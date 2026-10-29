Quali progetti tecnologici finanziare, con quali agevolazioni e secondo quali priorità? Sono le domande al centro di “Finanziare l’innovazione”, l’appuntamento in programma il 26 novembre 2026 al MADE Competence Center di Milano e in diretta streaming, dedicato alla pianificazione degli investimenti delle imprese per il prossimo anno.

Il confronto affronterà le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dalla ricerca e dalla transizione energetica, insieme agli strumenti per sostenerne l’adozione e alle condizioni per rafforzare la presenza del manifatturiero italiano sui mercati internazionali. È già possibile iscriversi gratuitamente all’evento.

L’incontro conclude il percorso Industry 4.0 del 2026, che nei precedenti appuntamenti ha approfondito Physical AI e robotica, valorizzazione del dato industriale e cybersecurity OT. Questa quarta tappa concentra l’attenzione sulla programmazione economica dei progetti e sulle politiche di sostegno alle imprese.

Tecnologie e risorse: le scelte in agenda

Il programma si colloca nella fase di progressivo esaurimento delle risorse del PNRR, mentre le aziende devono valutare l’evoluzione degli incentivi, le condizioni di accesso al credito e le misure previste dalla prossima legge di bilancio.

A questi elementi si aggiungono i costi energetici, le tensioni geopolitiche e le nuove politiche commerciali, che incidono sulle decisioni di investimento e sulle prospettive delle filiere produttive. Il confronto sarà quindi dedicato a priorità tecnologiche, sostenibilità economica dei progetti e strumenti di finanziamento, con il contributo di istituzioni, associazioni industriali e specialisti della finanza agevolata.

Ad aprire i lavori sarà Marco Calabrò, capo del Dipartimento per le politiche per le imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il suo intervento illustrerà le prospettive della politica industriale verso il 2027, con particolare attenzione alle misure a sostegno degli investimenti.

Ricerca e competenze per costruire progetti finanziabili

La prima tavola rotonda approfondirà le scelte relative a ricerca e sviluppo, intelligenza artificiale, Physical AI, trasferimento tecnologico e rinnovabili. Il programma comprende i bandi disponibili, la tutela della proprietà industriale e il ruolo della formazione, con un focus sulla preparazione di progetti finanziabili e conformi alle verifiche previste dalla normativa.

Interverranno Raffaele Spallone, dirigente della Divisione Politiche per la digitalizzazione delle imprese, l’innovazione e l’analisi dei settori produttivi del Mimit, Bruno Bettelli, presidente di Federmacchine, e Claudio Giulianetti, vicepresidente di ANIE Automazione con delega alle politiche industriali. È prevista, in attesa di conferma, la partecipazione di Marco Taisch, presidente del MADE Competence Center. Al confronto contribuiranno anche rappresentanti del mondo della consulenza e dei servizi alle imprese.

Beni strumentali, energia e regole europee

Le decisioni per il prossimo anno saranno al centro della seconda sessione, dedicata al mercato dei beni strumentali, a un primo bilancio dell’esperienza dell’iperammortamento e alle misure attese dalla prossima legge di bilancio.

Il dibattito comprenderà gli investimenti per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, insieme all’evoluzione delle disposizioni europee, dal Regolamento macchine al Cyber Resilience Act. Saranno inoltre esaminate le prospettive legate alla conclusione della spinta finanziaria del PNRR.

Alla tavola rotonda parteciperanno Riccardo Rosa, presidente di Ucimu – Sistemi per Produrre, Valentina Carlini di Confindustria e Isabella Manfredi, Chief Sustainability Manager di Feralpi Group e presidente di Sustainability Makers, insieme agli esperti di Tinexta Innovation Hub e F-Engineering.

Finanza agevolata e presenza sui mercati esteri

La terza tavola rotonda sarà dedicata alle prospettive del Made in Italy e agli strumenti per l’internazionalizzazione. Il confronto riguarderà produttività, capacità di esportazione e posizionamento nelle catene del valore, considerando i rischi e le opportunità dello scenario geopolitico.

Spazio anche alle politiche per il rafforzamento delle filiere produttive e alle opportunità della finanza agevolata per accompagnare l’attività delle aziende oltreconfine.

Sono previsti gli interventi di Federica Ingrosso di SIMEST, Luca Aiolfi, delegato di UCIMA all’internazionalizzazione, un rappresentante di ANIMA Confindustria e gli esperti di Innova Finance e Ayming.

Una survey per raccogliere le priorità delle aziende

Il programma comprenderà la presentazione e il commento dei risultati di una survey rivolta ai lettori e alle imprese manifatturiere. L’indagine raccoglie indicazioni sulle priorità di investimento per il 2027, sulle aspettative rispetto agli incentivi e sulle difficoltà incontrate nell’accesso ai finanziamenti.

Le evidenze contribuiranno anche al Research Report conclusivo del percorso Industry 4.0 2026. Le aziende possono già partecipare alla survey su innovazione, investimenti e competitività, portando nel confronto le proprie esigenze di programmazione e finanziamento.

Come partecipare il 26 novembre

L’appuntamento si terrà al MADE Competence Center, in via Durando 10 a Milano, nel Campus Bovisa del Politecnico. L’accoglienza inizierà alle 14:00, mentre i lavori si svolgeranno dalle 15:00 alle 19:00 circa.

La partecipazione in sala consentirà di incontrare i relatori e le altre imprese presenti. Sarà inoltre possibile seguire l’intero programma in diretta streaming.

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