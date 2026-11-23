Con la diffusione e gli sviluppi dell’AI nelle banche e assicurazioni, si affermano due nuovi modelli di servizio alla clientela, definiti Banking 3.0 e Insurance 3.0.
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Finance 4.0 per banche e assicurazioni: quali compiti affidare agli agenti AI
Al Cetif Summit, Intesa Sanpaolo indica lo sblocco delle carte tra i casi in sperimentazione, mentre Reale Mutua punta a snellire il lavoro amministrativo delle agenzie. Secondo BPER, tre clienti digitali under 35 su quattro preferiscono consultare un professionista in filiale quando scelgono il mutuo
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