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Gigafactory AI: perché decideranno il futuro europeo dell’intelligenza artificiale

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Queste infrastrutture promettono di ampliare l’accesso alla potenza di calcolo necessaria per sviluppare l’intelligenza artificiale. Come funzionano, a che punto è il piano europeo e quali opportunità si aprono per le aziende, tra riduzione dei costi, disponibilità di energia e controllo dei dati

Pubblicato il 6 nov 2026
Mappa europea della rete AI
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L’Europa può avere imprese con buone idee per l’intelligenza artificiale e pochi posti dove farle crescere. Quando un progetto richiede migliaia di acceleratori, reti velocissime e mesi di lavoro, l’accesso al calcolo diventa una scelta industriale: chi lo rende disponibile, a quali condizioni e sotto quale controllo? Le gigafactory AI sono la risposta con cui l’Unione europea punta ad ampliare le proprie capacità di sviluppo dei modelli e a offrire un’alternativa alle infrastrutture già presenti sul mercato.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Annalisa Casali
Annalisa Casali
Giornalista professionista, da oltre trent’anni scrive di innovazione del business in chiave digitale ma senza tradire il suo “primo amore”, il marketing. Curiosa per natura, cerca di spiegare le tecnologie e i tech trend con un linguaggio semplice.
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