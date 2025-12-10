Case history Vendor Selection CIO & Innovation Analytics Cloud Computing Edge Computing Sostenibilità Industria 4.0 Intelligenza Artificiale Software TechTarget Resource Center

AI sovrana, supercalcolo e networking smart: la scommessa di HPE Italy

Claudio Bassoli, Mauro Colombo e Paolo Delgrosso raccontano il percorso della tech company texana verso un ecosistema di intelligenza artificiale sovrana: supercomputer HPC e data center sul territorio, scaleup specializzate, networking di nuova generazione e un canale chiamato a far evolvere modelli, competenze e servizi

Pubblicato il 10 dic 2025
image

L’AI sovrana è diventata una parola chiave dell’evoluzione digitale italiana: un concetto che va ben oltre la semplice localizzazione dei dati, la capacità di calcolo e gli algoritmi per abbracciare le infrastrutture, la governance nazionale e la conformità normativa. Claudio Bassoli, Presidente e Amministratore Delegato di HPE Italy, che abbiamo incontrato durante il recente HPE Discover di Barcellona, sintetizza così la strategia della tech company texana: «Stiamo costruendo un ecosistema italiano dell’intelligenza artificiale sovrana, con infrastrutture dispiegate e gestite in Italia da realtà italiane, a disposizione di imprese, PA e scaleup». L’obiettivo è fare della AI sovrana non uno slogan, ma il fondamento di un ecosistema per la competitività del paese a livello globale.  

Annalisa Casali
Annalisa Casali
Giornalista professionista, da oltre trent’anni scrive di innovazione del business in chiave digitale ma senza tradire il suo “primo amore”, il marketing. Curiosa per natura, cerca di spiegare le tecnologie e i tech trend con un linguaggio semplice.
