore nel dibattito sulla dipendenza tecnologica dell’Europa.

Per anni il discorso sulla sovranità digitale europea si è concentrato soprattutto sull’assenza di equivalenti continentali dei grandi hyperscaler, delle piattaforme consumer e dei produttori di chip più avanzati. Nell’industria la geografia competitiva è diversa. Europa e Germania, Francia e Italia in particolare conservano gruppi, competenze e basi installate di peso mondiale nell’automazione, nell’energia, nei macchinari e nell’ingegneria.

Schneider mostra una possibile strada: utilizzare quel capitale industriale per acquisire anche gli strati software e dati sui quali verranno costruiti i nuovi sistemi intelligenti.