AI sovrana, supercalcolo e networking smart: la scommessa di HPE Italy

L’AI sovrana è diventata una parola chiave dell’evoluzione digitale italiana: un concetto che va ben oltre la semplice localizzazione dei dati, la capacità di calcolo e gli algoritmi per abbracciare le infrastrutture, la governance nazionale e la conformità normativa. Claudio Bassoli, Presidente e Amministratore Delegato di HPE Italy, che abbiamo incontrato durante il recente HPE Discover di Barcellona, sintetizza così la strategia della tech company texana: «Stiamo costruendo un ecosistema italiano dell’intelligenza artificiale sovrana, con infrastrutture dispiegate e gestite in Italia da realtà italiane, a disposizione di imprese, PA e scaleup». L’obiettivo è fare della AI sovrana non uno slogan, ma il fondamento di un ecosistema per la competitività del paese a livello globale.