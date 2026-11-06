L’Europa può avere imprese con buone idee per l’intelligenza artificiale e pochi posti dove farle crescere. Quando un progetto richiede migliaia di acceleratori, reti velocissime e mesi di lavoro, l’accesso al calcolo diventa una scelta industriale: chi lo rende disponibile, a quali condizioni e sotto quale controllo? Le gigafactory AI sono la risposta con cui l’Unione europea punta ad ampliare le proprie capacità di sviluppo dei modelli e a offrire un’alternativa alle infrastrutture già presenti sul mercato.
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Gigafactory AI: perché decideranno il futuro europeo dell’intelligenza artificiale
Queste infrastrutture promettono di ampliare l’accesso alla potenza di calcolo necessaria per sviluppare l’intelligenza artificiale. Come funzionano, a che punto è il piano europeo e quali opportunità si aprono per le aziende, tra riduzione dei costi, disponibilità di energia e controllo dei dati
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