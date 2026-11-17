All’alba del 3 novembre 2026 circa tre milioni di paraguaiani hanno scoperto di non poter più usare app, carte e conti di Ueno Bank. Il giorno precedente la banca centrale del Paraguay (BCP) aveva avviato la risoluzione della prima banca nativamente digitale del Paese, accertando un coefficiente di solvibilità inferiore alla metà del minimo legale. Otto mesi prima, la stessa banca aveva collocato a New York la più grande emissione obbligazionaria internazionale mai realizzata da un istituto paraguaiano.
il punto di vista
Il crac di Ueno Bank e la lezione per chi governa la tecnologia
Una banca nativamente digitale, tre milioni di clienti e servizi improvvisamente bloccati. Il caso Ueno Bank evidenzia i rischi delle esposizioni finanziarie e le sfide di business continuity, portabilità delle piattaforme e gestione dei fornitori ICT
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