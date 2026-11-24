Tra la scoperta di una vulnerabilità e l’installazione della correzione, i sistemi su cui girano i servizi devono restare operativi. È in questo intervallo che interviene Shirudo, il progetto open source annunciato da Cisco e OpenAI il 23 novembre. L’obiettivo è consentire ai team IT di applicare protezioni temporanee ai sistemi Linux in esecuzione, senza riavviarli, mentre preparano e distribuiscono le patch definitive.

Come funzionano gli scudi basati su eBPF

Shirudo significa «scudo» in giapponese. Il progetto si basa su eBPF, una tecnologia che permette di eseguire piccoli programmi nel kernel di Linux senza modificarne il codice sorgente. Gli agenti AI possono individuare una vulnerabilità, generare uno scudo software e verificare che blocchi il tentativo di sfruttarla senza interrompere il servizio.

Gli scudi vengono attivati dopo che i test ne hanno confermato la sicurezza. Ogni scudo è firmato crittograficamente: il sistema su cui viene installato può verificarne l’autenticità prima di eseguirlo, anche se un attaccante ha già ottenuto i privilegi di amministratore.

I test su Java4Shell e PHP

Cisco sottolinea di aver provato Shirudo su due vulnerabilità critiche, Java4Shell e una falla di PHP. In entrambi i test, il progetto ha generato codice in grado di rilevare e bloccare i tentativi di sfruttamento.

«Stiamo mettendo a disposizione dei responsabili della sicurezza modelli e strumenti sempre più efficaci per individuare e correggere le vulnerabilità più rapidamente. Tuttavia, identificare oggi una falla non significa poter installare domani una patch su tutti i sistemi – afferma Greg Brockman, President e Co-founder di OpenAI – Con Shirudo avviamo una stretta collaborazione con Cisco per aiutare i team a proteggere i sistemi che devono rimanere operativi mentre sviluppano e distribuiscono una soluzione correttiva. Poiché moltissimi team utilizzano gli stessi software, è fondamentale sviluppare questi strumenti in modo aperto e condiviso. In questo modo, quando un team individua un metodo più efficace per proteggere un sistema, gli altri possono beneficiarne senza dover ripartire da zero».

Il ruolo degli agenti AI e dei team di sicurezza

Con Shirudo le due aziende puntano a integrare le difese nell’infrastruttura fin dalla progettazione e a rendere possibile il ripristino dei sistemi a uno stato verificato dopo una compromissione. Il modello delineato da Cisco prevede che gli agenti AI svolgano attività di sicurezza dai modelli e dai dati fino al kernel e all’hardware. I responsabili della sicurezza mantengono il controllo e stabiliscono i limiti entro cui gli agenti possono operare.

«Non c’è nulla di più importante che fornire ai team di sicurezza gli strumenti necessari per tenere il passo con la velocità delle minacce informatiche alimentate dall’intelligenza artificiale. Abbiamo bisogno di infrastrutture capaci di difendersi autonomamente, agire alla velocità del codice, apprendere in tempo reale e proteggersi fino alla distribuzione sicura delle patch – sottolinea Jeetu Patel, President e Chief Product Officer di Cisco – Siamo orgogliosi di annunciare oggi Shirudo, sviluppato insieme a OpenAI: un passo importante verso questa visione, mentre continuiamo a collaborare con la più ampia comunità tecnologica per affrontare le sfide specifiche legate alla sicurezza e alla protezione dell’intelligenza artificiale».

Il codice del progetto è disponibile su GitHub. Cisco e OpenAI invitano sviluppatori, ricercatori e imprese a provare gli scudi sulle versioni del kernel che usano e a segnalare eventuali blocchi del traffico legittimo.