Il Digital Thread nel manifatturiero è un paradigma di continuità informativa che ridefinisce il modo in cui i dati vengono collegati, contestualizzati, condivisi e utilizzati lungo il ciclo di vita del prodotto.

Superando i confini dei singoli sistemi e delle singole organizzazioni, il Digital Thread rende accessibile un patrimonio informativo coerente, qualificato e tracciabile alle diverse funzioni aziendali e ai partner della filiera, collegando le informazioni ai processi.

Si tratta di una svolta tecnologica e operativa per il Product Lifecycle Management (PLM) che finalmente può superare una gestione delle informazioni compartimentata nei vari sistemi specializzati per dominio e costruire una conoscenza affidabile e condivisa del prodotto, utilizzabile dai diversi soggetti coinvolti per coordinare attività, valutare gli effetti delle modifiche e prendere decisioni sulla base di informazioni contestualizzate.

In sintesi, rispetto ai Digital Twin (replica virtuale di prodotti, sistemi e processi), il Digital Thread è il lato B della governance, introducendo un modello di gestione coordinata e continua delle informazioni a supporto di una collaborazione end to end più efficace ed efficiente.

Una complementarità riconosciuta dalla ISO 23247-5:2026, pubblicata nel giugno 2026 e intitolata “Digital thread for digital twin”, che formalizza il ruolo della continuità informativa tra progettazione, pianificazione, produzione e attività di verifica e test.

Digital Thread: le sfide della complessità manifatturiera

L’obiettivo della normativa internazionale è fornire alle imprese un quadro di riferimento condiviso per gestire la crescente complessità informativa dei sistemi produttivi. Una necessità che emerge osservando come sta cambiando l’industria manifatturiera e quanto si stia ampliando il patrimonio di informazioni, relazioni e dipendenze che le aziende devono governare lungo il ciclo di vita del prodotto.

Oltre al tema della personalizzazione, in molti settori industriali la sfida è anche gestire prodotti che incorporano quantità sempre maggiori di componenti elettronici e software. La maggiore complessità del prodotto comporta la necessità di gestire una quantità crescente di informazioni all’interno dell’azienda, rendendo più articolati i processi di progettazione, sviluppo, testing e ingegnerizzazione.

Parallelamente, regole e requisiti di conformità continuano a evolversi e a differenziarsi tra mercati, dalla Unione europea al Nord America, fino all’Estremo Oriente. Le supply chain globali, condizionate da tensioni geopolitiche, conflitti e instabilità internazionali, impongono alle imprese di riconfigurare rapidamente le reti di fornitura, attivando nuove collaborazioni e coordinando informazioni e processi con partner differenti.

A queste dinamiche si aggiunge la sofisticazione degli ecosistemi digitali, caratterizzati dalla proliferazione di applicazioni specialistiche che, pur ampliando le capacità operative delle singole funzioni, distribuiscono dati e processi tra sistemi eterogenei e scarsamente integrati. Questo rende difficile tracciare e rintracciare le informazioni che servono, coordinare le attività e governare gli effetti delle modifiche attraverso le diverse funzioni aziendali e i partner della filiera.

Digital Thread e PLM 5.0 sono stati il filo rosso di Connect26, l’appuntamento annuale organizzato da TXT Industrial tenutosi negli scorsi giorni a Reggio Emilia. Accompagnato dal payoff Costruire il futuro, un dato alla volta, l’evento ha tematizzato le prospettive tecnologiche e strategiche di evoluzione del Product Lifecycle Management.

Al centro del dibattito, la necessità di connettere e integrare sistemi, dati e processi per creare le condizioni affinché l’intelligenza artificiale possa comprenderne le relazioni, contestualizzare le informazioni rispetto ai processi industriali e supportare decisioni e attività operative sempre più complesse.

TXT Industrial: valorizzare l’esistente per costruire la fabbrica digitale

Ad aprire i lavori Mirco Jr Mariani, Managing Director di TXT Industrial, divisione del Gruppo TXT specializzata nella trasformazione digitale delle imprese manifatturiere. Fondato nel 1989 e quotato dal 2000 sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, il Gruppo conta oltre 3.500 professionisti distribuiti in più di 20 sedi internazionali, con ricavi pro forma 2024 pari a 395 milioni di euro. La sua offerta si articola in tre direttrici: Digital Advisory per la consulenza strategica, Systems Engineering per la progettazione e l’integrazione dei sistemi e Smart Solutions per lo sviluppo di piattaforme e tecnologie applicative. Un patrimonio di competenze maturato in contesti mission-critical e in diversi settori industriali, dall’aerospaziale all’automotive, dalla meccanica ai sistemi produttivi complessi.

Mirco Jr Mariani, Managing Director di TXT Industrial

«TXT Industrial combina competenze ingegneristiche, conoscenza dei processi manifatturieri e capacità di integrazione per accompagnare le imprese lungo l’intero percorso di digitalizzazione, dalla definizione della strategia all’implementazione delle soluzioni e al supporto operativo – ha detto il manager aprendo la sessione del mattino -. Riteniamo che il vero valore non nasca dalla tecnologia in sé, ma dai benefici che questa è in grado di generare per le persone e per il business dei nostri clienti. Il nostro approccio è garantire la continuità applicativa e informativa, senza obbligare le aziende a sostituire quello che hanno per ripartire da zero. Lavoriamo per salvaguardare ciò che funziona in un’organizzazione, per rendere più funzionale un ecosistema modulare, integrabile e scalabile capace di gestire i dati in maniera efficiente, capitalizzando e valorizzando gli investimenti applicativi e infrastrutturali già realizzati».

Dal PLM tradizionale al Digital Thread: governare la complessità applicativa

Lo stack applicativo delle imprese manifatturiere è il risultato di una stratificazione progressiva di sistemi e soluzioni specialistiche, adottati nel tempo per rispondere alle esigenze delle diverse funzioni aziendali, dei fornitori e degli altri partner della filiera.

Nell’ambito della progettazione e dell’ingegneria convivono strumenti CAD, CAE e CAM e sistemi PDM e PLM, che gestiscono dati tecnici, distinte base, documentazione e configurazioni del prodotto.

Attorno a questo nucleo si sono sviluppati livelli applicativi dedicati alla gestione dei requisiti, al systems engineering, alle simulazioni, al ciclo di vita del software, alla qualità e alla compliance di prodotto, fino alla pianificazione e all’esecuzione produttiva (ERP, MES), all’automazione industriale, alla gestione del prodotto installato e alle collaborazioni lungo la supply chain. A questi si affiancano sistemi enterprise come CRM e Asset Management. Ogni dominio aziendale genera e utilizza informazioni strettamente correlate, ma spesso distribuite tra applicazioni che operano in modo indipendente.

La sfida è trasformare questa frammentazione in una continuità informativa e operativa, facendo coesistere e collaborare i sistemi esistenti, mantenendo le funzionalità specifiche di ciascuno e collegando dati, servizi e processi attraverso interfacce e regole condivise.

«Quando visito un’azienda, la prima cosa che faccio è andare nel dipartimento di ingegneria e chiedere quali fogli Excel vengano utilizzati per gestire le informazioni – ha spiegato Leon Lauritsen, CEO di Aras Corporation, partner tecnologico di TXT Industrial specializzato nelle piattaforme PLM -. Non è raro scoprire centinaia di file critici che, di fatto, rappresentano i sistemi su cui si basa il funzionamento dell’impresa. Per passare da questa situazione a un modello realmente integrato occorre combinare solide funzionalità PLM standard con la flessibilità necessaria a rappresentare le specificità di ogni organizzazione. Nessuna soluzione preconfigurata può prevedere tutte le tipologie di dati, le relazioni e i processi di un’impresa. Servono modelli dati estensibili, workflow e regole di business configurabili. Ma soprattutto servono capacità di integrazione e federazione: le aziende devono poter mantenere i sistemi esistenti, facendoli coesistere e collaborare. È su questa visione che abbiamo sviluppato Aras Innovator, una piattaforma PLM modulare ed estensibile che permette di adattare modelli dati e processi alle specificità di ogni azienda, integrando e federando le informazioni dei sistemi esistenti. È attraverso questa combinazione di capacità che possiamo costruire un Digital Thread capace di preservare le relazioni tra le informazioni e governare le interdipendenze tra le diverse funzioni aziendali e i partner della filiera».

Più in dettaglio, Aras Innovator è una piattaforma PLM basata su un’architettura model-driven, che combina funzionalità per la gestione dei dati di prodotto, applicazioni specialistiche e strumenti low-code per configurare modelli dati, workflow e regole di business.

Le capacità di integrazione e federazione permettono di collegare la piattaforma a tutti i sistemi aziendali esistenti, preservandone le funzionalità e rendendo disponibili le informazioni lungo tutto il Digital Thread.

Digital Thread: integrare dati, workflow e processi produttivi

Di fatto, il Digital Thread costituisce la backbone che permette di collegare dati e applicazioni, mantenendo tracciabili le relazioni e le dipendenze tra le informazioni.

Ma rendere accessibili e correlate le informazioni distribuite tra applicazioni differenti è solo il primo passo. Il successivo è coordinare le attività, le responsabilità e le regole che ne governano l’esecuzione, rispettando le specificità organizzative e produttive di ogni impresa. Un processo industriale, infatti, può attraversare più sistemi, coinvolgere funzioni e operatori differenti e richiedere verifiche, autorizzazioni e condizioni di avanzamento specifiche.

La configurabilità dei workflow e della business logic permette di rappresentare queste interdipendenze, ma la loro gestione richiede anche di collegare quanto previsto dai sistemi informativi con ciò che accade effettivamente nei reparti produttivi. I tempi pianificati, infatti, non sempre coincidono con quelli reali, le macchine possono subire interruzioni e gli operatori devono gestire attività e situazioni che i dati nominali non riescono a rappresentare.

«La digitalizzazione delle fabbriche richiede competenze e strumenti capaci di integrare e governare tecnologie complesse, coordinandone il funzionamento all’interno dei processi produttivi – ha fatto notare Matteo Scola, CEO di TXT FasThink, società del Gruppo TXT specializzata nell’integrazione di tecnologie hardware e software per l’automazione dei processi industriali e logistici -. Non basta installare un software o integrare una macchina: bisogna comprendere come quella tecnologia può migliorare il funzionamento dell’intero processo, altrimenti rischiamo di non valorizzare l’investimento realizzato. L’interconnessione delle macchine è fondamentale, ma per misurare le performance effettive e intervenire tempestivamente dobbiamo collegare i dati gestionali con quelli generati dalle macchine e dalle persone durante l’esecuzione delle attività. Per questo servono tecnologie semplici da utilizzare, capaci di interagire direttamente con gli utenti e guidarli nello svolgimento delle attività, riducendo complessità operativa ed esigenze di formazione. L’obiettivo è aiutarli a lavorare correttamente, in maniera efficiente, privilegiando la qualità e il controllo dell’esecuzione. Questo ci permette di raccogliere dati reali, non soltanto nominali, combinando le informazioni generate dalle macchine con quelle relative al lavoro degli operatori. In questo modo possiamo acquisire queste informazioni, normalizzarle e renderle disponibili ai sistemi di livello superiore, affinché possano elaborare KPI e verificare in tempo reale le performance operative. La disponibilità di dati reali e aggiornati consente di prendere decisioni operative tempestive e verificarne gli effetti nella stessa giornata».

L’integrazione IT-OT e le tecnologie per lo shop floor

Sul piano applicativo, TXT FasThink traduce questo approccio in un ecosistema di soluzioni software e hardware per la gestione dei processi produttivi e logistici. Connect Orchestrator è la piattaforma di integrazione che mette in connessione IT e OT, facendo da ponte tra i sistemi aziendali come ERP, WMS e MES e le attività dello shop floor, della logistica e degli altri reparti operativi, acquisendo e normalizzando i dati generati da macchine, dispositivi e operatori. SmartLogix, il WMS di SmartConnext dedicato alla logistica, si affianca all’ERP per coordinare le attività di ricevimento, stoccaggio, movimentazione, prelievo e spedizione delle merci.

La soluzione gestisce le risorse e gli operatori coinvolti, rendendo disponibili informazioni aggiornate sull’avanzamento dei processi. Il perimetro comprende anche la gestione dei piazzali, con il coordinamento dei mezzi in ingresso e in uscita, delle operazioni di carico e scarico e dei relativi flussi documentali.

L’integrazione del Digital Thread si estende alle tecnologie che supportano direttamente il lavoro degli operatori: sistemi pick-to-light per guidare le operazioni di prelievo attraverso segnali luminosi, kanban digitali per segnalare in tempo reale il fabbisogno di materiali e prevenire interruzioni delle linee, etichette elettroniche per aggiornare le informazioni nelle ubicazioni di magazzino e robot mobili autonomi (AMR) per automatizzare il trasferimento dei materiali tra le diverse aree operative.

La combinazione di queste tecnologie con le applicazioni di gestione permette di coordinare l’esecuzione delle attività, acquisire informazioni direttamente nei punti in cui vengono generate e alimentare il monitoraggio delle performance. Un modello che Scola ha ricondotto anche alle prospettive di evoluzione della robotica collaborativa e degli umanoidi, destinate a richiedere nuove modalità di interazione con gli operatori e un’ulteriore revisione dei processi industriali.

Dal rapporto uomo-macchina alla collaborazione multiagentica

La crescente diffusione dell’AI nei processi industriali rende ancora più strategica la capacità di federare applicazioni e patrimoni informativi differenti in un data model coerente. Per valutare l’impatto di una modifica progettuale, ad esempio, un agente AI deve poter ricostruire in modo contestuale le relazioni tra componenti, requisiti tecnici, verifiche di validazione, configurazioni di prodotto e regole aziendali, accedendo a informazioni distribuite tra sistemi differenti. Il Digital Thread costituisce una base informativa e operativa che permette di contestualizzare anche questi dati per renderli utilizzabili dall’AI. Dalla collaborazione tra persone e agenti AI alla collaborazione tra modelli multiagentici che possono coordinare autonomamente attività e scambiarsi informazioni, la continuità del contesto è essenziale, mantenendo il presidio della sicurezza.

Matteo Ghiglio, Product Manager di TXT Industrial

«AI, data management e cybersecurity sono temi centrali per l’evoluzione delle imprese industriali – ha sottolineato Matteo Ghiglio, Product Manager di TXT Industrial -. Le attività degli agenti AI devono essere governate da regole coerenti di accesso e autorizzazione, meccanismi di tracciabilità che rendano verificabili le operazioni eseguite e una chiara attribuzione delle responsabilità per garantire la supervisione umana. La sfida è comprendere come valorizzare concretamente queste tecnologie all’interno di ogni organizzazione, collegando gli investimenti alle esigenze reali e ai risultati di business attesi. Il nostro valore come partner tecnologico è di conoscere nel concreto i processi, i problemi e le necessità dei nostri clienti, condividendone gli obiettivi e accompagnandoli lungo il percorso di trasformazione. Abbiamo esperienza, competenze tecnologiche e consulenziali che ci permettono di comprendere le peculiarità di ogni organizzazione e di individuare le soluzioni più appropriate».

Questa complementarità tra tecnologia, metodo e competenze trova una declinazione concreta nell’architettura di SmartConnext, progettata per supportare l’evoluzione dei processi industriali con modalità proattive e predittive.

Luigi Salerno, Sales Director di TXT Industrial

«Alle aziende serve un portafoglio di applicazioni aperte, connesse e configurabili, una metodologia di delivery capace di adattarsi alle esigenze di ogni cliente e un patrimonio di competenze specialistiche che accompagni l’intero percorso di trasformazione – ha ribadito Luigi Salerno, Sales Director di TXT Industrial -. Sono questi tre pilastri che caratterizzano SmartConnext, l’abilitatore del Digital Thread in cui confluiscono le nostre soluzioni, quelle dei nostri partner tecnologici e le applicazioni già presenti nelle aziende. I clienti chiedono investimenti sostenibili, tempi di implementazione rapidi e benefici concreti nell’arco di mesi, insieme alla capacità di evolvere senza compromettere ciò che hanno già realizzato. Per rispondere a queste esigenze abbiamo organizzato la nostra proposta in tre componenti complementari: Smart Applications, Smart Delivery e Smart Experts. Le prime costituiscono una suite di soluzioni che coprono progettazione e sviluppo prodotto, pianificazione, produzione, logistica e monitoraggio industriale. La seconda definisce il metodo con cui implementiamo i progetti e le terze mettono a disposizione le competenze specialistiche necessarie ad affrontare le specificità tecnologiche, organizzative e di processo di ciascuna impresa».

SmartConnext, SmartBridge e SmartMind: l’architettura della continuità informativa

Sul piano architetturale, SmartConnext combina le Smart Applications con servizi trasversali di integrazione, intelligenza artificiale e governance. SmartBridge è il middleware attraverso cui le applicazioni dell’ecosistema e i sistemi aziendali esistenti condividono informazioni ed eventi, utilizzando API governate e un modello semantico comune.

SmartMind è il componente di intelligenza artificiale dell’ecosistema SmartConnext che utilizza i dati contestualizzati per analizzare situazioni operative, formulare previsioni, suggerire azioni e rispondere alle interrogazioni degli utenti in linguaggio naturale, nel rispetto delle autorizzazioni e delle regole aziendali.

Digital Thread e PLM 5.0: come governare gli agenti AI

Con la progressiva introduzione degli agenti AI nei processi industriali il PLM 5.0 evolve verso un modello collaborativo che dalla Human to Agent Experience (HAX), fondata sull’interazione tra persone e agenti intelligenti, si estende alla Agent to Agent Experience (AAX), in cui gli agenti collaborano tra loro, condividono informazioni e contesto e coordinano autonomamente attività e processi.

Matteo Nicolich, Product Director di Aras Corporation

«La questione fondamentale oggi è capire quali attività siamo disposti a delegare agli agenti AI e quali controlli siamo in grado di esercitare – ha concluso Matteo Nicolich, Product Director di Aras Corporation -. Il PLM offre una base particolarmente importante perché contiene già le regole che governano il prodotto, le informazioni, le modifiche e le autorizzazioni. Un agente deve operare rispettando gli stessi permessi e le stesse business rules previste per un ingegnere. Possiamo utilizzarlo per ricercare informazioni attraverso il Digital Thread, collegare requisiti e verifiche, ricostruire l’impatto delle modifiche e automatizzare attività a scarso valore aggiunto e ripetitive. Per esempio, un agente può analizzare una specifica contenente centinaia di requisiti, riconoscerli e trasformarli in informazioni strutturate e tracciabili, che l’ingegnere può successivamente verificare e validare. Ma la fiducia in questi sistemi si costruisce progressivamente: dall’assistenza alla collaborazione, fino all’esecuzione di attività supervisionate e a forme di autonomia governata».

La delega di attività agli agenti AI comporta anche responsabilità di controllo e supervisione. Il Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, le disposizioni sul Digital Product Passport e lo AI Act introducono obblighi differenti in materia di documentazione, tracciabilità e sicurezza, a seconda dei prodotti e dei sistemi interessati. Nicolich ha richiamato, a questo proposito, l’importanza di osservabilità ed explainability per verificare il comportamento degli agenti, ricostruire le ragioni dei risultati prodotti e presidiare i rischi della shadow AI, amplificati dalla crescente autonomia operativa degli agenti e dalla possibilità che agiscano al di fuori dei controlli aziendali.