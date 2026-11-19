In questa intervista scopriamo:
• Come l’AI amplia le possibilità del low-code, accelerando la creazione dei progetti e il confronto tra chi conosce i processi e chi sviluppa le applicazioni.
• Come modernizzare il legacy affiancando ai sistemi esistenti nuove applicazioni che rispondano alle esigenze attuali, conservando il funzionamento del sistema centrale.
• Perché la creazione autonoma di applicazioni richiede un ambiente governato dall’IT, per gestire l’uso dei dati aziendali e ridurre i rischi della shadow AI.
L’approccio descritto punta a dare spazio alle idee di chi lavora ogni giorno sui processi, attraverso strumenti di orchestrazione che consentano all’IT di mantenere una supervisione centrale e al business di sviluppare le proprie soluzioni.
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